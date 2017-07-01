Гинтарас Висоцкас. Накануне национального праздника – дня коронации короля Миндаугаса – армянская провокация

Арцах… Такого государства вы не найдете ни на одной официальной карте мира. Ни НАТО, ни страны Европейского Союза не признают государства под таким названием. О таком государстве никогда не упоминала и Организация Объединенных Нации (ООН).

Если не хватает заверений международного сообщества, что на самом деле нет государства под таким названием, за объяснением обращайтесь в Министерство иностранных дел Литвы. Официальный ответ МИД Литвы будет категоричным – такого государства не существует. Просите объяснений известнейших географов Литвы, они тоже ответят – такого государства не существует. Разве что в фантастических романах.

И все же в Вильнюсе была организована выставка «Арцах: молодое государство в старинном крае». Кого мы обязаны «благодарить» за выставку – авторов фантастических романов? Нет. На этот раз любители фантастики не при чем. Все намного серьезнее, сложнее.

На плакате, который нам удалось получить, написано, что выставку можно посетить с 4 по 7 июля 2017 года в галерее „Menų vartai“ («Ворота искусства», адрес: ул. Вильняус 39, Дом учителя, Вильнюс). Первое подозрение – почему так коротко, почему всего лишь пару дней? Ведь каждый человек, организующий похожие мероприятия, в глубине души желает, чтобы выставка работала долго – пусть ее увидит, как можно больше гостей.

Второе подозрение – почему выставка открывается именно 4 – 7 июля, когда вся Литва празднует День коронации короля Миндаугаса, когда внимание литовцев обращено на личность короля Миндаугаса, когда в Литве не работают официальные учреждения?

Третья странность – выставка была закрыта даже раньше, чем написано на плакате. Когда 5-го июля около пяти часов вечера я торопясь пришел в Дом учителя, то плакатов, рекламирующих Арцах, уже не было, а поднявшись на третий этаж, где расположена галерея, я узнал, что выставка была расформирована в срочном порядке. То есть, она длилась всего полтора дня.

Кто является ее настоящим организатором? Можно смело утверждать, что это – провокация Армении, которая оккупировала территории Азербайджана. Ведь коротенькая надпись на случайно полученном плакате указывала на то, что заказчиком является Министерство иностранных дел Армении.

Однако и без надписи: «МИД Армении» очевидно, что официальный Ереван, приглашающий себе в помощь как армян, проживающих в Литве, так и литовцев, которые не знают сути политических интриг Южного Кавказа, стремится навязать Литве мнение, что якобы Нагорный Карабах (искажая название Нагорного Карабаха армянские сепаратисты называют его Арцахом) с давних времен принадлежит армянскому народу.

Силы, разглашающие данную мысль, умышленно утаивают заявления международного сообщества о том, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, что все армянские военные подразделения обязаны быстрее покинуть данную территорию, что Баку – истинный хозяин Нагорного Карабаха. Армянские силы с сепаратистскими замыслами также умалчивают о том, что в 1990-1994 годах захватить этот край им помогли вооруженные силы России (на территории Армении на долгие десятилетия дислоцирована российская военная база).

Армянские сепаратисты пытаются утаить многое. К счастью, литовцы становятся более бдительными и зоркими. Они уже начинают понимать, что нет большой разницы между оккупацией Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, которую провел Кремль, и оккупацией Нагорного Карабаха, которую организовала Армения с помощью вооруженных сил России. Об этом повествует и поведение руководителей галереи, в которой была открыта провокационного рода выставка – как только они поняли политический подтекст, выставка была немедленно закрыта. Надеемся, что не только закрыли, но и извинились перед азербайджанцами. А если не извинились, то от имени руководителей галереи „Menų vartai“ за данное недоразумение просить прощения у Азербайджана должен бы был сам министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Кстати, даже и официального извинения главы МИД Литвы недостаточно. Образно говоря, «на ковер» в Министерство иностранных дел Литвы должен быть вызван посол Армении. У Армении может быть особенное мнение на самые различные вопросы. Мнение Армении не обязательно должно совпадать с позицией Литвы. Однако Литва не должна позволить Армении на своей территории отрицать очевидную правду – Нагорный Карабах является неотъемлемой землей Азербайджана. Пренебрежение принципами территориальной целостности – очень опасное занятие.

Теперь ясно, что Армения вкладывает огромные усилия для того, чтобы рассорить Литву с Азербайджаном, чтобы недруги Литвы обвиняли нас в непринципиальной поддержке территориальной целостности стран. Литовцы защищают права Молдовы, Грузии и Украины на потерянные территории, а вот насчет независимости Нагорного Карабаха – как будто сомневаются. А ведь не сомневаются – официальные позиция Вильнюса: «Нагорный Карабах должен быть возвращен Азербайджану».

У проведения сепаратистской выставки в Вильнюсе есть и еще несколько некрасивых аспектов. Выставка в Вильнюсе была организована именно накануне праздника – Дня коронации князя Миндаугаса, поэтому благодаря стараниям болеющих сепаратизмом армян, наш праздник для азербайджанцев может ассоциироваться с политическими провокациями. Не стоило бы прощать эту провокацию Послу Армении в Литве Тиграну Мкртчяну.

Тем более при наличии еще одного жуткого нюанса.

Вечером 4-го июля военные силы Армении учинили новую крупную провокацию – военный выпад против мирных азербайджанцев. Когда в Вильнюсе открывалась выставка об Арцахе, армянские солдаты интенсивно обстреляли мирные поселки азербайджанцев в районе Физули.

Из-за обстрела в деревне Алханлы погибла 50-летняя Гулиева Сахиба и ее внучка Гулиева Захра, которой не была два годика.

Такие места жительств азербайджанцев обстреливаются специально – для того, чтобы те сломались, уступили и отошли.

А как ведем себя мы, литовцы? Вместо того, чтобы провести акцию протеста «Прекратите убивать детей» у посольства Армении, мы допускаем выставки провокационного рода.

Остается надеяться, что Литва больше не совершит таких ошибок. Литовцам, которые позволили провести провокационную выставку, следовало бы прочесть изданную в этом году книгу публициста Леонаса Юрша «Решения политиков изменившие судьбы народов», в которой подробно, опираясь на достоверные документы, рассказывается, как, где и почему массово переселяли армян на азербайджанские земли.

Вот тогда будет намного понятнее: не только Нагорный Карабах, но и сегодняшняя столица Армении Ереван – азербайджанская территория.

2017.07.07; 08:08