Гинатрас Висоцкас. Интернетные провокаторы прикрываются свободой слова

Некоторые могут не знать, что о намерении посетить Нагорный Карабах необходимо сообщить Министерству иностранных дел Азербайджана. Один из авторов „LiveJournal“, имеющий гражданство трех стран, посетил без разрешения оккупированную Арменией территорию, поэтому Азербайджан включил его в «черный список» – запретил в будущем вступить туда ногой.

Однако он снова прибыл в Азербайджан, перед тем известив, что совершит поездку, преднамеренно нарушая закон о границе данного государства…

Путешествие авантюриста в Нагорный Карабах закончилась в КПЗ

Последний вояж в Азербайджан для господина Александра Лапшина, с него мы и начали это повествование, завершился плачевно. На этот раз он представился гражданином Украины, по имени Олександр, и проскочил мимо пограничников. Однако этот гражданин еще двух государств, России и Израиля, был задержан в конце прошлого года по прибытии в Минск.

Сам президент Лукашенко по собственной привычке обстоятельно высказался по поводу инцидента: «Когда этот вопрос возник, я вижу – вот есть такой человек. Поручаю Министерству иностранных дел: послушайте, скандал не нужен, согласуйте с министрами иностранных дел Израиля, России и Азербайджана, чтобы он не стал кем-то вроде заложника. Если Израиль, Россия и Азербайджан договорятся, мы сделаем так, как они хотят. А договариваться никто не захотел. Тогда я оказался в ситуации, когда чего-то хочет Россия, чего-то хочет Израиль, непонятно чего, но совершенно определенно ясно, чего хочет Азербайджан, а по закону так оно и должно быть. И я решил действовать соответственно закону».

Перед этим Азербайджан объявил Лапшина в международный розыск по Интерполу, а белорусы задержали его и передали азербайджанцам соответственно соглашению между обоими государствами об экстрадиции лиц, находящихся в розыске. Россия и Израиль были недовольны такими мерами «соответственно закону», однако особенно не сопротивлялись (кстати, перед тем, как Лапшин в начале февраля сего года попал в Бакинский изолятор, Министерство иностранных дел Израиля возразило против выдачи блогера Азербайджану, а возражение России прозвучало с уст министра иностранных дел Сергея Лаврова). Попавшего в беду автора читатели особенно не жалели. И правильно делали – разве заслуживают уважение люди намеренно отрицающие принципы территориальной целостности? Сегодня они глумятся над принципом территориальной целостности Азербайджана, волей неволей способствуя прихотям армянских сепаратистов, а завтра, гляди, уже станут опровергать права Литвы, Латвии или Эстонии.

А вот в Армении разразилась настоящая истерика. «Ажиотаж», как писал другой автор. Разношерстные деятели развернули агитацию, подбивая людей к бойкоту Беларуси, призывали не ехать в ту страну, даже отозвать из Минска своего посла и арестовать (?!). Журналист «Голоса Армении» писал, что «нынче большинство граждан Армении, которых Азербайджан напрямую именует врагами, в Беларуси не могут чувствовать себя в безопасности». Партия «Дашнакцутюн» провела пикет в Ереване, у посольства Беларуси. Республиканский омбудсмен (должностное лицо, выполняющее функции контроля над соблюдением законных прав человека) даже обрушилась на Россию и Израиль: дескать, протесты этих государств по поводу выдачи Лапшина Азербайджану были недостаточно жесткими и требовательными: «В истории Лапшина сталкиваемся с циничным пренебрежением к правам и интересам граждан собственной страны, ибо для России и Израиля более важна сегодняшняя выгода от продажи оружия» (Азербайджану – ред.).

Неизвестно, долго ли продолжалась бы эта истерика, однако конец ей положил сам Лапшин, точнее, весть, что он отправил президенту Азербайджана послание с покаянием. О помиловании незрелого 40-летнего сына просила и его мать, гражданка Израиля. Симпатии армян к бедняге Александру словно корова языком слизала. Кто лишь вчера смело защищал Лапшина, называл его едва не лучшим другом армянского народа, вот с этого момента стал обвинять его во всех грехах, в том числе и лепить ему столь излюбленное армянскими националистами предательство. Лишь член Армянской делегации в ПАСЕ Наира Заграбян с великим возмущением настаивала, чтобы Совет Европы осудил проводимое азербайджанскими властями «незаконное преследование». Но свою суровую речь она написала спустя сутки с момента, как в Ереване изменилось отношение к «другу армянского народа»…

Публичное признание в предстоящем преступлении

Насколько известно, сам Лапшин в послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву писал, что все так получилось по его наивности и тому подобное. Однако в то же время читаем, о чем он писал в своей рубрике в «Живом журнале» (на кириллице – ЖЖ) перед поездкой в Карабах. Прежде всего, в глаза бросается, разумеется, прописные буквы: ТРЕБУЕТСЯ 150 БАКСОВ ДЛЯ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА. Блогер извещает, что примерно через неделю он собирается снова отправиться в Карабах/Арцах с тем, дабы подняться в «черном списке» Азербайджана, ибо сейчас он находится на 16 месте, а хочет стать первым. Только вот беда: аренда автомобиля обходится в 50 долларов в сутки, а поездка в Карабах – три дополнительных дня аренды. «Не достает 150 долларов, чтобы нарушить законы Азербайджана. (…) Помогите, люди добрые, кто чем может».

Это всерьез? Читаем еще раз. А-а-а! На самом верху в скобках написано: «Не реклама, а шутка, деньги не нужны!». Кто-то, возможно, это замечание и прочитал прежде всего, еще в тексте улыбалось солнышко, милая шутка – пожертвование не нужно. Но поездка состоится – это не шутка. За свои деньги или деньги каких-либо спонсоров. Против экстрадиции Лапшина Министерство иностранных дел протестовало следующими словами: «Израиль не может допустить, чтобы гражданин Израиля пострадал из-за высказанного в дневнике мнения». Публичное признание в заранее задуманном преступлении, преднамеренности – это тоже мнение?! Любопытно, как поступила бы Литва, Германия, Франция или любая другая страна Евросоюза, даже тот самый Израиль, если господин Лапшин откровенно признался в намерении нарушить их законы, публично отвергал бы принципы их территориальной целостности? Они тоже твердили бы, мол, блогер Лапшин имеет право нарушать законы Литвы, Германии, Франции, Израиля, ибо, видите, нарушение законов и пренебрежение международными принципами является всего лишь невинным мнением?

А теперь почитаем, что писал Лапшин после возвращения с поездки. Название текста: «Игра в лиге чемпионов: Азербайджанская Республика против Саши Лапшина, результат 1:0 в пользу логгера!» Узнаем, что после того, как в 2012 году Министерство иностранных дел Азербайджана включило его в список лиц, незаконно посетивших Карабах, и наложило запрет на въезд в страну, т. е. и в оккупированные армянами территории, Лапшин сказал себе, что найдет способ, чтобы снова приехать в Баку. Он дважды побывал в Азербайджане уже после включение его в «черный список». А как же: у него огромный опыт странствий по миру, он посетил почти 150 государств, многократно пересекал границы с самыми разными паспортами, а это кое-что да значит.

В продолжение блогер толкует, что на азербайджанской границе действует «морально устаревшая» контрольная система, к тому же, у него имелась определенная информация: какое время суток, какой день недели, какая рабочая смена наиболее безопаснa для пересечения границы (в какое время суток, в какой день недели, при какой рабочей смене наименьший риск для попадания). Имея эти сведения, ему не составило труда спокойно прибыть в страну. В 2017 году он обещает снова приехать в Азербайджан и дает голову на отсечение: пограничники прозевают его и затем повысят его место в «черном списке».

«Только полный идиот может хвастать в интернете своими комбинациями с паспортами, не уважать законы страны пребывания и предполагать, что избежит наказания за это. Звучит жестоко: мне не жаль его»,– написал один из комментаторов «Живого журнала». «Лапшин, конечно, уникальный человек. Сознательно совершить преступление, а затем подробно описать его, выложить снимки – сколько ума требуется на это?» – спрашивает другой. Лапшин сам представляется пишущим в социальные сети «о жизни и путешествиях», и вряд ли следует считать его идиотом. Разве только «полезным идиотом», каких вождь российских большевиков Ленин и другие более изощренные деятели использовали для осуществления своих корыстных умыслов.

Министр иностранных дел России сказал: «Мы против криминализации посещения журналистами или частными лицами той или иной территории». Чушь. Попытался бы Лапшин поиздеваться над желанием России узаконить оккупацию Крыма, – тут же оказался бы за решеткой на долгие десятилетия.

Армяне (в пору, когда защищали его) и другие заявляли, что Лапшин пострадал «за поездку в Нагорный Карабах». Понимаете, ведь ни за что. Ничего подобного! В Баку возбуждено уголовное дело против Лапшина по двум статьям уголовного кодекса: 318.2 (пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или не через контрольно-пропускной пункт государственной границы…) и 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, к нарушению территориальной целостности Азербайджана…). Самое строгое наказание – 8 лет лишения свободы.

Быть может, Карабах медом мазан, раз так привлекает шершню?

«30 блогеров из 11 стран мира посетили Арцах (так армяне называют Нагорный Карабах, дабы стереть из памяти общественности истинное название данного региона). Прецедент Лапшина не сработал», – сообщил армянский русскоязычный портал «Арм Рус Инфо» в конце марта текущего года. Другие участники не названы, только Антон Носик. В его кармане – паспорта России и Израиля, поэтому в отчет попадают сразу две страны. Обстоятельно повторяется то, о чем он писал в своем дневнике в ЖЖ перед вылетом. Он знал, что прибытием в Нагорный Карабах без официального пропуска нарушает законы Азербайджана, однако это его не смущает. «Потому что само существование Азербайджана как суверенного государственного образования я считаю досадной исторической ошибкой и недоразумением. Вот как не было этой страны до 1918 года, так и в последующие эпохи на картах мира можно было обойтись без нее. Досадно, что удачной возможностью не воспользовались».

Интернет-псевдоним блогера Носика долбоеб (dolboeb). Еще он известен под прозвищем – Кетаминыч. Кто не знает, объясняю: кетамин в медицине и ветеринарии применяемое средство для наркоза, для подростков и молодежи он заменяет запрещенные наркотики, его действие слабее ЛСД (LSD) и экстази, однако открывает «новые реальности». Лучше бы он писал свой текст обалдевший от чего-либо, нежели находясь в здравом уме – галлюцинации со временем улетучиваются… Отправляющимся в Израиль гражданам России в памятке министерства иностранных дел содержится совет: имейте в виду, что обитатели этой страны очень чувствительны к критике и самого Израильского государства, и разных сторон его жизни. На самом деле, долбоебу, пожалуй, лучше не появляться в Азербайджане, где население тоже чувствивтельно, особенно, если блогер даже не критикует, а просто нагло оскорбляет. И кто не учитывает эти тонкости, тот пользуется двойными стандартами: Израиль имеет право быть чутким, в то время как Азербайджана хотят лишить этого права.

Армянские СМИ оповестили, что тема организованного в Сепанакерте международного форума блогеров – «отражение конфликтов в социальных сетях и обеспечение свободы слова авторам и журналистам». Пресс-секретарь премьер-министра самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики отметил значение присутствия блогеров в захваченном у Азербайджана Нагорном Карабахе. Ведь блогеры оказывают большое влияние на свои аудитории и распространение якобы объективной информации об армянских интересах среди международной аудитории, таким образом, имеет большое значение. Краса и гордость форума – долбоеб – дал интервью армянской службе «Новости Армении». Разве не пугает, что с ним может случиться то же самое, что и с Лапшиным? «Моя принципиальная позиция – дразнить гусей».

Носик, представляемый еще журналистом и общественным деятелем, в своей среде на самом деле хорошо известен, а вот простые люди широкой страны об этой персоне могли услышать, пожалуй, в прошлом году, когда московский суд оштрафовал его на 300 тыс. рублей. Он написал в ЖЖ текст «Стереть Сирию с лица земли», в котором эксперты усмотрели «разжигание враждебности к сирийцам». Автор поясняет, что ему, как и любому израэлиту, Сирия всегда была и остается «не потенциальным, а вполне реальным военным противником». Главное в тексте: «Кто бы сегодня ни бомбил Сирию, я это горячо приветствую. А если ее вовсе сметут с лица земли – не буду горевать. Только скажу спасибо». Когда адвокат предложил убрать эту запись в знак действенного покаяния, автор отказался: «Я не сожалею ни действенно, ни недейственно». Вот у такого блогера (blogas autorius – плохой автор) армянский журналист спрашивает, можно ли предполагать, что он еще раз приедет в Нагорный Карабах. «Разумеется. Я с удовольствием приеду еще, и не раз».

Не известно насчет другого раза. Вполне возможно, что пример Лапшина станет прецедентом. Пишут, что члены Европарламента, некогда побывавшие в Нагорном Карабахе, нынче даже в ту сторону не смотрят – члены от стран, которые подписали соглашение об экстрадиции. Не исключено, что блогер Носик в следующий раз даже не заметит, что дразнит не гусей, а льва.

Бормочем под носом, когда нужно сказать ясно и громко

В самом конце 2016 года и в Вильнюсе, у посольства Беларуси, трое мужчин и одна девушка с улыбкой на лицах требовали свободы Александру Лапшину. В СМИ промелькнуло и сообщение BNS «Беларусь выдала Азербайджану русского блогера». Читаем довольно неопределенный текст (http://www.tv3.lt/naujiena/899297/). Поездка в спорный Нагорно-Карабахский регион, из-за которого Азербайджан конфликтует с Арменией.

Нагорный Карабах, большинство населения которого в настоящее время составляют армяне, официально принадлежит Азербайджану. Сепаратисты этнических армян, поддерживаемые Ереваном, переняли контроль в этом регионе в войну начала 90-ых прошлого столетия. Та война закончилась в 1994 году, так и не решив вопроса о статусе региона. Газета «Кауно дена» (в пер. День Каунаса) текст BNS сопроводила одним снимком с неизвестным городом и непонятно в каком месте находящимися людьми, которые держат плакаты, требующие отпустить на свободу Лапшина. Получается, вроде бы и само издание поддерживает протестующих…

Какой «спорный регион», какой «вопрос о статусе региона»? Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (от 25 апреля 2008) настаивают на «незамедлительном, полном и безоговорочном выводе всех вооруженных сил Армении из всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики»; имеются и другие обязывающие ее документы. Самопровозглашенная независимая Нагорно-Карабахская республика не признана ни одним государством, ни международной организацией.

Летом 2015 года шестеро граждан Азербайджана выиграли дело против Армении в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Суд постановил: Нагорный Карабах, Лачинский район и другие сопредельные территории являются составной частью Азербайджана, оккупированными вооруженным путем Армянской Республикой и в настоящее время ею контролируемые. Решение ЕСПЧ является окончательным. Армении вменяется обязанность прекратить оккупацию азербайджанских земель и незамедлительно, безоговорочно вывести оттуда все свои вооруженные силы. Необходимо обеспечение всех условий для возвращения беженцев в свои дома. Решения Европейского суда по правам человека являются обязательными, контроль над их выполнением осуществляет соответствующие институции Совета Европы.

Так почему в какой-то день, скажем, 26 февраля, когда армянские сепаратисты с помощью российских войск убили население и стерли с лица земли село Ходжалы, не провести акцию протеста у посольства Армении не только в Вильнюсе, но и в других странах? Выполняйте же требования международного права! Руки прочь от соотечественников, которые осуждают оккупацию Нагорного Карабаха! Ведь в мире постоянно растет число армян, желающих примирения с азербайджанцами; они объединяются в созданную в прошлом году платформу армяно-азербайджанской дружбы (Платформa для мира между Арменией и Азербайджаном).

Для этого нужна смелость. Одной из таких честных храбрецов является армянская писательница, общественный деятель Анна Паитян, строго осудившая разгул армянских и российских военных в Ходжалы в 1992 году: «Кто убил азербайджанского ребенка, тот убил и армянского младенца». Или армянский писатель Ваган Карапетян – член Союза писателей Англии, представитель Союза журналистов Украины, главный редактор журнала «Литературная Канада», автор 13 книг. Он заявил, что « раньше или позже Азербайджан вернет себе Нагорный Карабах, и это будет справедливо».

На этих осмелившихся публично высказаться армян официальный Ереван обрушивается и с откровенными, и с изощренными упреками. Кого-то обзывает психически больными, другим угрожают физической расправой, насилием против близких. Итак, Ваге Аветян, публично выразивший сочувствие Азербайджану по жертвам резни в Нагорном Карабахе, получил угрозы по интернету: изнасилуем твою 4-летнюю дочку, а затем убьем. В армянских газетах мелькали статьи, авторы которых почти откровенно настаивают на смертной казни этому человеку.

Если мы являемся искренними защитниками прав человека, не признаем двойные стандартов, не разделяем народы на хорошие и плохие, то судьбы здесь упоминаемых и других честных людей должны вызывать у нас беспокойство.

18.04.2017