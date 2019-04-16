Гинтарас Вайчюнас. Памятник европейцам, погибшим от рук террористов АСАЛА – почему бы и нет?









В апреле этого года на портале slaptai.lt появилась публикация журналиста Гинтараса Висоцкаса «Когда на самом деле понять сложно».

Позиция автора текста понятна. Наше заискивание перед Арменией – странновато. Уже в трех крупных городах Литвы установлены армянские кресты – хачкары. Мы понимаем, знаем, сочувствуем: армянская община такими знаками стремится увековечить память о жертвах 1915 года. Но позвольте спросить — причем здесь литовцы? То, что более ста лет назад творилось в Османской империи и на ее окраинах, – не головная боль Литвы. Литва не виновата в этих потерях ни прямо, ни как-то иначе. Там литовцы не жили, не торговали и не воевали. Вот почему я согласен с мнением, что хачкары, построенные в Каунасе, Шяуляй и Клайпеде, будто чужеродное тело.

Помимо прочего, хачкары, которые растут в наших городах как дождевые грибы, не являются нейтральными знаками, чтобы позволить строить их столько, сколько заблагорассудится. Они вносят разлад в наши отношения с Турцией и Азербайджаном. Давайте вспомним — ведь эти мусульманские страны имеют категорически другое представление о трагедии 1915 года, чем Армения. Так почему же мы, литовцы, ради чужих интересов, точнее, ради интересов Армении, впутываемся в споры с союзником НАТО – Турцией? Вы говорите, что чужой боли не бывает? Вы утверждаете, что Литва должна быть чуткой, внимательной? А я скажу: быть чутким – правильная политика, но лучше всего, когда сострадание и уважение взаимны. Если сочувствуем мы, почему бы не посочувствовать нам?

Но разве Армения строит на своей земле важные для Литвы памятные сооружения? Г. Висоцкас справедливо ставит вопрос — когда в Армении появится хотя бы один литовский крест, напоминающий о потерях Литвы во время большевистских и советских оккупаций? Интуиция подсказывает – вероятно, никогда. Ведь Армения полностью зависит от сегодняшней России. В Армении дислоцирована российская военная база. Вы думаете, что Кремль позволит городу Гюмри, в котором находятся российские военнослужащие, установить памятный знак литовским политзаключенным, депортированным литовцам, погибшим в лагерях, ссылках, и, в конце концов, литовским партизанам – лесным братьям? Не будем наивными. Мы не дождемся такой милости. И в этом нет необходимости – памятник литовским партизанам в армянском Гюмри – это такое же чудачество, как и армянский хачкар в Клайпеде. Каждый из нас имеет право пожать плечами: зачем, для кого, с чем это связано, почему это актуально?

А если посмотреть на это прагматично, то ведь Армения еще нигде и никак не выразила сочувствия нам относительно бедствий, пережитых в годы советской оккупации. Но мы разрешаем ей строить хачкары один за другим на своих площадях. Во имя чего?

Конечно, сострадание – это хорошая литовская черта. Но опять же, если мы сожалеем об армянах, погибших в 1915 году, нам следует сожалеть обо всех жертвах. Ведь в 1915 году погибло очень много турок. Если мы – настоящие христиане, то почему не собираемся устанавливать памятник в Клайпеде или Каунасе в память о погибших турках? Мне кажется, что мы бы поступили весьма предусмотрительно, если бы вблизи хачкаров появился хотя бы один памятный знаки, важный для Турции – союзника в альянсе НАТО. Таким образом мы проявили бы добрую волю: мы чтим память всех погибших, у нас нет «помазанников», избранных.

Я всё же подозреваю, что памятник турецким солдатам в Литве, вероятно, будет очень сложно установить. В Литве много предрассудков и предубеждений. Сами того не подозревая, мы оказались в сложной ситуации, потому что не предвидели всех последствий, с легкой руки разрешив устанавливать хачкары, игнорируя при этом интересы азербайджано-турецкой общины, проживающей в Литве. Не понимая всех нюансов, мы обидели мусульманские государства, настроеннные к нам по-дружески, одно из которых является членом НАТО – нашим союзником.

Из этого положения нам нужно выйти солидно. Выход не только возможен, но и необходим. Если для нас все-таки неприемлемы двойные стандарты, давайте построим, установим, например, в Литве памятник , чтобы почтить память европейцев, убитых такими группировками, как АСАЛА, Дашнакцутюн, Гинчак и другими подобными террористическими организациями.

В период с 1973 по 2002 год террористы этих армянских организаций только в странах Западной Европы организовали 235 террористических актов, 70 убийств, 41 покушение, ранили 524 человека. 105 человек были взяты в заложники, 12 из них убиты.

Почему в Литве не может быть памятника, установленного в память о европейцах, погибших от рук террористов? Вот некоторые из наиболее характерных примеров того, как еще совсем недавно Европа подвергалась шантажу.

Самые радикальные теракты армянских террористических организаций в Европе

1973 год. США, Калифорния. В городе Санта-Барбара армянский террорист совершает покушение на жизнь двух турецких дипломатов. Нападение было совершено в тот момент, когда турки прибыли на банкет. Террорист был пойман и приговорен к пожизненному заключению, но по состоянию здоровья вскоре был выпущен на свободу.

22 октября 1975 года. Австрия. Террорист армянской национальности врывается в миссию резидирующего в Вене турецкого дипломата и убивает его.

1976 год. Германия. Армянские террористы совершают кровавые нападения на резидирующих в Эссене, Кельне и Франкфурте турецких дипломатов.

17 апреля 1980 года. Италия. Рим. Совершено покушение на резидирующего в Ватикане посла Турции Весди Тюрела. Посол был тяжело ранен. Ответственность за это нападение взяли на себя армянские террористические организации.

17 декабря 1980 года. Австралия. Сидней. Армянский террорист убивает двух турецких дипломатов – генерального консула Шарыка Аршека и военного атташе Энгина Севера.

1981 год. 15 сентября в Копенгагене, столице Дании, взрывается бомба, подложенная у здания турецкой транспортной компании «THY». Ответственность за инцидент, в результате которого два датчанина получили ранения, взяли на себя армянские террористические организации.

3 октября 1981 года. Швейцария. Мощное взрывное устройство разрушает здание женевского суда, в котором должны были рассматриваться преступления армянской террористической организации АСАЛА.

25 октября 1981 г. Италия. В Риме армянский террорист совершил покушение на жизнь второго секретаря посольства Турции. Турецкому дипломату удалось противостоять нападавшему, поэтому у него была ранена только рука. Ответственность за это нападение взяли на себя армянские смертники, почтившие своих единомышленников, напавших на турецкое посольство во Франции 24 сентября и убитых во время перестрелки с полицией.

22 марта 1982 г. США. В Бостоне взорвано бюро турецкого консула Орхана Гюндюза. Консул был тяжело ранен. После этого взрыва администрация Белого дома в США официально заявила о необходимости предпринять все возможные скоординированные действия против армянских террористических организаций, которые убивают турецких дипломатов по всему миру.

10 мая 1982 г. Швейцария. В двух женевских банках происходят мощные взрывы. Это почерк армянских террористических организаций.

1 июня 1982 года в Роттердаме (Нидерланды) четыре армянских террориста из автоматического оружия обстреляли автомобиль генерального консула Турции в Амстердаме. Ответственность за нападение взяла на себя армянская террористическая организация «Армянская красная армия».

9 сентября 1982 г. Болгария. В городе Бургасе, у своего дома, был убит турецкий дипломат Бора Суелкан. Террорист сбежал, но, убегая, он оставил записку, в которой объяснил, почему он предпринял такие действия против турка. По словам злоумышленника, это была акция мести.

1983 г., 2 февраля. В аэропортах столицы Бельгии Брюсселя раздаются два взрыва. Во время террористических актов пострадали самолеты турецких авиалиний. Ответственность за инциденты взяли на себя армянские террористические организации.

1983 г., 9 марта. В столице Югославии Белграде, прямо в центре города, два армянских террориста ведут огонь по людям. Погибает не только турецкий дипломат в Белграде Галиб Белкар, но двое случайных прохожих. Ответственность за это нападение взяла на себя армянская террористическая организация ДжСаг.

1983 г. 31 марта турецкая газета, издаваемая в городе Франкфурте Федеративной Республики Германии, получает телефонные угрозы. Звонивший мужчина требует, чтобы газета перестала «интересоваться армянскими делами». В противном случае журналисты дождутся мол «кровавого возмездия».

1983 год. 15 июня. Великобритания. Лондонские спецслужбы успешно обезвреживают взрывчатку, подложенную армянской террористической организацией АСАЛА.

1983 год. 27 июня в Лиссабоне, столице Португалии, армянские террористы пытаются штурмовать турецкое посольство. После неудачной попытки занять посольство, они врываются в квартиру заместителя дипломатической миссии и захватывают в заложники жену дипломата и двоих детей. Армянин-самоубийца вскоре взрывает гранату, которую он держит в руках. Представители турецкой миссии ранены, а португальский полицейский, охранявший посольство, мертв.

После этого инцидента тогдашний президент США Рональд Рейган заявляет, что террористические акты армян против турецких дипломатов являются жестокими, необоснованными и не имеющими никакого оправдания. Строгое требование президента США к спецслужбам принять все возможные меры безопасности было официально распространено Белым домом в Вашингтоне. Дело в том, что за несколько дней до инцидента армянские террористы организовали аналогичные нападения на турецких дипломатов, резидирующих в Брюсселе и Париже. Эти инциденты унесли жизни восьми турецких дипломатов.

1984 г., 29 марта. США, Калифорния. Турецкое консульство в Лос-Анджелесе получает письмо с угрозами. Армянская террористическая организация АСАЛА угрожает кровавымивыпадами не только против турок, но и против американцев, если в Олимпийских играх будет разрешено участвовать турецким спортсменам.

20 июня 1984 г. Австрия. В Вене взорвалась бомба, которая была подложена под автомобиль турецкого дипломата Эрдогана Озена. Турецкий дипломат, который курировал социальныевопросы, был убит на месте.

1984 г., 25 июня. Информационное агентство в Париже получает письмо с угрозами. Подписавшая письмо армянская террористическоая организация ASALA сообщает, что она будет убивать всех, кто поддержит идею участия турецких спортсменов в Олимпийских играх.

1984 г., 19 декабря. Австрия. В Вене в дипломатическом автомобиле застрелен турецкий дипломат Энвер Эргюн. Ответственность за это нападение берет на себя армянская террористическая организация «Дашнакцитюн».

1985 г., 12 марта. Канада. Оттава. Трое вооруженных армянских террористов обстреляли посольство Турции. Во время стрельбы был убит офицер спецслужб Канады. Ворвавшиеся в посольство террористы взяли в заложники нескольких сотрудников посольства. Самому послу Джошкуну Кирсуудается выпрыгнуть из окна второго этажа и таким образом избежать смерти.

1985 г., лето. Канада. Город Торонто. Армянские террористы из военизированной организации «Секретная армия за освобождение Родины» угрожают жителям Торонто принять самые радикальные меры, если Канада не прислушается к требованиям армяносновать Великую Армению (создание Великой Армении возможно только путем лишения обширных территорий Азербайджана и Турции).

1985 г., 12 декабря. Вкрупном парижском магазине взрываются два мощных взрывных устройства, ранен 41 человек. Ответственность за нанесение ранений берет на себя АСАЛА.

9 сентября 1986 г. Париж. Бомба взрывается в здании «Paris City Hall». Один человек погиб, 18 французов получили ранения. Ответственность за этот кровавый инцидент берет на себя террористическая организация КСАМЭПП, которая требует от Франции освободить заключенного террориста В. Гарабедяна. 10-15 сентября в Париже раздаются еще два аналогичных взрыва, ответственность за которые берут на себя армянские террористические организации.

16 сентября 1986 г. В парижском районе Монпарнас раздается мощный взрыв, унесший жизни пяти французов. Еще 52 человека получают ранения. Люди, взорвавшие патрон, требуют, чтобы французские власти выпустили из тюрьмы обвиняемого в терроризме армянина В. Гарабедяна и еще двух его подельников, принадлежащих к террористической организации АСАЛА.

Декабрь 1986 г. Боевики армянской террористической организации «Армянская революционная армия» атакуют офис «Air Canada» в Париже. Это нападение было вызвано тюремным заключением в Канаде трех армян, обвиненных в терроризме и принадлжности к террористическим организациям. Однако французским спецслужбам удалось нейтрализовать инцидент, не пролив ничьей крови. Официальный Париж подозревает, что с 1986 года армянская террористическая организация АСАЛА базируется во Франции и Германии, а средства получает от сирийских террористов.

23 декабря 1986 г. Австралия. Мельбурн. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетает в воздух у турецкого консульства. Один человек лишается жизни. В ходе расследования выясняется, что это нападение было организовано «греко-болгаро-армянским фронтом».

19 января 1987 г., Австралия. Шестеро граждан этой страны погибают от взорванной бомбы, установленной в почтовом отделении. Ответственность берет на себя «греко-болгаро-армянский фронт». Год спустя армянская писательница Сильва Капутикян требует, чтобы Австралия предоставила армянам возможность жить на ее земле.

09.04.2019; 9:00

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