Гинтарас Висоцкас. Большие и маленькие секреты Российского консульства в Клайпеде









Управлять Клайпедой нелегко. Наш портовый город — специфический. В нем издавна обосновалась прочная база российских шпионов. Утверждая это, я имею в виду консульство Российской Федерации в Клайпеде. Кто хотя бы раз видел это гигантское здание, тот понимает, что высокие заборы и множество комнат в просторном здании в несколько этажей – не просто так, не случайно. Очевидно, что российские дипломаты cбежались сюда не для проведения отпуска. Не об отдыхе на песчаном берегу моря они заботятся. Они интенсивно работают. Трудятся, конечно, не на благо Литвы.

Что скрывается за стенами Российского консульства

О том, что комфортабельно обосновавшиеся в Клайпеде российские дипломаты работают без выходных, не покладая рук, косвенно свидетельствует просторная автостоянка, где много автомобилей, то выезжающих, то приезжающих, отмеченных дипломатическими номерами.

Именно поэтому при внимательном взгляде на Российское консульство в Клайпеде невольно приходит на ум ответ на вопрос, почему такие жители портового города, как Вячеслав Титов, даже клевеща на наших самых выдающихся партизан, все же чувствуют себя в безопасности, спокойны и влиятельны.

Остается только искренне посочувствовать мэру Клайпеды. Вдобавок к многочисленным экономическим проблемам он, в отличие от руководителей некоторых других городов и поселков Литвы, вынужден тягаться с вроде бы и незаметным, но все же реальным влиянием России.

Литовские избиратели решили, что Витаутас Грубляускас возглавит портовый город во второй раз. Это означает, что именно В. Грубляускас по меньшей мере еще несколько лет должен будет заниматься не только бытовыми делами клайпедчан. Ему придется давать отпор интригам, затеваемым Российским консульством. Политические интриги случались и на протяжении первого срока полномочий мэра, сейчас их не убавится.

Пoдарок подарку рознь

Одно из самых заметных российских коварств – попытка чужими руками настраивать друг против друга обитающие в портовом городе национальные общины. По здравому смыслу литовцы не должны выделять нацинальности как более любимые или менее заслуживающие уважения. Если живешь в Литве, уважаешь литовские законы, не путаешься с нашими врагами, – значит, ты так же дорог и достоин уважения, как и все другие, кто уважает и любит Литву.

Но именно в Клайпеде заметны двойные стандарты. На одной из площадей Клайпеды несколько лет назад появился армянский крест – Хачкар. На памятнике высечены слова: «Дар армянской общины «Ван» городу Клайпеде».

Если это искренний подарок, почему бы не порадоваться ему? И всё же подарок подарку рознь. Некоторые подарки – с так называемым «двойным дном», с «глубоким подтекстом».

Прежде чем благословить воздвижение хачкара, представителям муниципалитета портового города следовало хотя бы поинтересоваться турецкой версией истории Османской империи.

Тогда они бы поняли, что хачкары чаще всего воздвигают для почтения жертв 1915-го года.

Так что навязанный нам подарок — это плевок в сторону Турции, нашей союзницы в альянсе НАТО. А плевок есть плевок. Недаром на осмотр хачкара в Клайпеду прибыли резидирующие в Литве турецкие дипломаты.

Турция всё еще является членом НАТО

Кстати, нас не должно сильно беспокоить, кто нынче правит Турцией. Ухудшившиеся отношения Анкары с США и Европейским союзом – не самая большая головная боль. Самое главное, что Турция всё еще является членом НАТО с одной из самых сильных армий в Европе. Турция не отозвала свои обязательства перед альянсом НАТО. Если бы балтийские государства подверглись нападению, турецкой армии пришлось бы нас защищать.

Конечно, Литва слишком мала, чтобы оказывать значительную военную или экономическую помощь, особенно таким крупным и влиятельным государствам, как Турция (единственный член Альянса, осмелившийся сбить русского истребителя, нарушившего его воздушное пространство).

Но если Турция все еще привержена альянсу НАТО (надеюсь, так будет и в будущем), то и Литва должна, по крайней мере, уважать взгляды Турции и прислушиваться к ее словам. Прежде чем давать разрешение на строительство хачкара, Литва, безусловно, должна была поинтересоваться, как эти кресты оцениваются турецкими дипломатами.

Клайпедчанам не хватило проницательности

Однако правительству Клайпеды не хватило политической проницательности. Тогдашние представители самоуправления портового города не заметили политических нюансов. Они сделали вид, что не видят огромных различий между Турцией и Арменией. Поэтому я хотел бы напомнить, что если Турция является членом НАТО, то Армения не только не принадлежит к членам Альянса Североатлантического договора, но и является страной, разрешившей надолго дислоцировать у себя российские военные базы. Сегодняшняя Армения является союзницей Кремля, угрожающего странам Балтии и терроризирующего Украину, Грузию и Молдову.

Когда мы почтим память турецких солдат?

Словом, новая администрация портового города, если она обеспокоена солидарностью членов НАТО, должна была бы исправить ошибку. Никто не призывает к cноcу хачкара. Однако если литовцы уважают жертв Армении, почему нам не вспомнить турецких солдат, погибших в 1915-м году? Тем более, что Литва слишком мало знает о турецко-армянских отношениях, чтобы быть категоричной и спешить поддержать ту или иную сторону.

Литва поступила бы разумно, если, перед тем как предпринять какие-либо шаги, она прежде всего углубилась бы в историю – внимательно выслушала бы аргументы не только армян, но и турок. Только сейчас подписан документ о сотрудничестве между посольством Турции и Министерством культуры Литвы, позволяющий нашим историкам, журналистам и политикам посещать архивы Стамбула и Анкары. Насколько мне известно, ни один литовский историк, журналист, политик никогда раньше не работал в турецких архивах. Между тем в Литве уже воздвигнуты три хачкара (один в Каунасе, другой – в Шяуляй, третий – в Клайпеде).

Если мэр Клайпеды – дальновидный мужчина, он мог бы организовать поездку хотя бы одного клайпедского историка в Турцию. Давайте сами выясним, что написано о причинах трагедии 1915-го года в документах Османской империи.

Я не призываю организовывать поездки наших историков в армянские архивы. Официальный Ереван, в отличие от Анкары, не разрешает иностранцам заходить в свои архивы. Странно: если Армения считает, что она совершенно права, почему она избегает гласности? В голове вертятся даже такие подозрения: когда Османскую империю разрывали на части, кто накануне военных столкновений стал помогать русской армии, нападавшей на турок? Поэтому можно предположить, что они попали в немилость у турок вовсе не потому, что были армянами и христианами, а потому что предали тех, на чьей земле жили.

Словом, В. Грубляускаса, вступающего во второй срок в качестве главы мэрии, ожидает серьезная работа, чтобы унять раздражение Турции.

Почему азербайджанцам мы не разрешаем иметь памятник?

Впрочем, это не единственная забота нового мэра. Когда в Клайпеде был построен армянский хачкар, иметь свой памятник изъявили желание и азербайджанцы. Но мы до сих пор не позволяем им иметь собственный памятник. Официальная причина – когда члены муниципалитета собирались благословить это решение, не хватило голосов … Мол, никто не виноват, такое решение предопределено демократическим голосованием. Но и г-н В. Грубляускас, и все другие члены Клайпедского муниципалитета прекрасно осознают, как иногда корректируются голоса …

Разумеется, Азербайджан –- это не член НАТО Турция. Но в Азербайджане, в отличие от Армении, нет и российской военной базы. Кроме того, и НАТО, и Европейский союз убеждены, что при поддержке российских вооруженных сил Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана – Нагорный Карабах и еще семь прилегающих районов Азербайджана. Даже в четырех резолюциях ООН содержится призыв к скорейшему выводу вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха. Но официальный Ереван всё увиливает, упрямится, оправдывается, ищет самые невероятные причины, чтобы оставаться на чужой территории.

Поэтому, если и в течение нового срока полномочий Клайпедского муниципалитета в портовом городе не появится ни один азербайджанский и турецкий памятник, волей-неволей возникнут подозрения: почему здесь на дневной свет появляются только мемориальные знаки, важные для Армении, которая пустила к себе в страну российские военные базы, нападает на чужие территории, а памятников Азербайджана, не пустившего к себе российских военных баз, – ни одного.

Ответ на этот вопрос, конечно же, следует искать в Российском консульстве в Клайпеде. Российские дипломаты, скрывающиеся за стенами консульства, хорошо знают, кого, как и с кем они ссорят, как они манипулируют личными амбициями наших политиков.

И всё же начинающий свой второй срок мэр В. Грубляускас должен быть очень внимательным и проницательным в политических делах.

01. 04. 2019; 10:09

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