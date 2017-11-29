Гинтарас Висоцкас. ЕС не стоит протягивать руку странам–агрессорам

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В Брюсселе проходил пятый саммит Восточного партнерства. Что толку от него на практике?

«Росатом» вызывает серьезные подозрения

Пока бесспорны только следующие факты: в бельгийскую столицу съехались делегации из 28 стран ЕС и 6 стран Восточного партнерства. В ходе заседаний дана оценка достигнутому прогрессу и намечены дальнейшие программные вехи.

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, принимавшая участие в переговорах в Брюсселе, перспективы более тесного сближения восточных стран с ЕС обсудила с Президентом Украины Петро Порошенко и премьером Молдовы Павелом Филипом.

По словам Президента Литвы, за время, минувшее после Вильнюсской встречи и за четыре года после Майдана достигнут значительный успех – Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированными партнерами ЕС. Однако, по словам главы Литовской Республики, будущее Украины, Молдовы и Грузии находятся в их собственных руках. Дальнейшая перспектива зависит от желания, политической воли и последовательности труда этих государств при осуществлении реформ, жизненно важных для благополучия народа.

Итак, в ходе встречи достигнута договоренность о том, что три ассоциированных партнера, ставящие перед собой более высокие цели, – Украина, Грузия и Молдова – будут усиливать укрепление сотрудничества с ЕС, особенно в связи с получением политической, экспертной и финансовой помощи.

Также утвержден план, включающий 22 приоритета до 2020 года. В числе приоритетов – развитие сотрудничества с ЕС в областях общей политики безопасности и обороны, борьбы с гибридными угрозами, кибератаками, стратегической коммуникации и укрепления сопротивления пропаганде.

Особое значение для Литвы представляет факт, что глава Литвы подняла вопрос Астравской атомной электростанции (Белорусской АЭС) на пленарном заседании. По совам Президента Литвы, сотрудничество с Белоруссией особенно усложняет то, что на ее территории проведены агрессивные, нацеленные против Запада учения наступательного характера «Запад», а Астравская АЭС сооружается вопреки всем международным требованиям ядерной безопасности и прозрачности.

Президент Литвы также отметила, что сооружающее объект российское предприятие «Росатом» вызывает серьезные подозрения, ибо отрицает и скрыло ряд опасных инцидентов, в том числе и недавнюю утечку радиоактивных веществ в Челябинске. Поэтому Литва этот вопрос поднимает на самом высоком уровне в ЕС и добивается, чтобы Европа полностью использовала свое влияние для обеспечения ядерной безопасности и прозрачности.

Итак, обобщая 5-ую встречу Восточного партнерства, можно утверждать, что она не принесла больших неожиданностей или сенсаций. Просто три страны (Украина, Грузия и Молдова) находятся ближе ко входу в ЕС, трое других (Белоруссия, Азербайджан и Армения) – несколько поодаль.

Пока неясно только одно – отношение ЕС к Армении. Пресс-служба Президента Литвы сообщила, что в Брюсселе подписан «Договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве».

Почему именно «всеобъемлющее» и «расширенное»? Что такого положительного совершила Армения, что заслужила «всеобъемлющее и расширенное сотрудничество»? Я уже обратился с несколькими вопросами на эту тему к литовским евро парламентариям, в частности, Альгирдасу Саударгасу, Лайме Андрикене и Валентинасу Мазуронису, с просьбой о разъяснении. А в ожидании ответов, привожу несколько бесспорных фактов, вызывающих множество противоречивых мыслей.

Российская военная база – логово шпионов

Откровенно говоря, не понимаю, почему ЕС вообще обхаживает сегодняшнюю Армению? Ведь в этой стране уже давно размещены российские военные базы. Они – в городе Гюмри. Кстати, договор между Ереваном и Москвой о размещении российских военных частей в Армении – не однодневный, он – долговременный. Поэтому хотелось бы с иронией подискутировать с главами ЕС: может, стоит подождать ухода российской военщины из Армении, и лишь потом тащить за уши Армению в ЕС? Неужели руководители ЕС не в состоянии сообразить, что подталкивание сегодняшней Армении в сторону ЕС – это заодно является инкорпорацией российского военного Троянского коня в структуры ЕС?

Разве что бюрократы Брюсселя надеются перехитрить Кремль – армян интегрировать в структуры ЕС, а российскую военную базу с военной разведкой и контрразведкой оставить за дверью. И все же было бы наивно думать: если руководство Кремля грубо, при помощи военной силы, препятствовало более близкому общению Молдовы, Украины и Грузии с ЕС, то Армении мешать не станет? Ведь здесь же, под рукой – части, дислоцированные в Гюмри.

Не исключен и самый черный вариант. Сама Россия толкает Армению в ЕС, рассчитывая вместе с нею продвинуть в Европу и свои военные разведслужбы. Руководители ЕС не соображают, что в Европу, которую Россия и так расчленяет всяческими способами, прибудет еще большее число кремлевских агентов влияния.

В ЕС тащат агрессора

ЕС не следует обхаживать Ереван еще и по той причине, что Армения при помощи российских военных забрала у Азербайджана Нагорный Карабах. ЕС обнародовала не одну резолюцию, подписавшие которую государства Европы требовали немедленного вывода армянских вооруженных сил с чужих территорий. Но Ереван пренебрегает этим требованием на протяжении не одного десятилетия. Итак, может, стоило Европе вести себя более принципиально – сначала пусть Ереван выполнит поставленные перед ним требования, т. е. вернет Азербайджану то, что забрал у него, и только тогда сядем за стол переговоров на тему о серьезной дружбе? Ведь Армения вывод своих орд из Нагорного Карабаха оттягивает более двух десятилетий…

Итак, имеем два очевидных двойных стандарта: более серьезного, чем до сих пор, Восточного партнерства добивающиеся Украина, Молдова, Белоруссия, Азербайджан и Грузия, которые не являются оккупантами чужих территорий, поэтому, разумеется, Европа и предоставляет помощь им. Но, вместе с тем, Европа почему-то протягивает руку помощи и Армении, которая оккупировала Нагорный Карабах. (Кстати, Литва и остальные члены ЕС и НАТО признают территориальную целостность Азербайджана как единое целое с Нагорным Карабахом). По-моему, ЕС не к лицу серьезная дружба со странами-агрессорами.

Страна, поддерживающая терроризм

Армению не назовешь мирным государством еще и по той причине, что она, хотя бы в прошлом, не избегала оказывать поддержку самим настоящим международным террористам. Приведу лишь один пример.

15 июля 1983 года в парижском аэропорту Орли произошел взрыв бомбы. Погибли 8 человек, включая француженку Жаклину Киршнер и ее 19-летнего сына. В числе погибших находились граждане США, Швеции, Турции. В ходе инцидента получили тяжелые ранения 55 человек.

К счастью, французским секретным службам удалось схватить бандитов. Виновниками признаны члены армянской террористической организации АСАЛА (Армянская секретная армия освобождения Армении) Варужан Карапетян и Сурен Наир.

Стали известны и истинные мотивы преступников. Официальная причина инцидента 15 июля 1983 года – ультиматум Парижу с требованием скорейшего освобождения боевика АСАЛА Левона Экмекджана, взорвавшего бомбу в турецком аэропорту Эсенбог (взорвав устройство, он еще стрелял по людям в аэропорту из автомата). Очевидно, что представители АСАЛА В. Карапетян и С. Наир пытаются напугать общественность Франции и некоторых других стран: если не будете выполнять наши требования, вам предстоят новые выпады.

Кстати, при оценке наглости этих террористов не должно смущать то обстоятельство, что взрыв произошел не на борту турецкого самолета. Вышеупомянутые представители армянской террористической организации АСАЛА не предусмотрели возможных изменений в расписании аэропорта, поэтому устройство детонировало не там, где они хотели, и не в тот час, как планировали. Террористы АСАЛА намеревались взорвать устройство на борту самолета турецких авиалиний, державшем курс из Парижа в Стамбул. Но бомба взорвалась в аэропорту на платформе, где хранились сумки пассажиров, направлявшихся в Исландию.

Об этом преступлении можно поведать много интересных деталей. Но основной интерес у нас вызывает теперешнее место жительства В. Карапетяна, одного из самых влиятельных тогдашних главарей АСАЛА. Здравый смысл подсказывает, что он должен сидеть в одной из французских тюрем самого строгого режима. Ведь все суды Франции осудили его на пожизненное заключение. И все же сегодня В. Карапетяна вы не найдете ни в одной французской тюрьме. Он – в Армении. Причем, в Армении он свободный и высокочтимый человек.

Трудно поверить? В тюрьме Сен Моро во Франции террорист В. Карапетян пробыл 17 лет. 4 мая 2001 года его депортировали в Армению для отбывания остальной части наказания дома.

Но депортированного из Франции террориста в Ереване встретили не как бандита, а как героя. Тогдашний президент Армении Роберт Кочарян лично встретил переправленного террориста. В торжественной, пышной встрече террориста участвовал и тогдашний премьер Армении Андраник Маргарян. А тогдашний мэр Еревана Роберт Назарян тут же пообещал террористу и бесплатное жилище, и работу (по последним данным террорист нынче живет в Дилижане).

О чем свидетельствует такой жест официального Еревана?

Участник Ходжалинского штурма

Автору этих строк странным выглядит и тот факт, что на брюссельских переговорах Восточного партнерства президенты некоторых стран не стеснялись сниматься с президентом Армении Сержем Саркисяном. Разве им неведомо, что С. Саргисян – участник штурма города Ходжалы? Неужели им неведомо то, что в результате штурма погибло много азербайджанских гражданских лиц?

По сообщениям Human Rights Watch (организация по правам человека), штурм Ходжалы начался в 1992 году в ночь с 25 на 26 февраля. Официальная статистика жертв такова: погибли 613 азербайджанцев. Строители так называемой «Великой Армении» были безжалостные: в числе погибших – 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. На сегодняшний день уже стало известно, что в результате Ходжалинского штурма 487 азербайджанцев получили ранения, 150 пропали без вести, 1275 лиц азербайджанской национальности стали заложниками армянских и российских вооруженных сил.

Необходимо отметить, что объединенные силы армянских террористов и российского 366 полка вели стрельбу даже по тем азербайджанцам, которые уходили из города вглубь Азербайджана. Таким образом, они убивали даже абсолютно никакой угрозы не представляющих гражданских беженцев.

Признание Сержа Саргсяна

Итак, всеобще известная тайна: С. Саргсян участвовал в штурме Ходжалы. Поэтому спрашивается: возможны ли сегодня мирные переговоры по Нагорно-карабахскому урегулированию, пока Армению возглавляет один из «героев» Ходжалы?

Говоря о Серже Саргсяне необходимо напомнить, что 24 февраля 2012 года эксперт международного Фонда Карнеги Томас де Ваал в официальном портале Фонда выложил статью на русском языке «Президент, интервью и трагическая годовщина», в которой содержится полностью беседа с министром обороны Армении С. Саргсяном (позднее – президентом), состоявшая 15 декабря 2000 года. В интервью С. Саргсян признал: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло».

Но ведь целенаправленное истребление на основании национальной принадлежности – это военное преступление перед человечностью. Возможно, место С. Саргсяна – не в почетных залах Брюсселя, а на международном Гаагском трибунале?

2017.11.30; 10:00