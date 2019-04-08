Гинтарас Висоцкас. Когда и впрямь сложно понять…









Я не собирался дискутировать с Альгисом Касперавичюсом, опубликовавшем на портале bernardinai.lt статью «Сложно понять, почему геноцид ищут там, где его не было». Но поскольку автор, откликнувшись на публикацию Ирмы Ажуоле «Сложно поверить: геноцид в современном мире», несколько раз упомянул мою фамилию, а тем более мою книгу «Трагедия Черного Сада», я подумал, что bernardinai.lt позволят и мне сказать несколько слов. Но редактор интернет-издания bernardinai.lt коротко ответила, что печатать мою статью не будет. Поэтому я публикую этот текст на портале slaptai.lt.

До сих пор была только одна – армянская – версия

Прежде всего, хочу подчеркнуть: анализируя сложные армяно-турецкие и армяно-азербайджанские отношения, нужно обязательно помнить, что в Литве на протяжении примерно двадцати лет в отсутствие какой-либо конкуренции господствовала одна-единственная версия истории Кавказа – армянская. Со времен Возрождения независимости мы были настолько увлечены армянским дискурсом, что у нас не возникало даже вопроса – не пора ли поинтересоваться, что о трагедии 1915 года или резне в Сумгаите и Ходжалы думают Анкара и Баку.

Так стоит ли удивляться тому, что появляющиеся сейчас время от времени в литовском публичном пространстве азербайджанско-турецкие аргументы повергают в шок наиболее преданных почитателей Еревана. Когда в Университете им. М. Рёмериса показывают поставленный зарубежным режиссером документальный фильм о ходжалинской трагедии, виновником которой была армянские войска, а литовка пишет более-менее положительную рецензию, немедленно поднимается шум. Позвольте спросить — почему в Литве, живущей по демократическим принципам, нельзя показывать фильм, в котором армянские вооруженные силы предстают в невыгодном свете? Неужели кто-то хочет сказать, что 25-26 февраля 1992 года не были убиты 513 мирных азербайджанцев из Ходжалы.

А что за позиция у официальной Литвы?

Второй важный аргумент — жесткая позиция НАТО и стран Евросоюза по вопросу Нагорного Карабаха. Весь цивилизованный западный мир, в том числе и Литва (если не верите, спросите в Министерстве иностранных дел), считает Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. ООН не раз (четыре резолюции) требовал, чтобы Армения немедленно вывела свои войска из Нагорного Карабаха и вернула этот регион Азербайджану.

Поэтому любые дискуссии о том, кто в Черном Саду — так азербайджанцы называют Нагорный Карабах — жил 50 или 100 лет назад, бессмысленны. Западная цивилизация руководствуется принципами территориальной целостности. И это справедливая позиция, поскольку, если нарушить этот принцип, начнется хаос и пострадают не большие, не слишком сильные государства. Такие, как Литва. Шальчининкские поляки захотят присоединиться к Варшаве, русские из Латгалии возомнят себя русенами и пожелают войти в состав России, жителям эстонской Нарвы тоже милее покажется московская власть, а не таллинская. Если мы будем игнорировать принцип территориальной целостности и руководствоваться только правом нации на самоопределение, как предлагает официальный Ереван, нам придется признать справедливым захват земель в Грузии, на Украине, в Молдавии….

Искусственная колонизация Кавказа

Но если бы мы внимательнее изучили сведения о том, кто жил в Нагорном Карабахе сто или несколько сотен лет назад, мы бы узнали кое-что не слишком приятное для Армении. Если азербайджанские и турецкие авторы нам покажутся предвзятыми, можно найти в наших библиотеках изданное в 2016 г. сочинение историка Альгимантаса Лекиса «Переселение народов на Кавказе в XX веке» или вышедшую в 2017 г. брошюру историка Ляонаса Юрши «Решения политиков, изменившие судьбы народов». Там много важных наблюдений. Например, как Россия на протяжении полутора веков — с 1763 до 1913 года грубо и целенаправленно колонизировала Кавказ. Как писал Л. Юрша, «Россия, переселившая армян на завоеванные земли, не столько охраняла их от ассимиляции Ираном или Османскими государствами, сколько преследовала свои политические, конфессиональные и колониальные цели». Словом, в 1828 году было переселено 40 тысяч армян, в 1829 г. — около 90 тысяч… И это не один раз. Особенно судьбоносным для азербайджанцев был заключенный в 1828 году Туркманчайский договор между Россией и Ираном, кода армян начали массово переселять на заселенные азербайджанцами земли.

Даже у Еревана азербайджанские корни

Если посмотреть более внимательно, можно увидеть, что еще в начале XX века нынешняя столица Армении Ереван (Ереван — армянский вариант названия) была мусульманской — азербайджанцев там было намного больше, чем армян. Доказательством того, что Ереван еще не так давно был мусульманским, служит полотно художника Франца Рубо, на котором изображено, как армия Российской империи в октябре 1827 г. берет Ереванскую крепость. На картине, написанной тогда, а не теперь, — многочисленные мусульманские храмы. И ни одной церкви. Эта работа — не прямое, но яркое доказательство того, что сегодняшний Ереван, столица Армении, в те времена был исключительно мусульманским, т. е. азербайджанским городом. А, может, слепо верящие каждому слову Армении литовцы хотят сказать, что художник слукавил и специально вместо церквей изобразил мечети?

Что было тысячу лет назад, помнят, а что было сто лет назад — нет

Увы, в Литве все еще живет миф, что Армения — древнейшее государство, которое когда-то уничтожили жестокие мусульмане. Помню, как во время презентации моей книги «Трагедия Черного Сада» в вильнюсском Доме офицеров некий профессор, специалист в области точных наук, заметил, что Армения — государство с тысячелетней историей, которое существовало еще тогда, когда никакого Азербайджана и в помине не было (цитирую по памяти).

Удивительно, как это наши профессора прекрасно помнят, где и как тысячу лет назад жили армяне, а что творилось на Южном Кавказе каких-нибудь сто или двести лет назад, игнорируют, не помнят. Даже если и на самом деле тысячелетие назад существовало армянское государство, княжество или королевство, значит ли это, что сегодняшние государственные границы должны совпадать с теми, что были в далекие времена? Великое княжество Литовское тоже когда-то простиралось от моря до моря, но мы же не станем претендовать на земли, которыми владели тысячу лет назад — мир сочтет нас опасными безумцами.

Кто первым поднял руку?

Впрочем, имеет смысл посмотреть на историю Кавказа беспристрастно и разобраться, кто же первым поднял руку на своего соседа. Если поставить этот вопрос принципиально, выяснится, что не азербайджанцы первыми начали выгонять армян из родных домов. Первые вереницы беженцев потянулись не из Азербайджана, а из Армении. Первыми беженцами, лишившимися родного крова, были именно живущие в Армении азербайджанцы. Затем со своих земель выгнали и живущих в Нагорном Карабахе азербайджанцев. Армянам эта агрессивная политика далась легко, поскольку тогдашнее руководство СССР, включая Михаила Горбачева и его советников, защищали исключительно интересы Армении, а на права Азербайджана смотрели с пренебрежением, сквозь пальцы.

Подробности о Сумгаите

Когда кто-то уверяет, что в 1988 году азербайджанцы в Сумгаите стали вырезать армян, в первую очередь не помешало бы вспомнить, что было характерно для того периода. Можно ли было организовать такую крупную провокацию без ведома и благословения руководства КГБ в Кремле? Вряд ли. Были ли выгодны Азербайджану армянские погромы в Сумгаите? Опять же нет.

В конце концов почему обвиняющие Азербайджан историки, политики и журналисты забывают, что приказы погромщикам в Сумгаите отдавал вовсе не азербайджанец? Это делал Эдуард Григорян, которому тогдашний Советский Союз и советская Армения вынесли очень мягкий приговор — его не только не расстреляли, но спустя некоторое время даже выпустили на свободу.

А еще хочется спросить, почему расследовать события в Сумгаите послали следователей исключительно армянской национальности, а все прокуроры, милиционеры, судьи азербайджанцы были отодвинуты в сторону?

Умнее всего поступили латвийцы и эстонцы

А теперь о трагедии 1915 года. Да, Литва давно признала, что та трагедия — не что иное, как геноцид, который турки устроили против армян. Но ведь мы так решили, даже не прикоснувшись к турецким и азербайджанским архивам. Образно говоря, мы сделали очень важный шаг, даже не выслушав другую сторону. Разве это профессионально, разве это честно? Ни латвийцы, ни эстонцы не назвали события 1915 года геноцидом армян. Воздержались. Предпочли более мягкую формулировку.

На мой взгляд, Рига и Таллин поступили более правильно, чем Вильнюс. Потому что ни один латвийский или эстонский историк даже не заглянул в архивы Анкары, Стамбула или Баку. Так же, как и литовцы, эстонцы и латвийцы не полистали документы, хранящиеся в ереванских архивах (армяне в свои архивы не пускают). Не кажется ли вам странным, что армяне, стремящиеся к максимальной открытости, свои архивы держат на замке? Может, они прячут документы от посторонних глаз потому, что в них содержатся факты, свидетельствующие о том, что турки стали преследовать армян, живущих на их землях, после того, как выяснилось, кто оружием, вероломством и другими способами помогал царской России разорять Османскую империю?

ASALA и другие террористические организации

Не надо идеализировать турков и азербайджанцев. Но почему тогда мы идеализируем Армению? Давайте вспомним, кто еще совсем недавно учинил десятки терактов против турецких и азербайджанских дипломатов, историков, ученых, причем не в Турции и Азербайджане, а в США, Европе, Австралии? Боевики из таких организаций, как «AСАЛА», «Гнчак», «Дашнакцутюн»… Кто руководил этими организациями, кто в них входил, осудил ли их официальный Ереван?

Словом, странная, очень странная логика: из-за разногласий с турками и азербайджанцами подвергать угрозе жизни ни в чем не повинных американцев, австралийцев, французов, немцев, бельгийцев, датчан, австрийцев…

Будем говорит откровенно, без обиняков: за период с 1973 по 2002 год армянские террористы только в странах Западной Европы организовали 235 терактов, 70 убийств, 41 покушение, ранили 524 человека, 105 взяли в заложники, 12 из них убили.

Может, Литве, критически оценившей события давно минувших лет, стоило бы дать оценку и тому, что было сделано совсем недавно — буквально вчера и позавчера, причем не где-нибудь на далеком Кавказе, а в самом центре Европы? Почему в Клайпеде, Шяуляй, Каунасе появляются армянские кресты-хачкары в память о жертвах событий 1915 года, а память европейцев, пострадавших от боевиков таких террористических организаций, как «АСАЛА», «Гнчак» и «Дашнакцутюн», никак не увековечена?

А если еще вспомнить, что Турция — наша союзница, которая, как и мы, является членом НАТО, что в Азербайджане нет ни одной российской военной базы, а в армянском Гюмри надолго разместились российские войска, то у нас будет очень странная картина.

2019.04.08; 08:00

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