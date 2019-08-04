Гинтарас Висоцкас. Литву будет защищать не армянская, а турецкая армия…









Литовское общество оскорблено… После бесцеремонных решений вильнюсского мэра Ремигиюса Шимашюса ликвидировать памятные знаки в честь Казиса Шкирпы и Йонаса Норейки другой реакции было бы глупо ожидать.

Как литовцы унижаются и просят прощения

Все мы прекрасно видим, как Литву и после 11 Марта 1990 года, примерно так же, как в мрачное советское время, только тоньше, заставляют смотреть на свою историю чужими глазами. Влиятельные силы все еще мешают нам чтить своих героев. В своем стремлении осквернить, принизить литовских героев, посеять к ним недоверие наши оппоненты хватаются за самые разные, в том числе и за высосанные из пальца, притянутые за уши, надуманные поводы.

Но на этот раз, отняв у улицы имя Казиса Шкирпы и сняв мемориальную доску в честь Йонаса Норейки, они перешли красную линию. Надеюсь, членам Сейма, президенту, общественникам и журналистам с помощью правоохранительных органов удастся обуздать столичного градоначальника, который ведет себя как вандал. В противном случае без письменного согласия Эфраима Зуроффа, Аркадия Винокура и Фаины Куклянски мы не сможем на своей земле поставить ни одного памятника. Недолго и до того, что нам придется снимать памятник Винцасу Кудирке, потому что автор гимна Литвы, подумать только, не любил евреев…

Впрочем, подобная практика сложилась и в общении с Польшей. Официальная Варшава до сих пор не извинилась перед нами за оккупацию Вильнюсского края, не осудила захвата Вильнюса пилсудскими и желиговскими. О невыплаченных миллиардных компенсациях пострадавшим в годы полонизации я даже не говорю. Но зато как только наши политики соберутся с официальным визитом в Варшаву, мы начинаем извиняться. Как будто мы, а не они оккупировали Восточную Литву и ополячили живущих там литовцев.

Может, психологи и психиатры могли бы провести специальное исследование и разобраться, что заставляет литовцев, даже если они абсолютно правы, унижаться и каяться?!

Армянские интриги

Случаев, когда Литва не руководствуется собственным умом, а идет у кого-то на поводу, у нас предостаточно. Например, кто мне объяснит, почему в конце 2005 года, толком не ознакомившись с первоисточниками, то есть не выслушав аргументов Турции, а опираясь только на позицию Армении, в полупустом зале парламента мы приняли пресловутую резолюцию о геноциде армянского народа? Ведь о трагических событиях 1915 года в Османской империи тогда, в 2005-м, мы толком ничего не знали, как не знаем о них сейчас, в 2019-м. По-прежнему мы имеем об этом очень поверхностное представление. Мы смотрим на ужасы Первой мировой войны только глазами Армении. Почему так происходит?

Резолюция сейма «О признании геноцида армянского народа» была принята 15 декабря 2005 года, в преддверии Рождества и Нового года, когда страна находилась в предпраздничном нерабочем настроении. В заседании приняли участие всего лишь 55 депутатов из 141. Резолюция была представлена на рассмотрение, рассмотрена и принята за 10 минут. Не слишком ли легко и быстро литовские парламентарии объявили один народ жертвой, а другой – агрессором?

Если бы на этом заседании обсуждался образ России, Германии, Франции или Польши, такое решение еще было бы оправданным – эти страны мы знаем: мы с ними воевали, от них мы страдали, на своей шкуре испытали, что такое русификация, полонизация, германизация… Но с легкостью решить, кто виноват в несчастьях, случившихся в 1915 году в далекой Османской империи, – разве это не безответственно?

Странная поспешность

Впрочем, член сейма Дангуте Микутене тогда призывала не спешить. Она предлагала глубже изучить этот сложный и специфический вопрос. Просила хотя бы выслушать мнение парламентского Комитета по вопросам внешней политики. Но все явно спешили, и предложение депутата вести себя осмотрительно осталось без внимания. В то время ни один литовский историк не работал ни в армянских, ни в турецких архивах. Если мы что-то и знали о тех событиях, то в основном только из армянских источников. И все же большинство литовских парламентариев в тот раз решили, что ничего страшного не случится, если они благословят резолюцию.

Этот факт, на мой взгляд, еще раз подтверждает нашу беспринципность. Едва Израиль или Польша нахмурятся, мы немедленно начинаем бить себя в грудь и извиняться: «Виноваты, очень-очень виноваты…» Поэтому неудивительно, что и Армения начала пользоваться нашей бесхребетностью.

Не вижу ничего плохого в том, что официальный Ереван что-то попросит. Давайте это обсуждать. Но давайте будем думать своей головой. Хотите, чтобы мы признали ваш геноцид? Прекрасно, откройте нам свои архивы (Армения, в отличие от Турции, до сих пор не пускает чужаков в свои архивы). Ознакомившись с вашими документами, мы непременно поедем поработать еще и в турецкие архивы. Затем, тщательно изучив все аргументы, объявим свой вердикт. Вот как следовало поступить Литве, если она считает себя принципиальным государством. На этом знаменитом своей однобокостью заседании 15 декабря 2005 года нужно было выслушать мнение историков, поработавших в армянских и турецких архивах. А если таковых в то время не было (их нет и сейчас), этот деликатный вопрос следовало просто отложить до лучших времен.

Что говорил председатель Группы по межпарламентским связям с Южно-кавказскими государствами

Впрочем, в тот день на задании выступил тогдашний председатель Группы по межпарламентским связям с Южно-кавказскими государствами (Арменией, Азербайджаном, Грузией) Эгидиюс Клумбис. Привожу его слова по сохранившейся в публичном пространстве стенограмме заседания сейма.

«Наконец, в Сейме Литовской Республики мы дошли до вопроса о геноциде армянского народа. Не так давно мы приняли резолюцию о геноциде на Украине. Геноциде, который произошел позже, чем геноцид армянского народа. Я понимаю, в этом можно усмотреть некий политический подтекст – вот события на Украине, нужно ее Сейму Литвы поддержать. Но я считаю, что оценка геноцида армянского народа гораздо важнее, потому что этот геноцид признан в международном масштабе. Его признали не только многие страны Евросоюза, Франция, Греция, признали новые страны Евросоюза, такие как Словакия и Польша. Признали и другие государства мира – если не ошибаюсь, Уругвай, Аргентина. Я считаю, что Литва давно должна была это сделать. Но по некоторым политическим соображениям, я это отлично вижу, из-за вступления в НАТО, чтобы нам не мешала Турция, мы пошли на компромисс со своей совестью. Поэтому я призываю не мешкать с этим вопросом. В этой резолюции нечего редактировать. Это чистый, голый, горький факт, который мы констатируем и призываем Турецкую Республику признать этот прискорбный случай, и все. Я считаю, что это поддержка Армении как христианского государства, как самого древнего в мире христианского государства. Эта поддержка нами, католиками, накануне Рождества была бы весьма символическим шагом солидарности с армянским народом и Армянским государством».

На мой взгляд, речь Э. Клумбиса – яркий образчик литовской беспринципности. Так события 1915 в Османской империи, направленные против армянского народа, трактуют многие государства. Но не большинство. Например, Латвия и Эстония так себя не повели. Почему докладчик перед голосованием не ознакомил депутатов с аргументами Таллина и Риги? Или еще один вопросительный знак: почему нашим парламентариям не сообщили, что первыми геноцид армян признали страны Южной Америки? Ведь не столько любопытно, сколько подозрительно, что история Южного Кавказа ни с того ни с сего заинтересовала не связанные ни с Арменией, ни с Турцией страны, весьма далекие от этого региона. Зачем им вдруг понадобилось в одностороннем порядке сочувствовать Армении или клеймить Турцию?

Но самый большой упрек Э. Клумбису вот какой: почему он не представил литовским депутатам точку зрения Грузии и Азербайджана? Ведь Э. Клумбис тогда возглавлял Группу по межпарламентским связям не только с Арменией, но и с Грузией и Азербайджаном. Эта должность, по крайней мере на мой взгляд, обязывает руководителя быть одинаково внимательным ко всем трем государствам. Если бы литовские парламентарии были принципиальными, они не могли бы не поинтересоваться у Э. Клумбиса, что думают грузины и азербайджанцы о геноциде армян. Если бы докладчик был и вправду объективен, он и сам бы проинформировал своих коллег о позиции Баку и Тбилиси. К сожалению, на том заседании Э. Клумбис с радостью сообщил, что геноцид армян признают Аргентина и Уругвай, расположенные на другом конце земного шара, но ни словом не обмолвился, что об этом думают соседи Армении — грузины и азербайджанцы.

Подлинные и мнимые христианские доводы

Странным кажется и еще одно обстоятельство – нарочито демонстративное акцентирование 90-летия геноцида армян в тогдашней Литве. Литва, не имевшая никакого отношения к взаимным недоразумениям между турками и армянами, в 2005-м почему-то заняла армянскую сторону, как будто сама пострадала от турок или считала Армению своим самым важным и самым влиятельным стратегическим партнером.

Стоит также обратить внимание на то, что проект резолюции появился именно тогда, когда из Еревана вернулись парламентарий Э. Клумбис и вице-премьер сейма Чесловас Юршенас. Их командировка в Армению была согласована с руководством Сейма. Но почему тогда никому не пришла в голову мысль, что Литва, стремившаяся к максимальной объективности, не только могла, но и должна была аналогичную командировку организовать в Турецкую Республику, Азербайджан и Грузию, чтобы наша совесть была совершенно спокойна, выслушать все заинтересованные стороны.

Особенно неудачными были тогда намеки Э. Клумбиса на то, что Армения, как и Литва, христианская страна, поэтому Литва вроде бы обязана подержать братьев по вере. Мне кажется, что по-христиански было бы поддержать не братьев и сестер по вере, не буддистов или иудеев, не православных или мусульман, а правду и справедливость. Поддерживать братьев по вере, которые некрасиво себя ведут только потому, что они такие же, как и мы, христиане, едва ли по-христиански. А если я ошибаюсь, давайте спросим мнения иерархов литовской церкви. Сложно представить, что, скажем, архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас станет утверждать обратное…

Говоря о ранах армян, Литва явно избегает даже мысленно задаться вопросом, а какие же причины заставили турок ссылать в пустыню армян. Если ссылали потому, что те христиане, только потому, что они не такие, как турки, тогда это страшно, жутко, отвратительно. Но найдите хотя бы сочинения австрийского историка Эриха Файгля (на Западе подобным образом мыслящих историков, публицистов, политиков достаточно много), в которых анализируется запутанное, сложное прошлое этого региона, и вы получите исчерпывающее объяснение. В те времена, когда большие и могущественные государства разрывали на куски Османскую империю, армяне встали на сторону врагов Турции. Армяне кинулись помогать царской России. Образно говоря, в самый тяжелый момент, вместо того чтобы помочь тем, среди кого они жили, армяне воткнули туркам нож в спину. Если бы армяне помогли не русским царям, а воинам Османской империи, разве стали бы турки их высылать?

Яркий пример политической проституции

Хотелось бы остановиться еще на нескольких аспектах этой темы, не делающих нам чести. И прежде всего я имею в виду вопрос военного партнерства, к которому я отношусь совсем не так, как когда-то Э. Клумбис. Пока нас не приняли в НАТО, пока нам нужна была поддержка Турции, президент Литвы Роландас Паксас во время своего официального визита в Армению в 2003 году вел себя подчеркнуто сдержанно. В программу официальный Ереван включил посещение мемориала памяти жертв геноцида армян. Но Р. Паксасу и сопровождавшей его делегации хватило здравомыслия ограничиться символическим возложением цветов, и избежать посещения мемориала, посадки елочек и записи в книге почетных гостей.

Позже президент Валдас Адамкус во время своего визита в Ереван расставил уже совсем иные акценты. К тому времени Литву уже приняли в НАТО, и нам, говоря прагматически, уже не нужна была поддержка турок. Поэтому реверансы армянам и сочувствие их бедам лились через край, так, будто они одни пострадали в Первой мировой войне. Такое поведение команды В. Адамкуса вряд ли можно считать достойным: когда нам нужно – мы проявляем внимание, когда надобность отпадает – поворачиваемся спиной.

Разумеется, большая политика не безгрешна, но тогда не надо возмущаться, если Турция, к которой мы повернулись спиной, когда-нибудь пошлет Литву ко всем чертям. Оскорбленные турецкие политики и турецкое общество в ту мору могли о литовцах говорить примерно так: в случае российской военной агрессии мы не будем защищать Литву, пусть Литву защищают… смелые армянские солдаты…

Литва не дождалась бы ни единого слова утешения

А ведь армянские солдаты нам и впрямь не помогут. Сейм Литвы в 2005 году принял чрезвычайно важную для Армении резолюцию, мы позволили армянской диаспоре в Клайпеде, Каунасе и Шяуляй поставить имеющие политический подтекст кресты — хачкары, мы разрешили в своих городах армянам устраивать выставки, в которых история Нагорного Карабаха представлена так, что это идет вразрез с официальной позицией НАТО, Евросоюза, а значит, и Литвы.

Но если на нас нападут с Востока, помощи от Армении мы точно не дождемся. В Армении размещена российская военная база. Официальный Ереван, как бы ни разливался соловьем Никола Пашинян, поддержит агрессию Кремля. От Еревана Литва не дождется ни единого словечка утешения. Не верите? А каким было официальное поведение Армении, когда Кремль нападал на Молдову, Грузию, Украину? Как вел себя официальный Ереван, когда сепаратисты при поддержке россиян отрезали от Сакартвело несколько кусков территории, когда оккупировали украинский Крым?

Единственное, что может стать утешением, это то, что, в общении с влиятельной представительницей мусульманского мира Турцией глупо ведет себя не только Литва, но и другие страны Евросоюза и НАТО. Но это, согласитесь, слабое утешение.

Сегодня можно обвинять Турцию в том, что она предпочитает покупать российское вооружение, отказываясь от американского, отстраняется от Европы, склоняясь в сторону Кремля. Но если мы внимательно посмотрим, то в том, что Анкара и Стамбул сделали такой разворот, виноваты в том числе и мы, Запад. Не один год руководство ЕС морочило голову туркам – вот-вот примем вас в свою семью, хотя прекрасно знало — этого никогда не случится. И Брюссель, и Страсбург вели себя нечестно — вселяли в турок необоснованные надежды. В конце концов настал день, когда Турции надоело слушать европейские обещания. Турция обиделась. И правильно сделала.

Если Турция не нужна Европе, стоило ли ждать момента, когда их с распростертыми объятиями начнут соблазнять противники Запада. Так и произошло. Флиртовать с Турцией начал Владимир Путин, в тысячу раз более дальновидный, умный и смелый, чем европейские политики вроде Меркель и Макрона.

Как НАТО предало Турцию

Антизападные настроения в турках помогла разжечь и вялая реакция НАТО, когда Анкара не выдержала и сбила один из российских истребителей, постоянно летавших в приграничной зоне. Руководство НАТО, включая и США, тогда толком не поддержало турок. Турция осталась один на один, с глазу на глаз с Россией. Мягко говоря, НАТО предало Турцию, хотя Турция – член НАТО, обладательница одной из мощнейших армий в Европе. Так что теперь официальный Вашингтон не должен обижаться на президента Турции за то, что тот предпочел Восток.

Помимо всего прочего, те, кто знаком с турками мусульманами не только по пропагандистских сообщениям Армении, прекрасно знает, что турки – народ немстительный. С ними можно найти общий язык даже сейчас. Но Западу, вместо того чтобы слепо рассуждать, что другие делают не так, нужно хотя бы раз задуматься, а какие ошибки совершил он сам в общении с мусульманскими странами.

И Литва могла бы искренне оказать помощь Турции. Ведь турки обиделись не потому, что Литва приняла ту печально злополучную резолюцию. Они удивились, когда Литва даже не захотела выслушать их аргументы, хотя мы все еще военные партнеры по НАТО.

Только что наш президент Гитанас Науседа призвал государственные учреждения и специалистов объединиться для дискуссий, которые должны положить начало формулированию принципов и регламента политики национальной памяти. Это очень правильная инициатива — давайте в конце концов выясним, чем должны руководствоваться ответственные лица, принимая решения о том, как запечатлевать в памяти исторические события.

Но политика в области литовской национальной памяти должна распространяться на все случаи. Если в 2005 году Литва стала на сторону Еревана, мы должны знать, правильно ли мы тогда поступили.

2019.07.31; 09:30

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