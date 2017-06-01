Гинтарас Висоцкас. Подзабытый так называемый Даугайский детектив

Скажу истинную правду, если заявлю, что нет ничего вечного. Но если скажу, что попытки России влиять на политику Литвы — вечны, много ли найдётся возражающих? Кремль с древнейших времён, беспрерывно и целенаправленно пытается ставить своих людей в Литве.

С выводом армии в 1993 году Россия никуда не делась. На организованной в Национальной библиотеке Литвы им. Мартинаса Мажвидаса конференции «Наше столетие: народ на перекрёстке путей создания и развала демократического государства» журналист Валдас Василяускас не сказал ничего нового, зачитав сообщение «Проигранная битва: оккупационная армия выведена, но тайная – осталась».

Надо всего лишь оглядеть мир, чтобы понять, какое огромное влияние Кремль всё ещё оказывает на могущественные государства Запада. Если уж спотыкается американская контрразведка, вынужденная болезненно оправдываться, достоин ли доверия избранный год назад президент США, то чего можно требовать от безопасности Литвы (ДГБ), довольствующегося мизерным бюджетом? Если собрать воедино все всплывшие на поверхность ошибки Запада, литовские джеймсы бонды не выглядят такими уж плохими. Вспомним историю, как тайные службы России безуспешно пытались завербовать людей из окружения нашего президента Дали Грибаускайте? Или этот раскрытый случай нельзя назвать успехом нашего ДГБ?

В последние годы разведывательный профессионализм в Литве повышается. ДГБ разрушил традиции совершенной секретности — начал публиковать открытые отчёты об опасностях национальной безопасности. Здравая инициатива. Именно после внимательного прочтения открытых сообщений ДГБ мы, простые смертные, можем понять, много или мало тайных российских операций нейтрализовано в Литве. Также нам легче представить, какими с какой изобретательностью действует Кремль для поисках своих людей в Литве: вербует наших журналистов, медиков, должностных лиц, пересекающих государственную границу, приглашает в военизированные лагеря учеников, пытается подружиться с политиками, предпринимателями, людьми искусства…

Теперь мы знаем ещё об одном методе Кремля — на помощь призываются не только литовцы, русские, украинцы, латыши, поляки или чеченцы. Уже была попытка втянуть в свою игру и армянских предпринимателей и спортсменов. Поблагодарим за эту информацию Арвидаса Анушаускаса — парламентария, уже не первую каденцию работающего в Комитете Сейма Литвы по национальной безопасности и защите (до этого он, как историк-профессионал, долгие годы трудился в Центре исследований геноцида и резистенции жителей Литвы). На своём личном сайте этот политик опубликовал статью «Извилистые следы в Даугай: среди депутатов Государственной Думы России, олигархов, дипломатов, сотрудников гос. безопасности и военных».

При поверхностном взгляде в статье нет ничего сенсационного. Подумать только: кто-то из российских бизнесменов захотел прикупить землю и места отдыха возле красивейшего озера Диджюлис в окрестностях Даугай. Многие из нас воскликнули бы — прекрасно. Пусть покупает, пусть инвестирует. Ведь из-за короткого и дождливого лета такой бизнес в Литве не является ни лёгким, ни доходным. Однако член Сейма А. Анушаускас обратил внимание на несколько сомнительных обстоятельств.

Во-первых, решение об инвестировании в Даугай было принято накануне важных политических событий — когда Литвы председательствовала в Европейском Союзе, Украина, Армения, Азербайджан и Молдова решали, стоит ли им подписывать соглашения об ассоциации с ЕС, а Россия всеми возможными средствами пыталась этому помешать. Во-вторых, бизнесмены, которые ни с того, ни с сего решили вложить миллионы на оживление отдыха и спорта в Дзукии, судя по общедоступным источникам, не были особо известны. Поэтому следует задать вопрос: кто же и почему захотел выделить средства для устройства мест отдыха в Даугай, для взращивания непопулярного в Литве хоккея на траве и создания военизированного спасательного центра.

Во-третьих, некоторые общедоступные источники рассказывают о российских предпринимателях, возжелавших вести свой бизнес в Даугай. Однако это утверждение неточно. Среди упоминаемых в Даугайском детективе — бизнесмены-армяне. Это важная информация. У Литвы выработался иммунитет к коварным шагам России с использованием предпринимателей. Мы уже подозреваем, что успешный бизнес в России невозможен без поддержки Кремля. Но закрепиться в Даугай хотели именно предприниматели-армяне из Армении. Может, в их отношении не стоит применять такие же строгие критерии, как в отношении бизнесменов из России? К тому же, в Литве всё ещё есть люди, которые думают: христианская Армения окружена агрессивными мусульманскими государствами, поэтому достойна сочувствия. То, что Армения при поддержке России оккупировала Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, что Армения находится в полной зависимости от Кремля, что в городе Гюмри уже длительное время расположена российская военная база, – об этом не все хотят знать. Поэтому так называемая «армянская карта» в Даугайском детективе важна.

Стоит обратить внимание не только на национальность предпринимателей (не надо оценивать людей по национальности), но и на обстоятельства, откуда они родом, где они жили и где создавали свой бизнес. А в проблемных местах! Например, в том же самом армянском городе Гюмри, где дислоцирована российская военная база и где сложно развивать своё дело без благословения российских властей. Или в российском городе Новосибирске, где действует разведывательная школа России, работает влиятельное управление Федеральной службы безопасности и множество научных центров.

Член Сейма А. Анушаускас пишет: «Одно из сильнейших управлений ФСБ России всё время находилось в Новосибирске, где есть очень много курируемых ими научных центров и школа ФСБ. В самом городе существует армянская диаспора, насчитывающая до 40 тысяч членов. Так что часть операций ФСБ проводилась и через неё, чтобы задержать Армению на орбите своего влияния».

Особым смыслом наполнено и то, что интересующийся деятельностью спец. служб член Сейма А. Анушаускас не уклоняется задавать, по его собственным словам, риторические вопросы из области теории заговора, остающиеся без ответа. А. Анушаускас считает, что можно предугадать: «Для новосибирского управления ФСБ не было секретом, что братья-близнецы Петросяны владеют в Москве и Новосибирске собственным делом и один из них уже давно стремиться реализовать проекты в Армении, в родном городе, где находится российская военная база. Однако, с целью ли повернуть их в нужном направлении и всплыл из забвения лелеемый Г. Петросяном с 2007 года проект строительства в Гюмри «Спорт-Сити» и появились обещания открыть финансовые возможности и поддержку российской власти? Была ли взамен высказана просьба об услуге — купить по сути ненужное недвижимое имущество в Литве? Должен ли был один из братьев учредить Нансенский клуб, готовящий «спасателей» (который в будущем должен был агитировать за выдачу беженцам и негражданам так называемых «Нансенских паспортов»), и влиться в литовский бизнес-клуб в Москве? Должен ли был второй из братьев принять участие в оказании нужного влияния на армянскую диаспору в Новосибирске и окружение российской военной базы в городе Гюмри?».

Согласитесь, это хоть и риторические, но важные вопросы.

Но, на основании статьи парламентария можно придти к ещё одному важному выводу: «Как только была заключена сделка в Литве, 12 февраля 2013 г. произошла встреча между представителями фонда политика и спортсмена, пользующегося поддержкой высшей власти России, члена Комитета иностранных дел Государственной Думы Александра Карелина «Карелин-Фонд» и членами инициативной группы проекта Грантом Петросяном (братом Грача Петросяна) и новосибирским предпринимателем Артуром Мовсесяном». Значит, деятельность бизнесменов-армян в Даугай поддерживали российские политики, близкие к президенту России Владимиру Путину?

Неужели все эти новости можно назвать всего лишь цепочкой совпадений и случайностей?

Кстати, рассказ члена Сейма о подозрительных делишках в Даугай ещё в 2016 году был опубликован только в личном блоге www.arvydasanusauskas.lt. Сложно поверить, что достаточно известный, влиятельный, анализирующий деятельность спец. служб член Сейма не захотел опубликовать своё скандальное сочинение во влиятельных, обладающих крупными тиражами литовских изданиях. Скорее всего, он пытался. Но у него не получилось.

Поэтому возникает ещё один риторический вопрос – почему?

www.draugas.org

2017.06.25; 10:46