Гинтарас Висоцкас. Почему в Вильнюсе должна быть улица Ханкенди?









Я живу в уникальном районе Вильнюса – Пилайте. Район Пилайте дорог автору этих строк не потому, что нынче он стремительно расширяется или носит название спального уголка столицы. Пилайте запоминается прежде всего осмысленными названиями своих улиц и остановок.

Кто хотя бы раз заглянул в Пилайте, тот прекрасно знает, что улицы здесь окрещены названиями городов и поселков уже не существующего, но очень важного для Литвы региона. Наши прадеды называли этот край Малой Литвой. Она подарила нам первые художественные и религиозные книги, всемирно известную поэму «Год» („Metai“). Там жили, трудились сотни чрезвычайно значимых для нас общественных, политических, литературных, исторических, религиозных деятелей, таких как Мартинас Мажвидас – автор первой литовской религиозной книги; Кристийонас Донелайтис, написавший всемирно известную поэму «Год», философ Вильгельмас Стороста-Видунас, составитель всеобъемлющего труда о германо-литовских взаимоотношениях…

Увы, мы уже не найдем названия Малой Литвы на новейших картах мира. Мы потеряли Малую Литву. Этот регион стал Калининградской областью. Пришельцы-колонисты изменили не только название края, но и все наименования его городков, рек, даже самых маленьких деревень. Да, Толминкемис превратился в Чистые Пруды, Тильже — в Неман, Исрутис — в Черняховск…

Надежды на то, что мы когда-нибудь вернем эти земли, – нет или они весьма и весьма смутные. Поэтому те, кто решил улицы нового Вильнюсского района назвать не отвлеченными именами космонавтов или рабочих, заслуживают искреннего уважения автора этих строк.

Правда, названия улиц – не единственный жест нашего уважения. Мы никогда не забывали Малую Литву. Об этой земле, уникальной для Литвы, и ее людях написано много исторических и культурно-просветительских познавательных книг, опубликованы тысячи статей, созданы документальные фильмы. Даже автор этих строк, изучая журналистику в Вильнюсском университете, выбрал в качестве дипломной работы тему «Малая Литва сегодняшними глазами». Одним словом, нельзя сказать, что мы не пытаемся вырвать Малую Литву из полного забвения.

Однако назвать некоторые улицы столицы Литвы именами, связанными именно с Малой Литвой, как мне кажется, – это один из самых красивых, замечательных и осмысленных замыслов. Малая Литва достойна такого почета.

Кстати, мы не должны останавливаться, совершая осмысленные поступки, дескать, всё, что могли сделать, мы сделали. Мы должны оставаться нацией, которая дорожит своей историей, ценит ее, мы должны сохранить себя в современном мире, продуваемом ветрами глобализации, космополитизма и либерализма.

Поэтому я и спрашиваю: почему для продолжения традиции мы не можем установить в Пилайте величественные, отличающиеся художественным мастерством исполнения памятники, увековечивающие Мажвидаса, Донелайтиса, Выдунаса? Почему в вильнюсском микрорайоне, носящем название Пилайте, не может возвышаться величественный памятник пруссам —в честь близкородственного литовцам прусского народа, обитавшего на территории Малой Литвы, но истребленного крестоносцами? Почему в одном из общественных мест Пилайте не может появиться впечатляющий памятник Геркусу Мантасу, прусскому вождю, объединившему пруссов, но после тяжелого, изнурительного боя проигравшему Германскому ордену.

Литва поступает правильно только тогда, когда новым улицам присваивает имена, значимые для нашей истории, для нашей культуры.

Однако Литва заслуживает похвалы и в тех случах, когда она увековечивает почетных общественных, политических, культурных и даже военных деятелей других стран. Мы действовали смело, принципиально, когда в Вильнюсе разбивали впечатляющий скверик имени чеченского лидера Джохара Дудаева, храбро сражавшегося против российской агрессии. Мы действовали смело, принципиально и тогда, когда возле посольства России в Вильнюсе открыли площадь имени российского политика Бориса Немцова

Поступая таким образом, мы декларируем наши ценности. Пусть наши оппоненты знают, что мы помним и почему.

Но если мы проявляем чуткость к несправедливости, то в наших городах должна появиться и улица Ханкенди. Многие из нас даже не представляют, о чем говорит это название. Напомню: Ханкенди – это азербайджанское название столицы Нагорного Карабаха. Этот город назывался Xaнкенди (Ханкенди, Чанкенди) на протяжении довольно долгого времени – приблизительно до 1923 года. Позже он был переименован в честь русского политика армянского происхождения Степана Шаумяна (1878-1918) и стал Степанакертом.

Назвать этот город Степанакертом было величайшией подлостью советов. Вернее, – двойной подлостью. Во-первых, Нагорный Карабах — азербайджанский край. Этой принципиальной установки придерживаются все страны НАТО и Евросоюза. Литва также рассматривает Нагорный Карабах как территорию Азербайджана. Поэтому армяне, на наш взгляд, поступили крайне некрасиво, убрав старое азербайджанское название и заменив его на армянское. Другое коварство – назвать азербайджанский город именем Степана Шаумяна, обвиняемого официальным Баку в организации массовых убийств азербайджанцев.

Армянские сепаратисты, оккупировавшие Нагорный Карабах, поменяли и больше названий этого региона. Почему бы литовцам не наименовать несколько новых улиц Вильнюса дорогими для азербайджанцев именами? Тем самым мы бы продемонстрировали свою принципиальность, показали бы, что не только не признаем оккупацию Нагорного Карабаха Арменией и Россией, но и морально осуждаем поведение тех, кто аннексирует чужие земли, скрывая подлинные названия местностей, городов, озер. Вернее, мы строго оцениваем поведение не только России, но и других агрессивных стран.

Нам следовало бы вести себя так хотя бы потому, что уже в трех городах Литвы появились знаки Армении, которую Запад воспринимает как агрессора, – хачкары (армянские кресты), а Азербайджан, cчитающийся пострадавшей стороной как НАТО, так и ЕС, до сих пор не имеет в Литве ни одного своего памятника.

Мы не разрешили Азербайджану установить памятник даже никак не связанному с политикой средневековому поэту Низами Гянджеви.

29.04.2019; 12:00

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