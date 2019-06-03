Гинтарас Висоцкас: Почему удивил Эдвард Лукас?









Никто не может заподозрить меня во враждебном отношении к известному британскому политическому обозревателю, аналитику деятельности спецслужб Эдварду Лукасу. Портал, редактором которого я являюсь, перепечатал из западной прессы не один проблемный текст Э. Лукаса на тему международной безопасности – с 2013 года как минимум по одной публикации Э. Лукаса в год. А сколько раз я обильно цитировал его комментариях, появлявшихся в печати? Всех не перечесть…

Почему я благодарен Эдварду Лукасу?

Этого британца я ценю за трезвый взгляд на Россию. Мне кажется правильным критический взгляд Э. Лукаса на Владимира Путина. Запад слишком часто делал поблажки Кремлю, отчего этот восточный сосед и стал таким бесцеремонным, злым, агрессивным, не соблюдающим элементарнейшие международные правила. Обобщая предположения Э. Лукаса, изложенные еще в 2016 г., мы можем выделить главную европейскую беду: «Запад слишком долго не верил, что Россия может напасть, а Россия до сих пор не верит, что Запад готов серьезно защищать».

Э. Лукасу я благодарен за то, что он согласился дать порталу slaptai.lt эксклюзивное интервью, которое было опубликовано в 2014 г. под названием «Не уверен, что в этот раз мы победим». Предлогом к тогдашнему разговору стала переведенная на литовский язык книга Э. Лукаса «Обман: шпионы, ложь и как Россия обманывает Запад».

Словом, Э. Лукаса я считал и продолжаю считать важным, влиятельным и искренним адвокатом Балтийских стран. Он защищает нас как от агрессии Москвы, так и от равнодушия Запада. Я считаю, что его замечания, комментарии, книги открыли глаза тем политикам, работающим в Лондоне и других столицах европейских государств, которые военные действия Кремля все еще пытаются оправдать если не с моральной, то с прагматической точки зрения.

О «прогрессе» Армении

И все-таки мы по-разному оцениваем проект «Восточное партнерство». Точнее говоря, расхождение в оценке касается не столько неудач Восточного партнерства, сколько отношения к Армении. Я имею в виду распространенную агентством BNS 16 мая этого года статью Э. Лукаса «Десятилетие «Восточного партнерства» – повод для размышлений, а не для торжества».

Бесспорно, Э. Лукас прав, когда говорит, что «это время трезво все обдумать, а не поздравлять себя». Ведь главная победа не одержана, программу сопровождают поражения, недоразумения, предательства, обильные жертвы.

Конечно, попытка приблизить участников программы к стандартам ЕС – правильная тактика. Но одного желания недостаточно. Нужны воля, упорство, в конце концов твердая рука. Как бы ни было обидно и досадно, у избалованной, впавшей в спячку бюрократической Европы не было ни желания, ни решимости отражать нападки Кремля – защищать те страны, которые она пригласила для участия в Восточном партнерстве. Образно говоря, Европа их предала: соблазнила, а потом, когда Россия начала стрелять, им пришлось в одиночку выпутываться из всех капканов, расставленных путинской командой. ЕС притворился, будто забыл, что Россия уважает не переговоры, а конкретную силу.

Наивные еврократы тоже ошибочно считали, будто Восточное партнерство полезно России, поскольку Кремлю должно быть приятно, что соседние страны процветают. Они не предусмотрели худшее: В. Путину нужны слабые, дышащие на ладан соседи, потому что только на таких можно влиять.

С этими догадками Э. Лукаса я согласен. В изумление меня повергла вот какая мысль: «В Армении отмечается скромный, достигнутый внутренними усилиями прогресс».

Неужели и впрямь Армения – прогрессивное государство? Да, на смену Сержу Саргсяну пришел Никола Пашинян. Но Ереван все еще не выполнил важнейшее, актуальнейшее требование Запада – убрать свои оккупационные войска с территории принадлежащего Азербайджану Нагорного Карабаха. Кроме того, судя по заявлениям армянского дипломата Зограба Мнацаканяна, 102-я военная база под городом Гюмри останется как минимум до 2044 года.

Пусть сначала вернут Нагорный Карабах

Так что это за прогресс, если Армения, как и Россия, не соблюдает правила международной игры и нападает на своих соседей? Как Брюссель со Страсбургом представляют себе продвижение Армении в сторону стандартов ЕС? Вместе с российскими военными? Разве, говоря о прогрессе Армении, пусть и очень скромном, мы не обижаем Белоруссию, Грузию и Азербайджан, которые на международной арене ведут себя уважительно?

Ведь Белоруссия, Грузия и Азербайджан, в отличие от Армении, не оккупировали ни пяди чужой земли. Мне кажется, это очень важно. Это должно быть важнейшим условием приглашения стран в семью Восточного партнерства. Сначала верни соседу то, что ты несправедливо отнял у него, а потом получишь приглашение. Только так, а не наоборот. Мне кажется, приглашать в Европу Армению, пока та не вернула Нагорный Карабах законному владельцу, – одно из самых больших и самых глупых европейских недоразумений. Не делая различий между странами, которые уважают международные правила и странами, которые ведут себя агрессивно на международной арене, мы только еще больше разжигаем военный конфликт.

Чтобы разобраться в этих нюансах, я отправил господину Э. Лукасу письмо с просьбой дать разъяснения.

Вот несколько выдержек из текста, адресованного Э. Лукасу. «Самое странное, что в Вашем тексте я не обнаружил размышлений о нагорно-карабахском конфликте. Почему Вы не критикуете Армению, оккупировавшую около 20% азербайджанской территории? Почему не упрекаете Ереван в том, что он нагнетает военный конфликт в Кавказском регионе? Считаете, что Нагорный Карабах не является азербайджанской территорией? Не знаете, что НАТО и ЕС поддерживают территориальную целостность Азербайджана именно с Нагорным Карабахом? Не придаете значения тому, что около миллиона азербайджанцев до сих пор не могут вернуться в родные дома? Руководствуетесь религиозными соображениями: Армения – христианская, а значит более близкая нам страна, а Азербайджан – мусульманский, то есть более далекий? Не знаете истинных причин армяно-азербайджанского конфликта? Просто не считаете эту тему важной и актуальной? Не обращаете внимания на то, что в Армении все еще размещена российская военная база, которая в ближайшее время вряд ли уйдет? Тянуть такую Армению в ЕС разве не политическое недоразумение?

Аргументы Эдварда Лукаса

Вот что ответил Э. Лукас: «Мне очень жаль, что вам статья не понравилась. Думаю, вам не стоит так негативно к ней относиться. Хотя бы потому, что о чем бы я ни писал, это еще не значит, что я придерживаюсь той или иной точки зрения. Объем этих статей строго ограничен (600 слов), поэтому я не могу обо всем упомянуть. И все же, мне кажется, напрасно азербайджанские власти запретили продавать билеты фанатам, чьи фамилии оканчиваются на «-ян». Жаль, что футболист англо-армянского происхождения не может приехать в Баку, потому что там он не будет чувствовать себя в безопасности.

Поведение Азербайджана в Совете Европы я считаю отвратительным – если вы не читали отчет в двух частях «Икорная дипломатия», очень рекомендую это сделать. Это вовсе не означает, что Армения была или остается права в споре по вопросу Нагорного Карабаха. Все-таки я не считаю, что в этой истории есть четкая граница между добром и злом.

Армянские фамилии — не самый важный аргумент

Я благодарен Э. Лукасу за письмо. И тем не менее после его прочтения у меня возникли новые вопросы. Например, я сомневаюсь, что азербайджанские власти запретили бы приезжать в страну только потому, что у них армянские фамилии. Просто у официального Баку есть горький опыт: некоторые рвущиеся в Азербайджан политики, спортсмены или журналисты, вернувшись домой, начинают тенденциозно очернять принимавшую их страну – дескать, их плохо принимали, им угрожали, их пытались вербовать спецслужбы… Они это делают не потому, что в Азербайджане к ним относились враждебно, а потому что такое задание им дают спецслужбы: хотя бы на несколько часов попасть в Азербайджан, а потом рассказывать о ней небылицы. Таких случаев предостаточно. Неужели Э. Лукас о них не слышал?

Смею также полагать, что Э. Лукас неправ, обвиняя Азербайджан в отвратительном поведении в Совете Европы. Я хотел бы напомнить Э. Лукасу, что в публичном пространстве существует не только отчет в двух частях «Икорная дипломатия». Еще задолго до «Икорной дипломатии» был опубликован отчет о том, как в Европе ведут себя представители Армении.

Скрывать аргументы ESISC нельзя

Неблагоприятный для Еревана отчет подготовил не Азербайджан, не Турция, а Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC, European Strategic Intelligence and Security Center). В поле интересов ESISC – все, что грозит безопасности европейской цивилизации. Эта разведывательная организация была создана в 2002 г. в Брюсселе.

Именно она на своем официальном сайте www.esisc.org назвала ангажированную, тенденциозную, поддерживаемую лоббистами из армянской диаспоры группу европарламентариев, цель которой – серьезно влиять на правительства европейских стран в сотрудничестве с государствами Центральной и Восточной Европы. В центре внимания ангажированных европарламентариев – в том числе и Азербайджан. Против Азербайджана эта группа, по утверждению аналитиков ESISC, разработала целый арсенал мер, с помощью которых осуществляется гигантское, но скрытое давление на общественное мнение. Как утверждают авторы подготовленного ESISC отчета, большая антиазербайджанская и тем самым проармянская лоббистская группа европарламентариев сформировалась еще в 2012 году.

Отчет ESISC, в котором говорится о тайных связях политиков из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ESBO) и Парламентской ассамблеи Совета Европы с зарубежной армянской диаспорой, армянскими чиновниками и фондом Джорджа Сороса и их попытке узаконить Нагорный Карабах в качестве территории Армении, находится в свободном доступе. Об этом издание slaptai.lt писало еще в сентябре 2017 года.

Поэтому странно, что политики, журналисты и обозреватели оценивают только «Икорную дипломатию», а вот об аргументе ESISC молчат.

2019.05.28; 10:00

print