Гинтарас Висоцкас. Снова большой спорт, и снова Азербайджан

Спортивная общественность 12 мая свой взор снова обратит на Азербайджан. В течение десяти дней столица Баку станет городом Исламских игр солидарности. Это большое и дорогостоящее спортивное мероприятие, в каких за последние несколько лет в стране у Каспия недостатка не было.

Такая целенаправленность свидетельствует о том, что Азербайджан решил представить себя всему миру посредством спорта и культуры.

Марафон грандиозных мероприятий у Каспия

Исламские игры солидарности станут действительно огромным мероприятием. В них предположительно примут участие более 3500 атлетов из 57 стран мира. Спортсмены будут соперничать в двадцати состязаниях и видах спорта, в частности, по футболу, боксу, дзюдо, карате, гимнастике, баскетболу, плаванию, настольному теннису, теннису и др. Для этого нужен стадион, множество залов и приспособленных помещений, но это все у Азербайджана уже имеется.

В 2015 г. в том же Баку проходил не менее грандиозное спортивное мероприятие – Европейские игры с участием почти 6000 спортсменов. Казалось бы, для такого небольшого государства (с населением едва ли достигающим 10 миллионов) провести два мероприятия такого масштаба – большой вызов, и этого достаточно хотя бы на десять лет. Ничего подобного. В июне 2017 года снова прибудет «Формула 1». Это один из самых дорогих в мире спортивных шоу, а в текущем году заезды в Азербайджане будут проходить во второй раз, поскольку первый этап «Формулы-1» стартовал в старом городе на новой трассе в 2016 г.

Это еще не окончательный список больших спортивных и культурных мероприятий. В 2012 г. мир удивил роскошный и самый дорогостоящий за всю историю конкурс песен Евровидения, трансляция которого велась из пахнущей свежей краской бакинской Crystal Hall арены, вмещающей 23 тыс. Зрителей.

Эта небольшая страна намерена еще в 2020 году провести несколько футбольных матчей чемпионата Европы UEFA, однако вершиной мечты является олимпиада.

Чего только не делали азербайджанцы, чтобы летние олимпийские игры 2020 года проходили в их стране. Когда это не получилось, пытались пробить дату 2024 г., но снова неудача. Все же если есть желание, то раньше или позже олимпиада в Баку будет. Высокие должностные лица азербайджанского спорта говорят: «Мы будем выдвигать нашу кандидатуру на всех олимпийских рассмотрениях». Затем дополняют, что, видимо, для олимпиады придется построить и новый аэропорт, два стадиона, а олимпийскую деревню развернуть с 6000 мест до 30 тысяч. Однако не похоже, что их очень беспокоят предстоящие расходы. Дорого ли обходятся крупные и роскошные мероприятия? Да, очень дорого.

Нефть в обмен на спорт

Большинство из супер мероприятий были запланированы еще до нефтяного кризиса 2014–2015 г., когда резко подешевело ископаемое топливо, а всеобще известно, что Азербайджан – нефтеэкспортирующая страна. До 2014 г. добыча нефти в Азербайджане неизменно росла, а, вместе с тем, росла и ее цена на мировом рынке. Валовой внутренний продукт государства возрастал в среднем на 13,5 процентов. Нефтедобыча в Азербайджане превзошла все остальные промыслы, много было сосредоточено в одной области.

Однако после спада цен на нефть и газ в 2014 г., упали и бюджетные доходы Азербайджана. Остановило ли это желание Азербайджана вкладывать деньги в спортивные и культурные мероприятия?

Спорт – ради рекламы

«Денег на этом не заработаем, но мероприятие отлично способствует репрезентации страны и стоит значительно меньше олимпийских игр или чемпионата мира по футболу», – говорит член правления «Формлы-1» сэр Мартин Соррелл. Следовательно, денег на этих шоу не заработаешь, а Азербайджану нужны и «Формула-1», и футбольный чемпионат, и олимпийские игры.

Одной из причин появления таких грандиозных праздников – международные отношения. Азербайджан пытается улучшить взаимоотношения по всем направлениям и со всеми странами. На радость европейцам Азербайджан финансировал Европейские игры, которые вообще были первыми такого рода. Для исламских стран будут проводиться Исламские игры солидарности, которые станут четвертыми в своей истории. Помимо прочего, Азербайджан вместе с тем поддерживает дружественные отношения и с США и Израилем, с которыми взаимодействует в оборонной области. Итак, Азербайджан экспонирует себя в качестве дружелюбной и благожелательной страны, намного более надежной некоторых других стран…

Главная цель – сохранение суверенитета

В сфере международной дипломатии Азербайджан наталкивается на трудности. И все же главной проблемой в международных делах остается Нагорный Карабах, а в нем смолу варит Россия…

Азербайджан заявляет, что основной целью в его внешних делах является возвращение Нагорного Карабаха в состав государства, а заодно и еще семи районов, находящихся под контролем Армении. Неслучайно талисманом Исламских игр солидарности выбраны двое коней карабахской породы, которые, по словам организаторов, символизируют национальные и традиционные ценности, доверие, храбрость и независимость.

Разумеется, что Армении самой по себе военные миссии в Нагорном Карабахе были бы не под силу, но она пользуется помощью Кремля, который заинтересован, чтобы конфликт не решался, и под таким предлогом можно было активно действовать в регионе. Для Москвы южный Кавказ является одним из приоритетных направлений, поэтому усилия России действовать во всех странах от Черного моря до Каспийского видны довольно явно. Таким образом, целью Aзербайджана является не только возвращение Нагорного Карабаха, но и сохранение суверенитета.

Баку поддерживает хорошие по возможности отношения с Москвой, даже закупает у нее вооружение, однако отлично понимает, что хорошие межгосударственные отношения она может скоро испортить, как только ей это понадобится. Основными азербайджанскими партнерами в регионе являются турки, но на них полагаться можно лишь частично, о чем явно свидетельствуют Крымские события. В Крыму обитает немногочисленная община татар, которые родственные с турками, как и азербайджанцы, однако когда Кремль осуществлял аннексию Крыма, все просьбы к Турции о вмешательстве остались без ответа. Таким образом, дипломатия спортивных мероприятий стала еще одной попыткой обеспечить себе репутацию надежного и ценного партнера стран мира.

Главное – государственные интересы

Международные организации и другие страны видят, что Азербайджан не жалеет денег на спортивные игры. Они также видят, что Азербайджан старается равняться с другими богатыми и влиятельными государствами мира.

Со спортом, как и другими мегапроектами в архитектуре, строительстве, энергетике, обороне, Баку оказался в одном ряду с Абу Даби, Доха, Риадом, Шанхаем, Куала Лампуром и иными быстро развивающимися городами, которые соперничают – кто высше, кто дольше, кто дальше…

До сих пор Азербайджану везло. Все крупные спортивные и культурные мероприятия прошли гладко. В Исламских играх солидарности примут участие 57 стран мира, прибудут и сунниты, и шииты, всего спортсмены из 4 континентов. Вместе будут участвовать атлеты из таких не ладящих между собой стран как Саудовская Аравия и Иран. Игры – в Азербайджане очень расхваливаемое мероприятие, но на свете полно и скептиков – зачем отдельное мероприятие именно для исламских стран? Не способствует ли это к еще более глубокому разделению, особенно после потрясших мир терактов, которые проводятся под именем Аллаха? В Нигерии, половина общества которой – католики, а другая половина – мусульмане, вопрос об участии или неучастии вызвал множество политических дебатов и споров между отдельными политиками. Таким образом, для бакинских дипломатов стало серьезным вызовом задача согласовать множество препятствий, чтобы мероприятие прошло максимально гладко.

Руководство и политики Азербайджана заботятся о том, чтобы весть об Исламских играх солидарности разошлась по возможности шире и дошла до 58 государств с 1,3 млрд. зрителей. Азербайджан предпринимает все меры, чтобы посредством спорта и культуры обеспечить себе репутацию надежного и солидного партнера, как на Востоке, так и на Западе. Европе поставляет нефть, газ и уделяет большое внимание развлечениям, в надежде, что за добро в ответ получит добро. За такими действиями стоит желание показать Азербайджан в качестве равного партнера и сохранить суверенитет государства, прежде всего, от заинтересованной в регионе России.

Имея в виду все эти проблемы, поведение официального Баку не кажется странным.

2017.05.12; 05:05