Гинтарас Висоцкаc. Провокация Армении в Литве

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Как и любое государство, Литва нуждается в друзьях. Чем больше государств будут относиться к нам положительно, тем безопаснее станем мы в этом мире, опутанном политическими интригами. Но все ли, желающие дружественных отношений с Литвой, достойны того, чтобы встречать их словно братьев или сестер? Способны ли мы отличить друга от коварного эгоиста, толкающего нас в затруднительные, двусмысленные ситуации?

Визит армянской делегации – хорошо это или плохо?

В первых числах июля, когда мы отмечали день коронации короля Миндаугаса, у нас находилась армянская делегация – Людмила Барсегян и Давид Мелкумян. В Сейме Литвы они встретились с членами парламентской группой дружбы «Армения–Литва».

Гости и представители Литвы обсуждали возможности обмена опытом парламентской работы, провели дискуссии по вопросам региональной и международной безопасности. Армянскими гостями занимался глава группы дружбы «Армения–Литва» парламентарий Повилас Уршис.

Повестка гостей была напряженная, они посетили выставку в вильнюсской галерее „Bартай“ (в пер. – врата) в Доме учителей, делегация побывала в г. Варена, где в здании самоуправления их принимал мэр города Альгис Кашета. Затем состоялись дружественные беседы с представителями Союза армян Литвы, в том числе и председателем Арой Туняном. В выставке и встречах принимал участие также посол Армении в Литве.

Представились посланниками несуществующего государства

Спросите, что же плохого в том, что Литва вызвала интерес армянской делегации? Не вижу ничего предосудительного, если только не одно непонятное обстоятельство – почему прибывшим в Литву армянам дозволено представлять себя политиками «Арцахской Республики»?

Загляните в интернет-портал armenpress.am (https://armenpress.am/rus/news/897792/circle-of-friendship-with-artsakh-formed-in-lithuania.html), и там найдете помещенное 6 июля сообщение о первых встречах представителей Литовской Республики и «Арцахской Республики», о горячем обоюдном желании шире знакомить литовскую общественность с информацией об «Арцахе», о торжественном награждении арцахскими медалями бывших членов группы дружбы с «Арцахом» Альгиса Кашеты и Дали Куодите.

Словом, судя по сообщениям в публичном пространстве, прибывшие в Литву Л. Барсегян и Д. Мелкумян были демонстративно представлены посланниками не Армении, а несуществующего, никем непризнанного государства. Тому, что упомянутые армяне в Литве называли себя представителями «Арцаха», а глава парламентской группы дружбы «Армения–Литва» парламентарий Повилас Урбшис против того не возражал, в Твиттере порадовался и посол Армении в Литве.

Странная выставка

Непреложным является факт, что в галерее «Вартай» проходила выставка «Арцах – молодое государство в древнем крае» (об этом мы писали в статье «В преддверии празднования коронации короля Миндаугаса – армянская провокация» https://slaptai.lt/gintaras-visockas-karaliaus-mindaugo-karunavimo-sventes-isvakarese-armeniska-provokacija/). Неопровержимо и то, что в ней принял участие, по крайней мере, один литовский парламентарий – проармянски настроенный член Сейма П. Урбшис, этим придав выставке видимость официальности.

Несмотря на исключительно краткий срок работы выставки, что после открытия 4 июля выставка была закрыта уже 5 июля, ее организаторы и участники поставили Литву в неловкое положение. Образно говоря, из-за некоторых сознательно или по неразумению странно поступающих наших парламентариев Литва оказалась в нелепом положении.

Дело в том, что все страны НАТО и Евросоюза, включая и Литву, считают, что так называемый армянами «Арцах», это Азербайджану принадлежащая земля, которая называется Нагорным Карабахом. Поэтому, само собой разумеется, в Литве, уважающей принципы территориальной целостности стран, невозможны любые выставки о каких-либо „арцахах“. Тем более, ни один официальный представитель Литвы не должен был участвовать на выставке такого рода. Ибо такое поведение официальных политиков не соответствует официальной позиции Литвы.

Позиция молчания Литвы покажется странной и в глазах наших союзников по НАТО и ЕС: ни Брюссель, ни Страсбург не признает «Арцаха», а вот Литва в своей столице проводит даже выставку в честь самозваной республики! В конце концов, такими выставками мы вводим в заблуждение своих ближайших соседей латышей и эстонцев. Таллин и Рига в любой момент может полюбопытствовать, почему в Литве создается прецедент для оспаривания установившихся во всем мире правил территориальной целостности.

Вопрос этот не риторический. Ибо руководство Министерства иностранных дел Литвы не выразило публично никакой позиции в отношении всех этих провокаций.

Не верится, что Литву можно превратить в орудие в руках армянских сепаратистов. Но такие намерения – очевидны.

Разумеется, мнение армян не обязательно должно совпадать с позицией литовцев. Ничего удивительного, если оно никогда не сойдется. Однако живущие и работающие в Литве армяне обязаны соблюдать не только политические, но и элементарные правила приличия: защищайте свое мнение, только не толкайте нас в двусмысленные ситуации. Теперь же кажется, что с помощью всего лишь нескольких литовских политиков, они нарочно стараются рассорить нас с Азербайджаном, который предлагает нам политическую, экономическую и культурную дружбу.

С какими паспортами прибыли в Литву?

Кстати, этот детектив заслуживает серьезного журналистского расследования, даже в целях безопасности. Члены армянской делегации прибыли в Литву точно не в качестве представителей «Арцахской республики». Такого государства нет. Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) точно не могло впустить людей, предъявивших паспорта «Арцаха». Следовательно, они в Литву прибыли по паспортам существующей страны, скорее всего, Армении. Однако, оказавшись в Литве, они действовали уже в роли политиков несуществующего государства. Эта хитрость смахивает на обман в отношении литовского государства. Поэтому хочу спросить у руководства Департамента государственной безопасности Литвы (VSD) и Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма (NSGK): будут ли Д. Мелкумян и Л. Барсегян включены в «черные списки» нежелательных лиц? Попадет ли этот случай в ежегодные отчеты ДГБ об угрозах Литве?

Чтобы выяснить и другие обстоятельства этого неприятного происшествия, я отправился в галерею «Bартай», где краткосрочно действовала злополучная выставка. Хотелось услышать пояснение от представителей галереи, как получилось, что в принадлежащем им помещении проходила выставка, пропагандирующая несуществующее государство? Ответ показался убедительным, искренним. Никаких задних мыслеи, никакого противоречия официальной политике Литвы. Просто у них попросили на 4–7 июля сдать в аренду помещение для какой-то выставки, и они, не вдаваясь ни в политические, ни в исторические подробности, сдали зал. Их интересовало только то, действительно ли будет оплачена аренда.

Разъяснения МИД Литвы

Когда сотрудники Посольства Азербайджана в Литве выразили протест, владельцы тут-же обратились в Министерство иностранных дел Литвы за советом. Комментарий поступил без замедления. Дипломаты нашего МИД-а дали руководству галереи рекомендательное разъяснение: «Литва придерживается позиции, согласно которой Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану». После разъяснений рекомендательного характера владельцы галереи выставку незамедлительно закрыли.

Однако почему Министерство иностранных дел Литвы ограничилось только словесным разъяснением? Почему в официальном интернет портале МИД Литвы относительно выставки, посвященной Арцаху, не высказало неодобрения конкретно?

Чтобы выяснить все досконально, я обратился письмом в Департамент информации и связей с общественностью МИД Литвы. В письме, помимо прочего, спрашивал: «Как МИД Литвы относится к дружбе некоторых наших политиков, общественников с “Арцахской республикой”. Ведь такое государство не существует. Настоящее название той земли – Нагорный Карабах. И он принадлежит Азербайджану, а не Армении. Просто Нагорный Карабах в 1988–1994 годы с помощью военной силы отняли у Азербайджана (это совершили вооруженные силы Армении и России). Или я чего-то не понимаю?

Поэтому дружба литовских как политиков, так и общественников именно с “Арцахом” – это сравнимо с тем, что сегодня было бы водить дружбу с сепаратистами Приднестровья, Абхазии, Осетии и Донбасса. Или я ошибаюсь?

А дружба наших политиков именно с “Арцахом” не навредит ли безопасности Литвы, поскольку такое поведение литовцев может побудить поднять голову силам, поддерживающим сепаратистов Приднестровья, Осетии и Донбасса. У них будет хотя бы моральное право утверждать, – раз в Литве можно официально водить дружбу с армянскими сепаратистами, так почему нельзя другим?»

К вечеру того же дня поступил официальный ответ от МИД Литвы. Вот он:

«Литовская Республика и Европейский союз признают территориальную целостность Азербайджана, не признает Нагорный Карабах и выступают за мирное решение Нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, на основе основополагающих принципов, закрепленных в Хартии ООН и Хельсинкском Заключительном акте, и при посредничестве Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Министерство иностранных дел, поддерживая усилия международной общественности в деле обеспечения мирного урегулирования конфликта, призывает государственные и общественные организации Литвы избегать эскалации, связанных с конфликтующими странами, не подстрекать враждебности среди общественности, также и между национальными общинами в Литве, не распространять ненавистнической или конфронтационной риторики. В контексте нерешенного конфликта особое значение приобретает и требует чуткости обоснованная и сбалансированная оценка как распространяемых актуальных событий, так и вынашиваемого конфликтующими странами исторического наратива, дабы не навредить сложному процессу поисков мирного урегулирования конфликта».

Таким образом, всем гражданам и гостям Литвы должно быть яснее ясного: пока не урегулирован армянско-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт пребывание в Литве «арцахских парламентариев» невозможно.

«Двойная игра не для Литвы»

Член Сейма Арвидас Анушаускас, состоящий в Комитете по национальной безопасности и обороне (кстати, написавший в 2016 году интересную статью «Извилистые следы в Даугай: среди депутатов российской Госдумы, олигархов, дипломатов, работников госбезопасности и военных» – https://slaptai.lt/arvydas-anusauskas-vingiuoti-pedsakai-dauguose-tarp-rusijos-valstybes-dumos-deputatu-oligarchu-diplomatu-saugumieciu-ir-kariskiu/ – о том, как российские секретные службы пытались укрепиться в Литве под видом армянских предпринимателей), на просьбу прокомментировать данный случай, ответил по электронной почте:

«Прежде всего, рекомендую спросить, каково мнение Комитета по иностранным делам Сейма, поскольку именно этот комитет обсуждает и предоставляет право на учреждение групп по сотрудничеству (указанной группы среди официальных групп нет). Члены Сейма, разумеется, могут создавать неофициальные группы, но в таком случае уже под личную ответственность. По-моему, Литва в этом деле не может играть двойную игру и создавать такого рода объединения, пока официально не решен вопрос территориальной целостности Азербайджана».

Декларация провокационного характера

Кстати, в ходе визита в Литве, возможно, предпринималась попытка подписания Декларации о формировании круга дружбы с Нагорно-карабахской Республикой – Арцахской Республикой». В ней говорится: «Мы, политики и представители общественности Литвы, объявляем об учреждении круга дружбы с Нагорно-карабахской Республикой – Арцахской Республикой».

Была ли подписана данная декларация, и кто ее подписал, пока окончательно неизвестно. По неофициальным данным, подпись могли поставить всего лишь несколько действующих и бывших членов Сейма Литвы.

Всем должна быть понятно, что несколько парламентариев – это еще не весь Сейм Литвы. Официальная позиция литовских властей – совершенно иная.

Тем более, что имеются подозрения – по крайней мере один из намерившихся или даже подписавших ее парламентариев просто был введен в заблуждение. Почему так думаю? Довелось беседовать с членом Сейма академиком Эугениюсом Йовашой (я отправил ему письмо, аналогичное тому, что посылал в МИД Литвы).

В ходе неофициальной беседы парламентарий Э. Йовайша пообещал дать ответ. Помимо прочего, он намекнул, что внимательно не изучал армянско–азербайджанские отношения. По его поведению и намекам я понял, что он не уверен в правильности своего поведения относительно данной декларации.

Возмутительное поведение мэра Варены

Также с нетерпеньем жду разъяснений от мэра г. Варена Альгиса Кашеты, почему он гостивших в Дзукийском крае посланников самозваной республики принимал не в частном порядке, а именно как официальный глава района? Если бы он встречал их на своей собственной даче – пусть так и будет. Но встреча с представителями несуществующего государства в здании мэрии – сплошное недоразумение.

Удивительно и то, что мэр г. Варена заявляет о намерении впредь поддерживать дружественные отношения со столицей несуществующего государства. Такие размахи варенского мэра унижает наше государство. Литва – солидное государство, член НАТО и ЕС и многих других международных организаций. Международная общественность считает нас надежным, достойным доверия, стремящимся к настоящей демократии государством. Но оно роняет авторитет, когда хоть кто-то из литовцев начинает водить дружбу со самозванцами. И неважно, откуда эти самозванцы – из Донбасса, Тирасполя или Степанакерта.

Основная вина ложится на организаторов этих провокаций

Все же основная ответственность за этот возмутительный выпад ложится не на тех, кто не разбирается в истории Южного Кавказа, и не на литовских политиков, сознательно или же несознательно ее неправильно интерпретирующих. Основная вина ложится на плечи армянских дипломатов в Литве. Им отлично известна позиция Литвы. Поэтому они не имели морального права посещать и пропагандировать эти события.

Заслуживает порицания и председатель Союза армян Литвы А. Тинян и руководимая им община. Обитающие в Литве армяне не могли не знать, что официальная Литва считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Поэтому, отдавая дань уважения позиции Литвы, они также должны были проявить пренебрежение к мероприятиям, в которых участвовали посланники не имеющий признания в мире самозваной республики.

Но они не стали пренебрегать. Воспользовались доверчивостью, сердечностью, дружелюбием, толерантностью литовцев. Именно поэтому с данного момента мы должны быть более внимательны к официальным приглашениям, поступающим от Посольства Армении в Литве или от проживающих в Литве армян.

2017.07.18; 09:00