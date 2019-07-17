Гинтарас Висоцкaс. «Историко-политическая диверсия высокого класса»









«То, что мы сегодня видим, слышим и чувствуем в Литве, – это историческая политика соседних государств. У Литвы нет своей исторической политики. Но последствия той политики, которую ведут Белоруссия и Россия, мы ощущаем. Здесь, говоря о Казисе Шкирпе, мы видим, что нам пытаются навязать определенные стереотипы и, что хуже всего, пытаются делать это нашими руками, руками литовских граждан. Это историко-политическая диверсия высокого класса…»

Позиция депутата сейма Аудронюса Ажубаласа

Эта выдержка из речи члена сейма Аудронюса Ажубалиса, прозвучавшей 1 июля на площади Европы напротив здания Вильнюсского городского самоуправления. Вместе с несколькими десятками вышедшими на пикет А. Ажубалис защищал право литовцев на то, чтобы в столице была аллея, названная в честь полковника Казиса Шкирпы.

Некоторые замечания А. Ажубалиса неплохо было бы запомнить. Замечания о том, что нас все еще насильно заставляют смотреть на свою историю чужими глазами, что коварно приучают к чужой точке зрения на трагические и болезненные события прошлого. Сказано это было коротко и ясно, честно и откровенно.

К сожалению, смотреть на историю не своими глазами нас толкают не только Россия и Белоруссия. Я даже так скажу: почему нас удивляет, когда Москва мутит воду? Между нашими государствами и народами бывали размолвки. Некоторые сегодняшние упреки, недоразумения, даже информационно-дезинформационные войны, провокации, фальшивки просто неизбежны. Если чему и стоило бы удивляться, то не попытками Москвы и Минска навязать нам свою трактовку, а нашей неспособности сопротивляться этому давлению.

Рассказы посла Армении

Обиднее всего, что как обязательный школьный предмет нам навязывают историю стран, которые находятся далеко от Литвы и не слишком с ней связаны. Конечно же, я имею в виду Армению. Я уже писал на портале slaptai.lt и рассказывал на встречах с читателями, в частности, в Шяуляйской окружной библиотеке, как посол Армении в трех Балтийских странах Тигран Мкртчян пытается приучить нас к неизвестно откуда взятому утверждению, что разгромить немецкий орден в Грюнвальдской битве нам помог… полк армянских воинов. В этот «факт» никто не верит. Даже дилетанту, не любящему историю, сложно понять, как и когда армянское военное соединение в те времена оказалось на Грюнвальдском поле. Тем более что посол, начавший рассказывать эту сказку два года назад, до сих пор нашим историкам и журналистам не представил никаких мало-мальских доказательств.

Однако «неоспоримый факт» участия армян в Грюнвальдской битве — не самая коварная уловка. Армения всеми возможными способами пытается навязать мнение, что Нагорный Карабах — это их земля. Но как и в случае с Грюнвальдской битвой, – никаких доказательств. А доказательств и не может быть. Я уже устал повторять, но еще раз подчеркну, заострю внимание: все страны НАТО и Евросоюза с самого начала армяно-азербайджанского конфликта в 1988 году придерживались установки, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана. Если будем руководствоваться другой установкой, той, что Нагорный Карабах не территория Азербайджана, то легко запутаться, кому принадлежит Крым, Восточная Украина, Южная Осетия, Приднестровье, Клайпеда, Вильнюс, Латгалия, Нарва… Очевидно, что Черный Сад (так дословно переводится с азербайджанского «Карабах») с древних времен назывался Нагорно-Карабахским ханством, в котором большинство населения составляли мусульмане, т. е азербайджанцы. Можно ли это оспорить?

Впрочем, к чему эти бессмысленные споры с фанатиками, слепо поддерживающими армянскую сторону, об азербайджанских корнях Нагорного Карабаха, если в исторических источниках ясно говорится, что в начале XX века даже Ереван, нынешняя столица Армении, был мусульманским городом, который населяли в основном азербайджанцы и где были одни мечети.

Если заглянуть еще глубже, совершенно очевидно, что тогдашняя царская Россия несколько веков подряд искусственно переселяла десятки и сотни тысяч армян на Кавказ (если не нравятся труды азербайджанских и турецких историков, то полистайте монографию литовского историка Альгимантаса Лекиса «Переселение народов на Кавказе в XX веке»). Это было жестокое, циничное переселение, потому что вновь прибывших селили на азербайджанских территориях силой и обманом, вытесняя местных жителей.

И все равно в Литве находятся легковерные, представляющие, что Нагорный Карабах — это территория, которая должна принадлежать невесть откуда взявшемуся народу Арцаха, родственному армянам. Хотя если посмотреть глубже и внимательнее, можно увидеть, что даже сегодняшняя Армянская Республика — это искусственное образование, принудительно созданное на мусульманских землях царской, а затем советской Россией, всего лишь для того, чтобы играть роль Троянского коня.

Литовская предвзятость

Но самое плохое, что Литва почти 15 лет назад, т. е. в 2005 году, признала события, произошедшие в 1915 г. в Османской империи, геноцидом армянского народа. Я полностью разделяю ту установку, что Литва должна сочувствовать потерям армянского народа, уважать память погибших армян. Но все же я хочу спросить, чем руководствовался Сейм, когда принимал это важное, имеющее большое политическое значение постановление (мы сразу же рассорились с Турцией, членом НАТО, и Азербайджаном, очень близким Турции). Почему мы, образно говоря, удовлетворились трактовкой одного лишь Еревана? Почему в 2005-м не попытались, пусть даже формально, выслушать аргументы Анкары и Баку?

Вы скажете, что достаточно было авторитетного мнения Франции. Но если Литва претендует на то, чтобы считать себя честным государством с объективным отношением к истории, нельзя было ограничиться одним лишь мнением французов. Назвать Париж эталоном объективности язык не поворачивается. Во Франции живет многочисленная и влиятельная армянская община. Кроме того, еще совсем недавно армянские террористические организации, в частности ASALA, устраивали там жестокие теракты: взрывали бомбы в аэропортах, гражданских самолетах, стреляли в турецких дипломатов, нападали на западных политиков, не поддерживавших армянскую позицию, угрожали французским судьям, разбиравшим дела задержанных боевик организации ASALA… Так что Францию вряд ли можно назвать непредвзятой и объективной.

А кто тогда может быть для нас авторитетом? Обратите внимание, как 1915 год оценивают наши ближайшие соседи – латвийцы и эстонцы? И Таллин, и Рига не признали трагедию, случившуюся в 1915 г. в Османской империи геноцидом армянского народа. Эстония и Латвия дали им намного более абстрактную оценку, чем Литва.

Наши соседи поступили честнее и осмотрительнее. Их осторожность обусловлена чрезвычайно важным обстоятельством: дело в том, что латвийские и эстонские историки до этого не изучали турецкие и азербайджанские архивы, потому и не могут судить об этом с уверенностью. Вот так: лучше всего жить своим умом, а если не составил собственного твердого мнения — сдержись, промолчи или признайся, что ты не в курсе…

Поведение Швеции

Кроме всего прочего, Литва могла бы прислушаться и к позиции Швеции. Глава МИД Швеции Марго Вальстрём совсем недавно на специально организованной пресс-конференции заявила, что «будет очень сложно вооруженные столкновения 1915 г. признать геноцидом армянского народа». Так она ответила на вопрос журналистов, благословит ли шведское правительство специальный закон об «армянском геноциде».

Глава шведской дипломатии убеждена, что признание геноцидом военных действий – по многим причинам очень щекотливая проблема. Например, уже не осталось в живых очевидцев, на чьи свидетельства можно было бы опереться. М. Вальстрём не отрицает, что некоторые государства военную операцию турок в 1915 г. назвали «геноцидом против армян». Но глава шведского МИД считает это «плохой практикой».

«Чтобы обвинять государство в геноциде, нужны серьезные, неоспоримые доказательства», – подчеркнула М. Вальстрём и добавила, что Швеция создала специальную комиссию, в которую включены многие компетентные историки. Именно эти историки теперь специально интересуются событиями, случившимися в тогдашней Османской империи в 1915 году.

Это очень мудрый шаг Стокгольма — не признавать факт геноцида армян, пока известна только армянская позиция. Когда ученые изучат аргументацию всех заинтересованных сторон, тогда Швеция и объявит свой вердикт.

Так не пора ли и Литве собрать группу историков, которые всесторонне изучат события 1915 года в Османской империи. Почему бы нескольким нашим ученым не отправиться в Турцию и Азербайджан и, поработав несколько месяцев в архивах, не представить свое мнение?

Ни на одну тему не должно быть табу

Такая мысль возникла во время организованной парламентской Комиссией по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти государства и состоявшейся 19 июня дискуссии на тему «Восстание 1941 г. в Литве: мифы и реальность». Председатель комиссии член сейма историк Арунас Гумуляускас заявил: «Уже не один год Июньское восстание в Литве странным образом стало некой табуированной темой, на которую избегают говорить, а если говорят, то только в погоне за скандальными заголовками. Сейм должен показать пример открытого разговора».

Это замечательные слова. До этого нам внушали, что повстанцы 1941 г. были мерзкими… убийцами евреев. Теперь, углубляясь в эту больную тему, мы видим, что было наоборот – повстанцы в очень сложных условиях успешно изгоняли из Литвы советских оккупантов и их приспешников. Оказывается, 23 июня 1941 года – такой же важный для Литвы день, как и провозглашение Актов о независимости 16 Февраля и 11 марта.

Увы, это событие, во время которого мы потеряли свыше двух тысяч мужчин, однако победили в этой схватке, в Литве до сих пор замалчивают или смотрят на него только глазами русских, евреев и немцев. Посмотреть сквозь собственную призму мы не осмеливаемся.

Примерно такая же ситуация, похоже, сложилась и с армянской историей. Не странно ли, что мы, литовцы, до сих пор как следует не выяснили жизненно важные для нас причины и последствия восстания 1941 г., зато прекрасно знаем, что в 1915-м делалось в далекой Османской империи? Неужели мы так досконально знаем историю Османской империи, что даже можем от имени парламента выносить самую строгую оценку! Остается только посмеяться над литовской доверчивостью и наивностью: ни один литовский историк ни одного дня не побывал ни в турецком, ни в азербайджанском архиве, но нам всего этого не надо, ведь «всю правду честно выложили армянские историки».

Как я понимаю, парламентская Комиссия по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти государства должна устроить дискуссию на тему Османской империи. Давайте хотя бы один раз внимательно выслушаем турецких и азербайджанских историков. Позовем на конференцию и тех западных ученых, политиков, писателей, которые на события, произошедшие в 1915 г. в Османской империи, смотрят не глазами Еревана. Все лишь выслушаем их, как выслушали армянскую сторону.

По крайней мере мы будем спокойны, что в 2005-м наш сейм не ошибся.

Впрочем, полистайте сообщения в литовской прессе за 2005 (когда было принято постановление) и 2015 годы, и вы увидите, насколько явно тогда в наших СМИ лилась через край армянская позиция. Турецкому и азербайджанскому мнению трибуны никто не предоставил. А все те, кто позволил себе хоть капельку усомнился в правоте Еревана, были осуждены и ошельмованы…

На события в распадающейся Османской империи в 1915 г. в то время мы смотрели исключительно глазами Армении. Правильно ли это?

А для тех, кто постоянно всего боится, добавлю, что Европейский суд по правам человека, заседающий в Страсбурге, не запретил сомневаться в мнении, который Ереван упорно распространяет по всему миру.

2019.07.14; 12:30

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