Ирма Дубовичене. Оперетта, которую, вероятно, наиболее часто в истории крали и фальсифицировали









Из-за плагиата, фальсификации современных музыкальных произведений и в наше время возникает немало скандалов.

Эксперты по авторскому праву признают, что это сложная тема. В популярной музыке определенные клише неизбежны; сомнения могут возникнуть, когда исполнители перепевают, адаптируют песни зарубежных авторов. В случае подозрения Национальная ассоциация защиты авторских прав инициирует расследование. Приглашается экспертная комиссия, она дает заключение. Факт незаконного присвоения авторских прав должен признать суд, установить правду суду помогают эксперты – профессионалы в данной области. В Литве, как и во всем цивилизованном мире, за нарушение авторских и смежных прав предусматривается гражданская, административная или уголовная ответственность. Однако история, которую мы хотим рассказать, является исключительной — она касается времени, когда защита авторских прав была действительно сложной.

Вдохновение из родной Шуши

«Аршин мал алан!» – выкрикивал голосистый уличный торговец, шагая по узким улочкам древнего города Шуши. В переводе с азербайджанского это означало: продающий товар аршинами. Другими словами, продавец тканей.

Навстречу выкрикам открывались ворота то одних, то других домов. Женщины с удовольствием разглядывали новые ткани, что-то выбирали. Мелкий уличный торговец имел исключительное право общаться с женским сообществом, а представительницы прекрасного пола, не боясь нарушить догмы веры, могли рассматривать ткани и торговаться относительно цены, не прикрывая своего лица. Ни один другой чужой мужчина не мог видеть лицо женщины до дня свадьбы.

В Шуше складывался самобытный образ жизни, формировались свои традиции. Постепенно сформировалось ремесло «аршин-малчи», характерное только для этого города. Утверждают, что аршин, который использовался для измерения ткани этих уличных торговцев в Шуше, не полностью соответствовал такой же единице измерения царской России (71,12 см).

Впечатления детства, любовь к музыке запали в душу и память Узеира Гаджибекова, сына этого края, ставшего родоначальником азербайджанской профессиональной музыки, организатором музыкальной жизни страны, исследователем народной музыки, композитором.

В 1913 г. Гаджибеков создал оперетту «Аршин мал алан» (название оперетты не переводят на другие языки), пользовавшуюся огромной популярностью. Ее премьера состоялась в конце октября того же года в Баку, в театре миллионера и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Отражение реальных событий

Действие оперетты происходит в Шуше, а сюжет был взят композитором из жизни. Тема вечная: отношения между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, молодежь, мечтающая о романтических чувствах и бунтующая.

В начале XX в. и здесь молодое поколение стало оценивать критически брак по воле родителей, жаждало строить семью, основанную на взаимной любви. Только вот проблема – как встретить избранника?

Ища способ найти милую сердцу девушку, главный герой Аскер решает притвориться уличным торговцем…

Для сюжета использована реальная история. Прототипом Аскера был сын богатого купца Шуши Меджид Бейбутов. Его не привлекало дело отца, парень хотел быть певцом. Поэтому Меджид тренировал голос, пел, блуждая как «аршин-молчи», пока не влюбился в девушку, которую однажды встретил.

Интересно, что спустя много лет этой истории по-своему коснулся сын Меджида, легендарный азербайджанский певец Шашид Бейбутов. В 1945 году, когда на Бакинской киностудии была экранизирована оперетта «Аршин мал алан», он воплотил судьбу своего отца.

Европейская классика и мугам

«Отзывы превзошли все мои ожидания; великий Глазунов [композитор Александр Глазунов – авт.] говорит, что в России появилась первая музыкальная оперетта», – в своем дневнике писал У. Гаджибеков, радуясь первым оценкам оперетты.

В то время он еще не знал, что оперетта «Аршин мал алан» будет поставлена на сценах 76 стран мира, переведена на 80 языков, включая китайский, белорусский, польский …

Композитор У. Гаджибеков был новатором – он соединил европейскую классику и азербайджанскую национальную музыку. Ее корни уходят в глубь времен: в 5 в. до Рождества Христова Геродот описал музыкальные турниры, проводившиеся на нынешней территории Азербайджана. Музыкальное и культурное наследие страны впечатляет.

Одним из самых важных музыкальных ладов является мугам. Эта традиция азербайджанской традиционной вокально-инструментальной музыки, характеризующейся импровизациями, сохранилась до наших дней, проводятся конкурсы исполнителей. В 2003/2008 гг. мугам включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Шуша была одним из важнейших центров развития традиции мугама, передаваемой из поколения в поколение.

Сегодня Шуша, к сожалению, отторгнута от территории Азербайджана. В конце 1980-х годов армянские сепаратистские силы начали претендовать на земли Нагорного Карабаха и перешли к военным действиям. В 1991 г. армянские воинские подразделения, нарушив границы Азербайджана, вошли в Карабах. Одна за другой были заняты деревни, людей убивали или калечили. В мае 1992 г. армянские войска оккупировали Шушу, вторгшись почти на всю территорию Нагорного Карабаха.

Узеир Гаджибеков – факты биографии

Родился в селе Агджабеди близ Шуши, в Нагорном Карабахе. Учился в учительской семинарии в Гори, в Грузии. Научился играть на скрипке, виолончели и духовых инструментах, первым стал записывать народные песни. В течение нескольких лет работал учителем и журналистом в различных газетах. Будучи уже признанным композитором, еще продолжал работать журналистом.

В 1908 г. написал оперу «Лейли и Меджун» – первую оперу не только в истории Азербайджана, но и в мусульманском мире; этим произведением утвердил оперный жанр, основанный на новом типе музыкальных ладов, мугамов, а также обозначил направление развития профессиональной музыки – синтез форм классической европейской и национальной музыки. После «Лейли и Меджуна» создал еще четыре оперы и три оперетты, среди которых наибольшим признанием пользовался «Аршин Мал Алан» (1913).

Теорию музыки и композицию изучал частным образом в Москве, а также в Санкт-Петербургской консерватории. Внес вклад в профессиональное музыкальное искусство Азербайджана: основал музыкальную школу и руководил ею, собрал оркестр народных инструментов, хор. Обосновал систему ладов народной музыки и изложил ее в книге «Основы азербайджанской народной музыки» (1945). Преподавал в Бакинской консерватории, был ее проректором, а затем ректором. В 1945 г. назначен директором Художественного института Академии наук Азербайджана.

Манила, словно мед

Цензура Российской империи дала разрешение показывать оперетту «Аршин мал алан» на территории Кавказа. С опереттой начался настоящий бум музыкальных театров не только на Кавказе, но и в Центральной Азии, на юге России.

Вместе с тем оперетта была заманчивым источником прибыли. Она манила театралов, словно мед. Создавались труппы, в репертуаре которых числился единственный спектакль. Он обеспечивал успех, по кассовым сборам у него не было конкурентов. Едва ли не самыми известными были труппы С. Магилиана и А. Арменьяна.

Вскоре начались нарушения авторских прав.

В 1916 г. фамилия автора исчезла с афиш спектакля. Без согласия Гаджибекова в опереттувносили изменения, искажения.

В российской прессе появились заявления, что это была не пьеса Гаджибекова, а армянская – Арменьяна: «Господин Арменьян, используя восточные мелодии, создал музыку для этой оперетты». Настоящий композитор Гаджибеков упомянутвсего лишь как автор текста.

По примеру Арменьяна настоящее имя автора также было удалено с афиш спектакля и другими процветавшими в то время армянскими труппами. Титульные данные спектакля фальсифицировались даже в Баку, где жил и работал сам Гаджибеков.

Maгилиан: от Тифлиса до Америки

«Аршин Мал Алан» десятилетиями приносил прибыль и славу Седре Магилиану.

Как только Магилиан услышал оперетту, он был очарован ею. Он обратился к автору за разрешением перевести ее на армянский язык и, получив это разрешение, приступил к работе. В 2015 г. он поставил оперетту в Тифлисе, сам создавал роль Аскера, музыкальное оформление спектакля, только «забыл» об условии, выдвинутом композитором в договоре – прежде всего ему показать постановку перед премьерой.

Обнаружились и другие магилианские «пробелы в памяти».

В нарушение условий договора автору не выплатили гонорар (Магилиан был обязан заплатить 10% от кассовых сборов), хотя работа принесла немалую прибыль: В 1915-1921 гг. труппа показала целых 800 спектаклей.

После советизации Закавказья труппа Магилиана эмигрировала в США. Там он еще больше распоясался.

Осторожно проговаривавшийся на Кавказе, что «Аршин мал алан» – армянская оперетта, на Американском континенте Магилиан объявил себя автором оперетты! В 1923-1958 гг. его труппа со своими постановками объездила целых тринадцать штатов США.

Правда, Магилиан был не первым, представившим американской публике оперетту «Аршин мал алан». Впервые эта оперетта была поставлена в 1917 году в Нью-Йорке. Не ясно, какая труппа привезла ее в Соединенные Штаты, но известно, что зрители с самого начала были введены в заблуждение. В аннотации было указано, что эту работу делят между собой армяне, грузины, русские и американцы.

Обращался к адвокатам, прессе

Композитор не мирился с грубым нарушением авторских прав, открытым хищением произведения. Он обратился к адвокатам, прессе и даже к административной власти.

Контролировать выступления, проходившие в разных городах, было невозможно. Чтобы найти выход и выжить воцарившуюся «дикую» практику, Узеир Гаджибеков и его старший брат Зульфугар, также композитор, создали «Труппу оперы и оперетты братьев Гаджибековых».

Летом 1917 г. братья искали адвоката через прессу и приглашали «местных активистов по всему Кавказу, Туркестану, Астрахани и Азербайджану, знающих русский язык, сотрудничать во имя авторского права». Исследователи развития авторских прав в Азербайджане отмечают, что призыв имел резонанс, и во многих городах авторство Гаджибекова было по крайней мере частично восстановлено.

Но за Атлантикой произвол продолжался. В 1924 г. Гаджибеков получил письмо от нью-йоркского виолончелиста проф. Окорокова, который до эмиграции работал в Бакинской консерватории. «Аршин мал алан» здесь повсюду показывают. Ваша работа в Америке имеет громадный успех. Какой-то Магилиан представляет эту оперетту как свою собственную и зарабатывает огромные деньги», – возмущался профессор.

В то же время произведение Гаджибекова, представляемое как «королева армянской оперетты», регулярно ставили в Ереванском государственном театре музыкальной комедии. По оценкам экспертов, на сцене театра было показано более 300 спектаклей. Уцелевшая афиша 1955-го года подтверждает, что в перечне перечислены армянские исполнители, не упомянут лишь автор оперетты Гаджибеков.

Остановлена кинопремьера в Баку

Оперетта «Аршин мал алан» неоднократно переносилась на экраны кинотеатров. Две экранизации были по-настоящему скандальными.

С предложением создать фильм на основе оперетты к композитору в 1916 году первым обратилось акционерное общество «Фильмабратьев Пирон». После получения согласия компания наняла известного в то время российского режиссера Бориса Светлова.

Однако появился неожиданный конкурент. Прибывший из Санкт-Петербурга бизнесмен Г. Беляков решил воспользоваться случаем и получить денежный лакомый кусок. Он создавал фильм c cамыми низкими затратами, наняв непрофессиональных армянских актеров.

Во всех газетах было объявлено, что в первые дни 1917 г. в кинотеатре „Forum“ в Баку состоится премьера фильма.

Известие дошло до Узеира Гаджибекова. Он был возмущен произволом Белякова снимать фильм без его согласия. Вместе со своим адвокатом Алимарданом Топчибашевым композитор обратился к губернатору города Ковалеву с просьбой остановить демонстрацию фильма. Это сработало. Директору кинотеатра было приказано не показывать больше фильм. Хотя все билеты были проданы, фильм Белякова больше не показывали.

Через несколько месяцев, в апреле 1917 г., работу завершил Светлов. Снятый им фильм «Аршин мал алан» имел огромный успех в Баку и других городах.

Вторая скандальная постановка – в Голливуде

Похожая ситуация сложилась спустя пару десятилетий.

Гостившей в Иране делегации из Азербайджана был показан фильм «Aршин мал алан», поставленный каким-то армянским режиссером.

Это была работа армянского режиссера Рубена Мамуляна, который эмигрировал из Тифлиса в Соединенные Штаты. В 1937 г. в Голливуде он создал, как утверждалось, экранизацию «классической армянской музыкальной комедии». Фамилия композитора Гаджибекова в титрах не упоминалась.

Узнав от членов делегации о голливудском фильме, Гаджибеков был шокирован и пожаловался вождям компартии. Известие дошло до Иосифа Сталина.

Так как Советский Союз не подписывал международных конвенций по защите интеллектуальной собственности, Гаджибекову предложили в качестве компенсации снять свой вариант картины и представить его в мире. Так в 1945 г. на Бакинской киностудии родился фильм «Аршин мал алан». Его показывали в 136 странах мира.

12. 2018; 06:00

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