Леонас Юрша. Как из fakenews делают corpus delicti

Еще в начале века американцы «fakenews» (фальшивыми новостями,) называли игривый жанр развлекательных передач ТВ – пародии на известия. Нынче это название укрепилось и за относительно публично распространяемыми обманчивыми новостями, за фальшивыми известиями – за всем тем, что до появления интернета встречалось гораздо реже и называлось «уткой».

Обычно «fakenews» вызывает вовсе не смех, ибо бьет и как оружие гибридной войны. В СМИ появилось, можно сказать, новое оружие – разоблачение лживых новостей.

А иногда «fakenews» в суде служит даже в качестве доказательства.

Не лжет, но и правду не говорит

В апреле российская государственная служба новостей ТАСС сообщила, что ежедневная газета США „The New York Times“ получила Пулитцеровскую премию за публикации о Владимире Путине. Читаем далее: издание награждено за статьи о попытках лидера Российской Федерации по усилению влияния России за рубежом. (за устанавливающие повестку дня репортажи об усилиях Владимира Путина по распространению влияния России за рубежом, за разоблачение методов включавших в себя политические убийства, оскорбления в интернете и вбросы обличительных улик на противников.)

Хотелось бы знать: каким образом и какое влияние, однако ТАСС лишь дополняет, что в докладе представителей содержатся довольно критические отзывы о методах, которые применяет российское руководство для достижения своих целей на международной арене. Российская государственная служба новостей (РИА Новости) написала более конкретно: американскому изданию премия присуждена за статьи о вмешательстве в выборы США. То же самое повторила российская государственная «Российская газета», добавив, что Россия не однократно опровергала это обвинение американских спецслужб.

О кремлевских методах мы узнаем по сообщению Би-би-си: это заказные убийства, интернет мошенничества, преследование политических противников (http://www.bbc.com/russian/news-39561558). При желании можно отыскать все 11 статей, составляющих цикл, который «TheNew York Times» снабдила заголовком «Russia’s Dark Arts».

Литовцы «искусства» такого рода называют «темными делами». Еще у нас есть поговорка, которая подходит к авторам заметки: «Врать не вру, но и правду редко говорю». Поговорка подходит не только журналистам (в творчестве всякое случается…), но, как увидим, и ведомствам высокого ранга (государственная позиция!).

20 апреля министерство иностранных дел России передало заявление о накануне обнародованном международным судом ООН промежуточном решении по делу «Украина против России». В нем говорится: Суд без голосования признал, что претензии Украины к России относительно нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма являются безосновательными, и поэтому нет необходимости в временных ограничительных мерах. Суд, дескать, занял принципиальную позицию и не поддержал заявление Украины относительно якобы совершенных агрессии и оккупации.

Интернет-издание «The Insider» заявление Министерства иностранных дел России «Международный суд ООН не поддержал позицию Украины о российской агрессии» назвал фейком. Поскольку рассмотрение дела по существу еще не началось, Гаагский суд не принимал решений ни относительно обоснованности или необоснованности претензий, ни относительно признания или непризнания агрессии и оккупации.

Как сообщило «Радио Свобода», выслушав решение, представители России отказали в комментариях, а представитель Украины заявила, что принято положительное по отношению к ним решение и у них имеются хорошие перспективы в рассмотрении дела по сути. Суд признал, что Россия нарушила Международную конвенцию о недопущении всех форм расовой дискриминации, и вынес решение о временных мерах по защите гражданских прав. До вынесения финального вердикта на Россию наложено обязательство снять ограничения на институты крымских татар, в том числе и меджлис; также должна быть предоставлена возможность обучения на украинском языке.

Россия в Гааге предъявила fakenews

Относительно дела на Международном суде ООН в Гааге Россия держится позиции, которая присуща беспрерывно источаемой в течение нескольких лет кремлевской пропаганде. Дескать, в Украине произошел переворот власти (кровавый переворот) по принуждению и в Восточной Украине началось вооруженное сопротивление против новой власти (гражданская война). Дескать, в основном недовольство вызвано тем, что новая украинская власть решила отменить ранее русскому языку предоставленный статус официального языка… В Slaptai.lt уже писали, что эта причина указана даже в российском школьном учебнике истории, хотя на самом деле в Украине даже не было официального языка как такового, а в определенных областях страны некоторые языки, в том числе и русский, обладали статусом регионального языка.

Представитель России разъяснил Суду, откуда у повстанцев (как их называет российская сторона) оружие: это запасы, оставшиеся на территории Украины с советских времен. Большая часть этих запасов хранилась в донбасских шахтах и попала к повстанцам. Украинская сторона представила Суду доказательства, что вооружение донбасских боевиков самое новое. В свою очередь, русские также обвинили Украину в применении запрещенного химического оружия – фосфорных бомб. Года три тому назад российские СМИ это представили как факт – с указанием даты и времени. Однако позднее было точно установлено, что это настоящий fake: не было ни пострадавших лиц, ни других доказательств; помимо прочего, была оглашена запись переговоров: представитель боевиков неустановленному лицу в России говорит, что нет никаких признаков об использовании этих бомб.

Российская сторона не скупилась на обвинения в адрес президента Украины Петро Порошенко. Его намерение осуществить террор против населения Донбасса должны были подкрепить слова, произнесенные им на встрече с одесситами осенью 2014 года. Их передал российский «Первый канал» 14 ноября в вечерних новостях. Украинского президента обвинили в том, что на официальных встречах он говорит исключительно о мирном, политическом решении донбасского конфликта. В то время как фрагмент его немного более раннего выступления, найденный в интернете, раскрывает, каким это урегулирование видит Киевские власти на самом деле: «через жесткое экономическое давление на собственных граждан» (следует понимать: на недовольных властью граждан). Вот что говорил новый президент в Одессе: «У нас работа будет – у них нет. У нас пенсии будут – у них нет. У нас поддержка людей – детей и пенсионеров – будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так мы выиграем эту войну»… Фрагмент того ТВ сюжета быстро разошелся по интернету: «Порошенко: дети Донбасса будут сидеть по подвалам».

Эти слова Порошенко действительно произнес в Одессе, однако редакторы ТВ вырвали их из всего контекста выступления и представили их в нужном смысле. Вариант «Первого канала» ходит по интернету как один из многих fake российской пропаганды. Там нетрудно отыскать и запись выступления президента Украины в Одессе до монтажа. Однако российские дипломаты поленились или не захотели искать. Порошенко говорит, что эту войну невозможно выиграть с оружием, в освобожденных территориях украинское государство дает гражданам тепло и электричество, они могут отправлять детей в школу, им начинают выплачивать пенсии, они получают работу и вознаграждение. А у них, то есть на занятых сепаратистами территориях, квартиры без воды, очереди за хлебом и небезопасно на улицах, где эти разгуливают с оружием.

И тут же Порошенко поясняет, почему они победят мирно: Потому что „У нас работа будет – у них нет. У нас пенсии будут – у них нет. У нас поддержка людей – детей и пенсионеров – будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам». Украинцы отмечают, что редакторы ТВ перепутали и грамматическое время (спряжение), президент о них говорил в настоящем времени: У нас работа будет – у них не имеется (сейчас ее нет). У нас пенсии будут, у них сейчас ее нет, т. е. они сейчас ее не имеют. «Потому что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так мы выиграем эту войну. Потому что война и победа – в голове, а не на поле боя!»

Армянская пропаганда давно этим занимается…

Заголовок одной из статей цикла награжденного Пулитцерской премией „The New York Times“ – «Распространение лживых новостей – мощное оружие России» (A Powerful Russian Weapon: The Spread of False Stories). Кремль это оружие пустил вход в последние годы, направив его, прежде всего, против того единства, которое международная общественность проявляет в осуждении аннексии Крыма и руководством России поддерживаемую войну на востоке Украины. Некоторые авторы, группы, даже государства и сообщества приступили к войне с кремлевскими fake (фейками). В то время как… Пала российская империя, развалился Советский Союз, прошли две мировые войны, а, не смотря на это, более ста лет тому назад начатую борозду продолжает пахать уже не одно поколение армянских пропагандистов.

В 1896 году в США вышла книга «Турция против армян» с красноречивыми иллюстрациями. На одной картинке, «Турки убивают в Сасуне» (?), изображены двое бородатых мусульман, одно рукой стреляющие из пистолета, а в другой сжимающие изогнутую саблю. У них за спиной – еще один, замахнувшийся саблей на сгорбившуюся армянку, скрывающую в своих объятиях девочку; под ногами опрокинутый крест; на втором плане видны нападающие на толпу турецкие солдаты и множество саблей, поднятых над головами людей; самая ужасающая деталь – отрубленная голова на земле. Текст поясняет, что армяне стали жертвой кровожадных курдов и разъяренных солдат, погибли 50 тысяч человек, сотни тысяч получили ранения, а их дома были разграблены и сожжены.

Книга, к появлению которой в основном способствовали действующие в Армении американские протестанты, расхваливает армян, «по своему виду более любой другой расы подобных образу нашего Созидателя Господа Бога». Только не говорится, почему для преодоления сопротивления безоружных армян только в одной местности курдам понадобилось двенадцать дней и что один из подстрекателей восстания, прибывший с Кавказа и представлявшийся шейхом, с большими деньгами, был профессиональный революционер (уже известный провокатор), торговец оружием.

В 1895–1896 годы армянские революционеры устроили бесчинства не в одном городе Османской империи, а печать западных государств вызывающе описывала армянские восстания, также и следовавшие за ними погромы против армян с десятитысячными жертвами. Разумеется, не могло быть десятков тысяч убитых и сотен тысяч раненных, ибо не было возможности их сосчитать. Однако, чем больше жертв, тем более взбудоражена общественность, мнение которой важно для любой власти и любой оппозиции… В 1915 году The NewYork Times (та самая) рассказала 145 историй об армянских убийствах в Османской империи. «Умелой и систематичной пропагандой, – писал британский журналист Скотланд-Лидделл Роберт (Scotland Liddell Robert) с Кавказа в 1919 году об армянских политических деятелях, – они завоевывают много незаслуженных симпатий».

Книга австрийского кинорежиссера и писателя Эриха Файгла (Erich Feigl) «Армянская мифомания» на английском и турецком языках появилась в 1995 году, на русском – в 2007. В ней автор поясняет, что собой представляет эта мания, о которой многие из нас слышат впервые: это «непреодолимое влечение к украшению действительности, преувеличению или искажению фактов». Одной из самых крупных фальсификаций XX века Файгл и другие авторы считают появившуюся в 1920 году книгу Арама Андоняна «The memories of Nairn Bey: Turkish Official Documents Relating to the Deportation sand Massacres of Armenians». (В то время книга вышла в Париже, Лондоне и Бостоне на французском, английском и армянском языках). Армянский автор уверял, что публикует в книге копии официальных документов, свидетельствующих о существовании предписания (?) руководства Османской империи 1915 году проводить массовые убийства армян, не только мужчин, но и женщин и детей. Дескать, он их получил от некоего чиновника Османской империи (его фамилия указана в названии книги). Когда попросили Андоняна представить оригиналы, он сказал, что утерял…

В 2014 году и в Литве вышла книга австрийского писателя Франца Верфеля (Franz Werfel) «Сорок дней Муса-Дага». Вот как ее представило издательство „Versus aureus“: «Самое выдающееся в мире повествование о геноциде армянского народа. Автор опирается на достоверные события и факты, поведанные живыми свидетелями, не только видевшими, но и испытавшими невообразимые ужасы». Впервые этот роман появился в Австрии в 1933 году. Не обошлось без потуг армянских деятелей, чтобы книга была переведена более чем на три десятка языков мира. Когда Верфель писал эту книгу, он не сомневался в существовании указа турецкой власти об истреблении армян. Свое убеждение писатель строил на сведениях армян, с которыми он общался в Вене, и на книге Андоняна.

Весной 1922 года копии документов, в которых должностные лица Османской империи обвиняются в великих преступлениях, изложенных в книге Андоняна, напечатала британская газета Daily Telegraph, однако расследовавшее их министерство иностранных дел Великобритании усомнилось в их достоверности и отказалось считать corpus delicti. Файгл в своих книгах напоминает о том, что позже установили кропотливые исследователи: «Андронян наделал столько ошибок, что даже при отсутствии оригинала можно неопровержимо доказать, что эти копии – фальшивка. Прежде всего, на это указывают ошибочные даты» (имеется в виду, что фальсификатор документов не сумел точно пересчитать даты Календаря Григорианского на Хиджру).

Раввин еврейских сефардов (испанских), житель США, адвокат Альберт Й. Амато (Albert J. Amateau), будучи в почтенном возрасте, в 1989 году (умер пять лет спустя, в возрасте 106 лет) представил на подтверждение нотариусу заявление о том, что ему известно о событиях, описанных в книге Франца Верфеля. Помимо прочего, он писал, что был в дружеских отношениях с писателем и от него самого слышал, что тот книгу «Сорок дней…» писал основываясь на рассказе армянского епископа в Вене. Писатель доверял священнику и не проверял услышанного от него. Когда спустя определенное время исследования историков показали, что было иначе, нежели описано в книге, Верфель выразил сожаление, что полагался на слова епископа, и испытывает угрызения совести за написанное. Это заявление можно найти по адресу: http://www.sephardicstudies.org/aa3.html.

В настоящее время нам известно и то, что в английском и французском переводах с немецкого оригинала книги Верфеля переводчики упустили те места, которые не подходят для армянского восприятия.

Копали яму для других, а попали сами

Армянское агентство новостей (asbarez.com), зарегистрированное в США, распространило текст, посвященный 20-летию погрома против армян в городе Баку. Выложило цветное фото ИТАР-ТАСС с изображением на первом плане тела мертвой девушки, немного поодаль – еще нескольких трупов. В тексте говорится, что армян в азербайджанской столице убивали с 13 января, и этому готовились заранее. Однако 17-летняя девушка Вера Бесантиа, которую видим на снимке, стала одной из первых жертв советских войск, вступивших в азербайджанскую столицу ночью с 19 на 20 января; солдаты убивали и давили всех, кто попадался им на пути, гибли люди разных национальностей (Вера – еврейка).

Армянское интернет-издание Tert.am 19 января 2011 года поместило текст «Сегодня 21-ая годовщина геноцида армян в городе Баку». В нем говорится о залитых кровью улицах Баку и множестве жертв. Следовательно, надо понимать, что тогда погибли в две малютки, которых видим на фото. В действительности это – трех,- и четырехлетние сестрички Мехтиевы, убитые утром 26-ого февраля 1992 года, когда с родителями, родственниками и еще полторы сотней человек бежали от армянских и российских солдат, напавших на Ходжалы. В тот же день об этом истребленном армянами населении узнал весь мир…

Не отставало и российское информационное агентство «Новости»: опубликовало текст под заголовком «День памяти погибших в городе Баку». И приложило снимок, на котором, как пояснило, видим траурный митинг, посвященный памяти погибшим во время межнационального конфликта 19–20 января 1990 г. армянам. Митинг проходил в центральном парке города, у мемориала жертвам. Азербайджанская государственная служба новостей (Azertag) отправила опровержение агентству «Новости», указав, что снимок сделан 22 января 1990 года при захоронении людей, убитых два дня тому назад силами советских войск, министерства внутренних дел и комитета госбезопасности. Погибли в общей сложности 132 местных жителей, в основном азербайджанцы, среди жертв также есть русские, еврей, но нет людей армянской национальности. С той поры это место навечно покоящихся жертв называется Шахидской аллеей (Аллеей мучеников).

После указания на недопустимую фальсификацию исторических фактов, «Новости» сообщение убрало. Однако осталась убежденность, что и для московских пропагандистов, равно как и для ереванских, значительно важнее выставлять напоказ миф о погромах против армян, а не убийства мирного населения в январе 1990-ого (или кровавое воскресенье 1991-ого в Вильнюсе). Тогда азербайджанский историк и публицист, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусеинов говорил, что нашел в армянских СМИ как минимум два десятка случаев таких фальсификаций и обмана. Под видом погромов против армян в городе Баку даны… картины столкновений между греками и турками в турецкой столице Стамбуле осенью 1955 года, жертвами погромов представлены погибшие в балканских войнах в начале девяностых прошлого столетия и даже азербайджанский солдат, повешенный в Карабахе армянами… О городе Баку показать нечего – не нашлось ничего похожего на погромы.

Когда-то американский ученый Джасти Маккарти (Justin McCarthy) сказал: «Изображать события Первой мировой войны как геноцид армян обычно удается с помощью небольшой хитрости: нигде не упоминать убийств мусульман, а говорить только об убийствах армян». Весной 2011 года, накануне годовщины геноцида, Армянский национальный комитет Америки в своем портале выложил, а другие армянские порталы распространили плакат: президент США Барак Обама на фоне детских трупов. Это – призыв к признанию геноцида армян, жертвами которого стали и дети на старом фото. Однако в скором времени выяснилось, что на снимке… трупы турецких детей, убитых армянами. 25 апреля 1918 года в области Карса, в одном из сел, армянский банда убила 750 турок, в том числе 257 детей.

По имеющимся сведениям, с 25 апреля по 10 мая 1918 года армянские банды свирепствовали в селах Османской империи, где жили азербайджанцы и курды. Наемники армянской политической партии «Дашнакцутюн» (точнее было бы называть ее «террористической организацией») убили несколько тысяч мирных жителей, большинство из них сожгли живыми или отрубили им головы. Этого они и сами не скрывали. Один из вожаков головорезов в отчете верховенству откровеничает: «Но иногда жаль пули. Наиболее надежный способ против этих собак, чтобы их больше не оставалось на свете, – то после боя собрать всех выживших, сбросить в колодца и завалить тяжелыми глыбами. Я так и сделал: собрал всех мужчин, женщин и детей и прикончил, сбросив в колодец и завалив камнями».

В 2011 году и на русском языке появилась книга турецкого историка Мехмета Перинчека о событиях в Османской империи в годы Первой мировой войны, написанная на основе документов, хранящихся в государственных архивах России («Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов»). Помимо прочего, историк прочел много приговоров военного трибунала России, вынесенных армянским бандитам за убийства турецких и кавказских жителей мусульман; в них идет речь о массовых убийствах детей, женщин, стариков. А ведь Россия воевала против Османской империи и армян считала своими союзниками…

Читаешь, и своим глазам не верится, что в начале сего года директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саргсян сказал о своем государстве. Его слова опубликовал неподвластное Ереванскому режиму новостное интернет-издание 1in.am(http://ru.1in.am/1178332.html). Независимый политолог отвечал на вопросы об объявленном новым правительством страны курсе по борьбе с коррупцией (тенью). Поглядите, как он употребляет „fake“ (фейк) : «Я очень долго жду, ждал – появится ли вообще такая политическая сила или человек, чиновник, который скажет: тень является причиной того, что такого государства нет, ясно скажет, что это fake государство? Проблема не в финансово-экономических отношениях. Даже Декларация о независимости – fake, Конституция – fake… Начиная с политико-правовой модели и кончая политической жизнью, которая нам хорошо известна, и известно, что все это fake. Понимаете, в чем проблема?»

Манвел Саргсян поддерживает бывшего президента Армении и теперешнего критика ереванского режима Левона Тер-Петросяна, который говорил, что без решения карабахского конфликта у Армении нет никаких перспектив развития. Человек живет в Армении и ему лучше видно… В Ереване раздаются голоса и против России, которая якобы использует армянское государство в качестве орудия для решения своих дел. Однако посмеют ли даже эти смельчаки сказать, что гора Арарат на государственном гербе всего лишь fake?

2017.05.22; 10:19