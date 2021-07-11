Что Гарри Tабах сказал о предательстве Джо Байдена?









Гинтарас Висоцкaс

За интервью, которые дает в публичном пространстве Юрий Швец, бывший офицер КГБ, уехавший в США, я слежу с середины 2016-го. Не только слежу, но и уже описал и прокомментировал не один его прогноз. То же самое могу сказать о прогнозах, сообщениях и статьях Андрея Илларионова, тоже уже довольно давно уехавшего в США экс-советника по экономике Владимира Путина. Его политические комментарии я читаю с 2014-го, а некоторые из них подробно разбирал на портале slaptai.lt.

Должен признаться – оба они давно мне нравятся. Я не считаю все их заявления истиной в первой инстанции, но все же думаю, что литовцам не мешало бы знать их прогнозы, касающиеся взаимоотношений США и России, НАТО и России, России и Евросоюза. Я уже не один год считаю их, несмотря на некоторые расхождения, продвинутыми единомышленниками. Их обоих объединяет критическое отношение к Владимиру Путину, российским спецслужбам, агрессивному поведению Кремля. Разумеется, меня удивляло, почему литовские политические аналитики не замечают их комментариев: намеренно игнорируют или просто не успевают все охватить?

Одновременно с этим я старался соблюдать осторожность. Ведь тот, кто сбежал в США, кто злобно ругает Путина, неуважительно называя его, например, Окурком, вполне может оказаться двойным агентом – таких сбивающих с толку операций в истории разведки полным-полно.

Мнение о причинах встречи в Женеве Джо Байдена с Владимиром Путиным у Ю. Швеца и А. Илларионова кардинально разошлись. Обобщив их, можно сделать следующие выводы: А. Илларионов считает, что администрация США предала Украину и потворствует Кремлю, а Ю. Швец убежден, что в Женеве Дж. Байден выполнил свою миссию безупречно.

Какие аргументы у А. Илларионова? Он заметил, что Дж. Байден даже не заикнулся о том, что Украина в ближайшее время будет объявлена стратегическим партнером США, не пообещал ей членства в НАТО, не дал Украине серьезного оружия, несколько раз урезал запланированную еще при Трампе финансовую поддержку (с 450 до 150 млн долларов) и отменил санкции в отношении западных партнеров, прокладывающих газопровод «Северный поток 2». Но самое страшное, по словам А. Илларионова: Дж. Байден обмолвился, что Украина обязана соблюдать Минские соглашения (это стало бы самой настоящей капитуляцией Украины, потому что Киеву пришлось бы играть по правилам, которые диктуют сепаратисты). О том, что Дж. Байден сдал Украину, косвенно свидетельствует и активизировавшиеся атаки российской армии на Восточной Украине. Пока президентом США был Д. Трамп, на границе в месяц погибал в среднем один украинский солдат, а как только в должность вступил Дж. Байден, в районах Донбасса и Луганска каждый месяц стали погибать по нескольку украинцев. Словом, В. Путин понял, что ни Америка, ни тем более Германия с Францией не станут защищать Украину, поэтому можно крушить Украину, сколько душе угодно.

Ю. Швец рисует противоположную картину: замысел Дж. Байдена встретиться с В. Путиным правильный; Путин не перехитрил Байдена; не Путин, а Байден продемонстрировал твердость; интересы Украины Америка не предавала в обмен на обещания России, скажем, поддержать Вашингтон в соперничестве с Пекином. Ю. Швец даже сделал намек на то, что критики визита Дж. Байдена в Женеву (имеется в виду в том числе и А. Илларионов) пытаются столкнуть лбами Вашингтон с Киевом и тем самым сослужить службу агрессивным силам Кремля. Дескать, выдворенный из Института Катона экономист А. Илларионов пытается устроиться на работу советником президента Украины Владимира Зеленского, поэтому его замечания Ю. Швец считает тенденциозными и не достойными доверия.

Кто из них прав? Более убедительным кажется А. Илларионов. Дж. Байден выступал с многообещающими заявлениями, но его слова идут в разрез с делами. Особенно если вспомнить подписанный в 1994 г. Будапештский меморандум, в котором Вашингтон обязался защищать территориальную целостность Украины в обмен на обещание Киева отказаться от ядерного оружия. Не прошло и двадцати лет, как мы видим, чего стоит данное в 1994 г. Америкой обещание: когда в 2014-м «зеленые человечки» оккупировали Крым, американские солдаты не сделали в сторону России ни одного предупреждающего выстрела в воздух.

Можно ли 2014-й год трактовать как позорную страницу американской истории? Мне кажется, не только можно, но и нужно. Тем более что Вашингтон, по прогнозам А. Илларионова, даже не собирается сегодня исправлять свои ошибки.

Только не надо думать, будто я в силу своей наивности не понимаю смысла политического закулисья, – во все времена в политике были и предательства, и уважительное, честное поведение. И в этом смысле ни 2014-й, ни 2021-й не исключение. Но мне неспокойно: если Белый дом обманул Украину, разве он не может в неблагоприятных обстоятельствах предать и Балтийские страны? Если бы у меня была возможность, я бы спросил у господина Байдена: ваши предшественники в обмен на гарантии территориальной целостности отняли у Украины ядерное оружие, неужели вы не можете теперь дать Украине хотя бы гранатометы, беспилотники или танки?!

Если вы обвините меня в том, что я из горячего сторонника Америки превращаюсь в яростного ее критика, вы будете неправы. Просто я боюсь, что если В. Путин вздумает напасть на Литву или Эстонию, НАТО и пальцем не шевельнет — ограничится бумажными заявлениями и осторожными угрозами о введении нескольких символических санкций в отношении нескольких российских военных. У России, как мне кажется, уже есть хитрый, коварный план. И вот какой. В охваченной хаосом Белоруссии на Островецкой АЭС организуется настоящий или мнимый взрыв, объявляется, что смертоносная радиация уже двигается в сторону Вильнюса. Что в этой ситуации делают размещенные в Литве союзнические войска? Боюсь напророчить, но думаю, что их из Литвы как ветром сдует, и как раз в это время в Литву войдут «зеленые человечки». Якобы для того, чтобы защищать Литву от мародеров. А всю ответственность за взрыв на Островецкой АЭС взвалят на сумасшедшего Александра Лукашенко…

Мнение, будто Вашингтон все-таки сдает Украину (не соблюдает подписанные в 1994 г. обязательства), можно подкрепить и с помощью нескольких выложенных на YouTube интервью с бывшим офицером Вооруженных сил США Гарри Табахом. Этот бывший американский военный стоит на позиции А. Илларионова: Дж. Байден заискивает перед В. Путиным, а Украина осталась одна одинешенька и не получает от Америки почти ничего.

Кстати, этот офицер запаса считает, что Д. Трамп, несмотря на некоторые нюансы, заметил, что Америка, постоянно поучающая всех, как бороться с коррупцией, сама страшно коррумпирована и управляется разными кланами – Бушами, Клинтонами, Обамами. Д. Трамп яростно критикует также дорогостоящие, но абсолютно бесполезные международные организации вроде ООН и ОБСЕ. Ругает Германию и Францию, которые не соблюдают обязательство выделять 2% ВВП на военные нужды. Разве все эти замечания Д. Трампа не горькая правда? Вместо того, чтобы поддержать Д. Трампа в его желании совершенствовать американскую систему, его называют агентом В. Путина, хотя в свете нынешних событий этот эпитет больше подходит Дж. Байдену.

Г. Табах убежден, что экономист А. Илларионов – не только прекрасный ученый, руководствующийся не эмоциями, не симпатиями, а фактами, но и еще очень честный и смелый обозреватель, который никогда не шел на обман ради теплого места и ради справедливости готов лишиться хорошо оплачиваемой должности.

Г. Табаха удручает тот факт, что сейчас А. Илларионов подвергается гонениям. Всякие там Юрии Швецы пытаются его очернить, хотя А. Илларионов говорит только правду и ничего кроме правды.

К сожалению, многим из нас правда не по душе.

2021.07.13; 00:01

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