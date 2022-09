Afganistano Herato mečetėje per sprogimą žuvo 18 žmonių, įskaitant imamą

Kabulas, rugsėjo 2 d. (AFP-ELTA). Penktadienį per didžiulį bombos sprogimą vienoje didžiausių mečečių vakarų Afganistane žuvo mažiausiai 18 žmonių, įskaitant įtakingą imamą, kuris anksčiau šiais metais ragino nukirsti galvą tiems, kurie įvykdys „bent menkiausią veiksmą“ prieš vyriausybę. Kabulas, rugsėjo 2 d. (AFP-ELTA). Penktadienį per didžiulį bombos sprogimą vienoje didžiausių mečečių vakarų Afganistane žuvo mažiausiai 18 žmonių, įskaitant įtakingą imamą, kuris anksčiau šiais metais ragino nukirsti galvą tiems, kurie įvykdys „bent menkiausią veiksmą“ prieš vyriausybę.

Socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtose nuotraukose matyti, kaip krauju aptaškyti kūnai išsibarstę po Gazargah mečetės kompleksą Herato mieste.

Praėjusiais metais į valdžią sugrįžus Talibanui, smurto iš esmės sumažėjo, tačiau pastaraisiais mėnesiais šalį sukrėtė keli sprogimai – kai kurie iš jų buvo nukreipti prieš mažumų bendruomenes, už daugelį jų atsakomybę prisiėmė džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“ (IS).

Per penktadienio sprogimą žuvo mažiausiai 18 žmonių ir 23 buvo sužeisti, tekstiniu pranešimu žiniasklaidai pranešė Herato provincijos gubernatoriaus atstovas Hameedullah Motawakelis.

Vyriausybės atstovas Zabihullah Mudžahidas patvirtino, kad tarp žuvusiųjų yra mečetės imamas Mudžibas ur Rahmanas Ansaris. Tai jau antrasis Talibanui palankus dvasininkas, žuvęs per sprogimą mažiau nei per mėnesį po to, kai buvo surengtas savižudžio išpuolis Rahimullah Hakanio medresėje Kabule.