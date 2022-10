„All Media Lithuania“ grupė praneša apie naują informacinę laidą rusų kalba

Lietuvoje gyvenantiems rusakalbiams skirto TV3 Plus kanalo programą nuo šiol papildys svarbiausia dienos aktualijų laida „TV3 Plus žinios“, praneša „All Media Lithuania“ grupė. Lietuvoje gyvenantiems rusakalbiams skirto TV3 Plus kanalo programą nuo šiol papildys svarbiausia dienos aktualijų laida „TV3 Plus žinios“, praneša „All Media Lithuania“ grupė.

Informacinę laidą apie svarbiausius šalies ir viso pasaulio įvykius kanalo žiūrovai kviečiami stebėti kiekvieną darbo dieną, nuo 21.30 val. vakaro.

TV3 Plus kanalas šalyje gyvenančius rusakalbius kviečia stebėti įvairaus žanro rusiškai įgarsintą, bet ne iš Rusijos Federacijos įsigytą kokybišką turinį – TV laidas, serialus bei pasaulinio lygio filmus. Nuo šios savaitės kanalo programą papildys svarbiausia informacinė dienos laida „TV3 Plus žinios“.



„Dabartiniame geopolitiniame kontekste kaip niekada svarbu atsakingai vertinti kiekvieną informacijos šaltinį. Todėl toliau stipriname TV3 Plus kanalo programą. Nuo šiol transliuosime ir informacinę dienos laidą, kurią ruošia specialiai šiam tikslui suburta profesionalų komanda. Tikimės, kad patikimos ir objektyvios naujienos padės šalyje gyvenantiems rusakalbiams sekti Lietuvos ir pasaulio informacinį lauką, atskirti faktinę informaciją nuo melagienų“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

„TV3 Plus žinių“ redakcijai vadovaus 21 metus žurnalistikos srityje dirbantis žiniasklaidos profesionalas Denis Tarasenko. Žinių komandoje dirbs žurnalistai ne tik iš Lietuvos, bet ir Baltarusijos bei Ukrainos. Savo laidose jie, užtikrindami sąžiningumą bei nešališkumą, skelbs vietos bei užsienio naujienas, kalbės apie opiausias visuomenės problemas.

„Kasdienės informacinės laidos rusų kalba Lietuvoje seniai trūko. Išoriniai informacijos šaltiniai, kuriais iki šiol naudojosi tautinės mažumos, neretai pateikia klaidinančią informaciją, o patiems gyventojams patikrinti faktus yra sudėtinga. Nauja laida siekiame pakeisti situaciją ir suteikti gyventojams objektyvių ir patikimų žinių šaltinį“, – atkreipia dėmesį D. Tarasenko.

Kanale transliuojami Ukrainos kilmės serialai, filmai ir laidos. Taip pat rusiškai įgarsinti Holivudo filmai, vakarietiška ir lietuviška produkcija. Žiūrovai TV3 Plus kanale netrukus išvys populiarias laidas ir serialus: „Nikonov & Co“, „Vokrug M“, „Kogda my doma“, „Missiya: Krasota“. O nuo šiol – ir svarbiausią informacinę dienos aktualijų laidą – „TV3 Plus žinios“.