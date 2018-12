Atidedamas balsavimas dėl „Brexito“ susitarimo

Print

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May patvirtino, kad atidedamas antradienį šalies parlamente turėjęs vykti labai svarbus balsavimas dėl „Brexito“ susitarimo, kuriame parlamentarai turėjo pritarti susitarimui arba jį atmesti, informuoja BBC.

Didžiosios Britanijos premjerė Teresa Mei. EPA – ELTA nuotr.

Premjerė teigė, kad po kelias dienas Bendruomenių rūmuose trukusių diskusijų dėl „Brexito“ susitarimo ir daugybės diskusijų už parlamento ribų, akivaizdu, kad plačiai pritariama daugumai svarbiausių susitarimo aspektų. Tačiau, premjerės teigimu, išlieka didelis susirūpinimas dėl Šiaurės Airijos apsidraudžiamosios priemonės.

Th. May sakė, kad dėl šio aspekto per balsavimą parlamente susitarimas būtų atmestas. Tai ir lėmė sprendimą atidėti balsavimą.

Kalbėdama premjerė pridūrė planuojanti surengti skubias derybas su ES lyderiais ir aptarti galimus pakeitimus šiuo klausimu.

„Vyksiu susitikti su savo kolegomis iš kitų valstybių narių. Aptarsiu susirūpinimus, kuriuos labai aiškiai man išreiškė šie rūmai“, – sakė Th. May.

Be kita ko, Th. May sakė, kad šalies vyriausybė spartins pasiruošimą galimam „Brexitui“ be susitarimo.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.12.11; 02:00