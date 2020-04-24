Бахрам Зейналов. Какова настоящая фамилия министра иностранных дел России









Я уже много лет живу в Литве среди литовцев, являюсь гражданином Литвы. Но я также очень люблю свою родину Азербайджан. У меня две родины. И судьба их обеих меня волнует.

Но порой сердце болит, когда в Литве поверхностно или ошибочно представляют армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Приходится признать, что некоторые искусственно созданные когда-то в Литве мифы все еще живы и мешают трезво взглянуть на проблемы, с которыми сталкивается Азербайджан в попытке вернуть оккупированный Нагорный Карабах и еще семь соседних районов.

Тенденциозный взгляд на выборы

Благодаря таким историкам, как Альгимантас Лекис («Переселение народов на Кавказе в XX веке»), литовское общество уже осознало, что Нагорный Карабах, по-азербайджански Черный Сад, – действительно не Армения. Времена, когда в Литве публиковалась лишь выгодная Еревану информация, уже прошли.

Однако сегодня я все же хотел бы напомнить читателям slaptai.lt несколько нюансов, на которые, на мой взгляд, еще никто не обращал должного внимания. Взаимопониманию между азербайджанцами и литовцами по-прежнему мешают двойные стандарты, которые в Литве сложились тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий без малейшей конкуренции здесь господствовала армянская пропаганда.

Так, недавно в Азербайджане состоялись парламентские выборы. В литовской прессе появились публикации, в которых эти выборы оценивались критически. Не могу сказать, что там все идеально. Но я уже давно живу в Восточной Европе и могу сравнивать выборы, которые проходят в Азербайджане и в Литве, поэтому, не пускаясь в широкую дискуссию, считаю, что Литва, как и некоторые другие европейские государства, слишком тенденциозно, слишком критично относится к Азербайджану. Не буду вдаваться сегодня во все детали выборов, скажу только, что если бы они проводились не в Азербайджане, а, скажем, в Армении или Грузии, то в Литве все писали бы, что парламент выбран более-менее нормально, без каких-либо грубых нарушений.

Европейская помощь

Возьмем другой пример. Евросоюз решает, сколько средств выделить странам Восточного партнерства. Если быть до конца справедливыми и принципиальными, то помощь на борьбу с COVID-19 нужно распределять между странами по одним и тем же правилам, одним и тем же принципам. Например, пропорционально численности населения. Но пока в планах ЕС я не вижу никакой справедливости. Крошечной Армении, население которой едва насчитывает 3 миллиона, намечено выделить целых 93 миллиона евро, а почти 10-миллионному Азербайджану — всего 14 миллионов.

То же самое с Грузией и Украиной. Грузии – 183 миллиона, Украине – 190 миллионов евро, хотя все мы прекрасно знаем, во сколько раз Украина больше Грузии. Принципов, по которому Брюссель и Страсбург обещают распределять деньги, умом не понять. Александр Рар, директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике, назвал причину такой странной пропорции. Звучит она так: «Азербайджан получит меньше денег, потому что он богатый».

Но так ли это? Ведь есть разные богачи и разные бедняки. Иногда богатый человек наживает состояние ценой тяжелого труда и бережливости. А малоимущий может стать бедняком потому, что работает спустя рукава, тратит все, что заработал, бездельничает. Так что если мы бедняку дадим денег, он будет еще больше лениться и транжирить.

Европу должно волновать и то, как на международной арене ведут себя те страны Восточного партнерства, которые жаждут получить финансовую помощь. Ни Азербайджан, ни Украина, ни Грузия не оккупировали чужих земель. Армения оккупировала Нагорный Карабах (такова позиция всего Евросоюза и НАТО). На мой взгляд, на этот нюанс нужно обратить внимание. Тем более что Армения во всех международных структурах, включая ООН и ОБСЕ, поддерживает агрессивный Кремль, отрицающий свои военные преступления в Молдове, Грузии, на Украине.

Закрывая глаза на агрессивную внешнюю политику Армении, Европа, на мой взгляд, ведет себя очень нечестно. Обещая ей явно более крупные финансовые вливания, чем другим странам, которые достойно себя ведут на международной арене, ЕС вольно или невольно превращается в разжигающую территориальные конфликты структуру.

Настоящая фамилия Сергея Лаврова

Причин, по которым Азербайджану так сложно вернуть свои земли, много. Одна из них – министр иностранных дел России Сергей Лавров. В литовских медиа, в отличие от зарубежных, мне ни разу не попадалась информация о том, что отец Сергея Лаврова был грузинским армянином из Тбилиси по фамилии Калантарян.

Скажете – что с того, что глава российский дипломатии поменял свою фамилию на русскую и никогда и нигде не подчеркивает свое происхождение. Но по моему глубокому убеждению, это обстоятельство – еще одна причина, по которой Азербайджану так сложно на всех переговорах добиться положительных результатов, если только в этих переговорах участвует Россия.

Разве господин Лавров, будучи одним из тех, кто возглавляет сегодняшнюю имперскую политику России, кто отрицает право Украины на Крым, не замечает российских военных на Донбассе, не признает права Грузии и Молдовы на возврат собственных земель, может честно урегулировать армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха?!

Призываю обратить внимание и на состоявшуюся в начале этого года в Мюнхене встречу премьера Армении Николы Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой обсуждалась дальнейшая судьба нагорно-карабахского конфликта. Их долгий публичный спор снят на видео и выложен в свободном доступе (полное интервью можно найти в YouTube). Даже если ничего не знать об этом вооруженном столкновении, по тому, как себя ведут оба лидера, можно прекрасно почувствовать, на чьей стороне правда. Лидер Азербайджана уверен в себе, спокоен, приводит доводы, подкрепленные международным правом, а армянский лидер растерян, в качестве аргумента, подтверждающего право Армении на кусок азербайджанской земли, ссылается на никому неизвестный арцахский народ. Если бы литовское телевидение показало эту пресс-конференцию, даже те, кто симпатизирует Армении, ужаснулись бы, какую чушь несет армянский премьер.

Почему Иран побаивается Азербайджана?

Другой по-прежнему непонятный литовцам аргумент – поведение Ирана. Литовцы по традиции считают, что Иран поддерживает Азербайджан. Ведь обе страны – мусульманские. Оказывается, все наоборот. Конечно, официально Тегеран за территориальную целостность Азербайджана, но тайно он поддерживает Армению.

Так, недавно на YouTube появилась видеозапись, на которой запечатлено, как сотни иранских бензовозов направляются в оккупированный Арменией Нагорный Карабах. Совершенно ясно, что водители этих бензовозов нарушили территориальную целостность Азербайджана: в соответствии с международным правом поставки топлива в столицу Нагорного Карабаха Ханкенди могут осуществляться только с разрешения Азербайджан. Но Тегеран провел эту экономическую операцию без всякого разрешения.

Такие аферы Иран проворачивал и в 1992–1994 гг., когда между армянской и азербайджанской армиями завязался кровопролитный конфликт. Тогда Иран тоже тайно поставлял топливо армянским сепаратистам. Кто знает, чем закончился бы замороженный в 1994 г. конфликт, если бы танки, бэтээры, грузовиков армянских сепаратистов остались без иранского бензина.

Вам кажется, что мусульманский Иран не может дружить с христианской Арменией сильнее, чем с мусульманским Азербайджаном?

Дело в том, что между Ираном и Арменией особая дружба – оба государства оккупировали азербайджанские территории. Армения в 1992–1994 гг. заняла Нагорный Карабах и семь примыкающих к нему районов, а Иран несколько веков назад оккупировал обширные южные территории Азербайджана. Да, именно так – северные иранские земли не являются исконно иранскими. Это Южный Азербайджан, который лишился Баку, когда царская Россия и Иран делили между собой завоеванные территории. Чтобы нагляднее показать, как Иран боится усиления и влияния Азербайджана, приведу одно сравнение: в Азербайджане живет около 10 миллионов азербайджанцев, а в Иране – около 30 миллионов. Вот почему Иран не заинтересован в усилении Азербайджана, вот зачем ему нужна агрессивная Армения.

Некрасиво Иран повел себя и тогда, когда его реставраторы помогли армянам отреставрировать несколько мусульманских мечетей, сохранившихся в Нагорном Карабахе и Ереване. Но почему нельзя похвалить Иран за его усилия и помощь в реставрации мечетей, оказавшихся сегодня на армянской территории? Армянские фальсификаторы не смогли азербайджанские храмы превратить в христианские – слишком очевидной была бы подделка, зато они позволили иранцам заменить азербайджанские акценты на иранские, чтобы от азербайджанского наследия там и духу не осталось.

Несмотря на все эти козни, Азербайджан ведет себя весьма достойно и принципиально. Официальный Баку никогда и нигде не давал малейшего повода подозревать, что у него могут быть территориальные претензии к Ирану, кроме того, всегда, когда идет речь о западный санкциях Тегерану, Баку придерживается мнения, что санкции – неприемлемая мера давления.

Обо всем этом нужно помнить, когда речь идет об армяно-азербайджанских противоречиях.

Бахрам Зейналов – гражданин Литвы (живет в Литве 40 лет), председатель Азербайджанского общества Шяуляйского уезда, член совета Департамента национальных меньшинств при Литовском правительстве.

2020.04.24; 12:00

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