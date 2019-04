Britų policija perspėja – šalyje įkaitusi padėtis

Jungtinėje Karalystėje auga būgštavimai dėl galimo išstojimo iš ES be sutarties balandžio 12-ąją. Tai turėtų rimtų padarinių ekonomikai ir daugybei kitų gyvenimo sričių. Vyriausybė ir opozicijoje esantys leiboristai susitiko visą dieną truksiančių konsultacijų, kad galbūt rastų kompromisą įstrigusiame „Brexito“ ginče.Bendruomenių Rūmai Londone vėlų trečiadienio vakarą padidino spaudimą ministrei pirmininkei Theresai May: parlamentarai pritarė įstatymui, kuris įpareigoja vyriausybę dar kartą prašyti ES atidėti „Brexitą“. Tikslas yra užkirsti kelią šalies pasitraukimui iš ES be sutarties.(ELTA)