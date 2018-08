Buvęs D. Trumpo advokatas M. Cohenas prisipažino vengęs mokėti mokesčius

Print

Buvęs JAV prezidento Donaldo Trumpo advokatas Michaelas Cohenas prisipažino esąs kaltas dėl nusikaltimų, susijusių su mokesčių vengimu ir finansinės drausmės pažeidimu.

Kaip pareiškė antradienį žurnalistams Niujorko prokuratūros atstovas, M. Cohenas nesumokėjo 1,3 milijono dolerių mokesčio už 4,3 milijono dolerių pajamų, gautų 2013-2016 metais.

Kartu jis prisipažino neteisėtai gavęs 500 tūkstančių dolerių kreditą, taip pat dalyvavęs finansuojant vieno iš kandidatų į JAV prezidentus rinkimų kampaniją.

Be to, M. Cohenas prisipažino sumokėjęs dviem moterims, anksčiau turėjusioms intymių ryšių su D. Trumpu, kad jos neskelbtų šios informacijos. Pasak advokato, tai buvo padaryta paties D. Trumpo nurodymu. Kaip praneša naujienų agentūra „The Associated Press“, M. Cohenas pareiškė turįs informacijos, kuri „sudomins“ specialųjį prokurorą Robertą Muellerį, tiriantį Rusijos kišimąsi į JAV prezidento rinkimus 2016 metais.

Antradienį dar vienas D. Trumpo bendražygis – buvęs jo rinkimų štabo vadovas Paulas Manafort – prisiekusiųjų žiuri buvo pripažintas kaltu dėl jam inkriminuojamų finansinių nusikaltimų.

Komentuodamas šį sprendimą, prezidentas Donaldas Trampas pareiškė, kad P. Manafortas yra geras žmogus ir jam jo gaila.

Taigi buvęs JAV prezidento Donaldo Trumpo advokatas Michaelas Cohenas pasirengęs suteikti bet kokią informaciją specialiajam prokurorui Robertui Muelleriui, tiriančiam Rusijos kišimąsi į Amerikos prezidento rinkimus 2016 metais. Tai antradienį televizijos kanalui MSNBC pareiškė vienas iš M. Coheno advokatų Lanny`is Davisas.

„Galiu pasakyti, jog M. Cohenas žino apie dalykus, kurie turėtų labai sudominti specialųjį prokurorą, ir mielai papasakos jam visa, ką žino“, – teigė L. Davisas.

Anot teisininko, omenyje turimas „ne tik galimas sąmokslas, kuriuo buvo siekiama pakirsti Amerikos demokratiją per rinkimus 2016 metais, bet ir programišių įsilaužimo fakto pripažinimas“. Advokatas leido aiškiai suprasti, kad jo klientas turi R. Muellerį dominančios informacijos apie D. Trumpo sūnaus ir advokatės iš Rusijos susitikimą, įvykusį 2016 metų birželį. Kaip pabrėžė L. Davisas, dabartinis Baltųjų rūmų šeimininkas iš anksto žinojo apie rengiamą susitikimą, nors tai neigia.

D. Trumpas jaunesnysis anksčiau prisipažino, jog 2016 metų birželį susitiko su advokate iš Rusijos Natalija Veselnickaja, kad gautų kompromituojančios medžiagos apie Demokratų partijos kandidatę į JAV prezidentus Hillary Clinton.

Kaip pranešė AP, Niujorko federalinis teismas antradienį už 500 tūkstančių dolerių užstatą paleido M. Coheną iki gruodžio 12 d., kada jam bus skelbiamas nuosprendis. Buvęs D. Trumpo advokatas prisipažino esąs kaltas pagal aštuonis kaltinimo punktus, įskaitant vengimą mokėti mokesčius, rinkimų kampanijos finansavimo taisyklių pažeidimą, machinacijas bankininkystės srityje, melagingų duomenų pateikimą finansinėms organizacijoms.

M. Cohenas sudarė sandorį su teismu, pripažindamas savo kaltę mainais į galimą bausmės sušvelninimą. Pagal susitarimo sąlygas, jis neskųs nuosprendžio, numatančio skirti jam laisvės atėmimo bausmę nuo 46 iki 63 mėnesių.

Kaip pažymi AP, M. Cohenas iš esmės prisipažino pažeidęs D. Trumpo rinkimų kampanijos finansavimo taisykles, kad padarytų poveikį jų baigčiai. Pažeidimo esmė – netikslinis rinkimų kampanijai skirtų lėšų naudojimas. Dalis šių lėšų buvo sumokėta už tylėjimą dviem moterims, prabilusioms apie savo intymius ryšius su dabartiniu JAV prezidentu.

Teisme M. Cohenas neįvardijo nei šių moterų, nei D. Trumpo, patikslina AP. Jis tik sakė dirbęs su „kandidatu į JAV prezidentus“. Bet teismo dokumentuose nurodytos datos ir sumos sutampa su dviejų moterų – buvusios pornografinių filmų aktorės ir striptizo šokėjos Stephanie Clifford ir buvusio žurnalo „Playboy“ fotomodelio Karen McDougal – istorijomis.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.08.23; 09:00