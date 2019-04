Dėl išpuolių Šri Lankoje

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigia, kad sekmadienį Šri Lankoje įvykdyti teroro aktai bažnyčiose bei viešbučiuose dar kartą parodė, jog visą gautą informaciją apie artėjančius išpuolius reikia dalintis tiek visuomenėje, tiek su valdžios institucijomis.



,,Paaiškėjo faktai, kad buvo (gauta. – ELTA) informacija apie tuos išpuolius, buvo (gauti. – ELTA) įspėjimai apie tuos sprogdinimus bažnyčiose viešbučiuose, ir valdžia, kaip teigiama dabar, nelabai buvo informuota arba informacija kažkur užstrigo. Tai dar kartą primena, kad visa informacija teroro akto akivaizdoje turi būti keičiamasi labai aktyviai, ir reikia labai rimtai reaguoti. Joks atsiprašymas ir joks apgailestavimas nelabai dabar padės“, – antradienį ,,Žinių radijui“ teigė L. Linkevičius.



Pasak jo, teigti, kad teroro aktą įvykdė islamistų grupuotės, dar anksti, nes nėra pakankamai faktų.



,,Čia yra viena iš versijų, nes niekas neprisipažįsta, tai dabar keliamos įvairios versijos, bet turime palaukti, kol bus daugiau kažkokių tai faktų“, – teigė jis.



Sekmadienio rytą Šri Lankoje įvykdyti keli teroro aktai. Teigiama, kad per sprogimus, kurie Šv. Velykų sekmadienį nugriaudėjo keliose Šri Lankos bažnyčiose ir keliuose viešbučiuose, aukų skaičius išaugo iki 310, naktį keliems žmonėms mirus nuo patirtų sužalojimų.



Policijos atstovas spaudai Ruwanas Gunasekera sakė, kad dar apytikriai 500 žmonių buvo sužaloti per sekmadienį įvykdytus sprogimus Šri Lankos bažnyčiose ir viešbučiuose.



Atstovas pridūrė, kad šiuo metu suimta 40 žmonių, susijusių su sprogdinimais, dėl kurių Šri Lankos vyriausybė kaltina vietos islamistų grupuotę „National Thowheeth Jama’ath“. Grupuotė iki šiol buvo mažai žinoma.



Šri Lankos institucijos paskelbė nepaprastąją padėtį, kuri įsigaliojo naktį į antradienį. Pirmadienį 20.00 val. vietos laiku taip pat įsigaliojo komendanto valanda. Be kita ko, po išpuolių vyriausybė blokavo prieigą prie feisbuko, instagramo ir susirašinėjimų programėlės „WhatsApp“.



Nepaprastosios padėties paskelbimas suteikia policijai ir kariuomenei plačius įgaliojimus.