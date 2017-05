Donaldas Trampas gina savo teisę dalintis paslaptimis

Kilus ginčui dėl dalinimosi įslaptinta informacija, Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) apgynė „absoliučią savo teisę“ dalintis informacija su Rusija.

Antradienį pasklido pranešimai, kad JAV lyderis Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui atskleidė itin konfidencialią informaciją apie planuojamą operaciją prieš grupuotę „Islamo valstybė“ (IS), informuoja BBC.

D. Trampas socialiniame tinkle „Twitter“ rašė pasidalinęs su Rusija duomenimis, susijusiais su terorizmu ir oro linijų saugumu, nes norėjęs, kad Rusija imtųsi daugiau veiksmų prieš vadinamąją IS.

JAV lyderis su S. Lavrovu susitiko praėjusią savaitę, politikai kalbėjosi Ovaliajame kabinete.

Remiantis JAV žiniasklaidos duomenimis, D. Trampas atskleidė Rusijai partnerės perduotą informaciją, tačiau negavęs tos partnerės leidimo.

Antradienį „Twitter“ paskyroje JAV prezidentas rašė: „Būdamas prezidentas norėjau pasidalinti informacija su Rusija duomenimis, susijusiais su terorizmu ir oro linijų skrydžių saugumu, nes aš turiu absoliučią teisę tai daryti. Humanitarinės priežastys, be to, noriu, kad Rusija stiprintų kovą su IS ir terorizmu“.

Iš tiesų D. Trampas nepadarė nieko neteisėto, nes JAV prezidentas turi teisę atskleisti informaciją. Tačiau JAV lyderio veiksmai sulaukė griežtos demokratų kritikos ir paties prezidento Respublikonų partijos prašymo pasiaiškinti.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.05.17; 05:51