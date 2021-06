Donaldas Trampas sieks antrą sykį tapti JAV prezidentu?

Per pirmąjį didelį savo pasirodymą po pasitraukimo iš Baltųjų rūmų sausį buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsipuolė užkrečiamųjų ligų ekspertą Anthony‘į Faucį, reikalavo reparacijų iš Kinijos, o tyrimą dėl jo finansų pavadino raganų medžiokle. Kalbėdamas Respublikonų partijos suvažiavime Grinvilyje Šiaurės Karolinoje, D. Trumpas, be to, užsiminė apie galimą dalyvavimą 2024 metų prezidento rinkimuose, praneša agentūra „Reuters“.