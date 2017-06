Europoje vėl didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas

Nepaisant visų pastangų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas Europoje 2015-aisiais, palyginti su metais anksčiau, vėl šiek tiek padidėjo (0,5 proc.). Tai sakoma ataskaitoje, kurią ketvirtadienį Kopenhagoje pristatė Europos aplinkos agentūra. Tai yra pirmasis pasidėjimas nuo 2010 metų, informuoja agentūra dpa.

Pateiktais duomenimis, Vokietija savo emisiją sumažino 0,3 proc. Tuo tarpu Austrijoje, Bulgarijoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje ji didėjo.

Kenksmingų dujų išmetimas Europoje didėjo dėl išaugusio transporto – ir asmeninio, ir krovinių, sakoma ataskaitoje. Degalus efektyviau naudojantys nauji automobiliai ir lėktuvai skirtumo neišlygino. Be to, 2014-ųjų žiema buvo gana šalta, dėl to buvo daugiau šildoma.

Nuo 1990 iki 2015 metų 28 Europos šalys ir Islandija savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus sumažino 22 proc. Taip jos pasiekė tikslą iki 2020 metų sumažinti emisijas 20 proc.

Tuo pat metu ES ekonomika augo 50 proc. Pasak ataskaitos autorių, tai įrodo, kad ilgalaikis ūkio augimas ir kartu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažėjimas yra įmanomas.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.06.02; 01:55