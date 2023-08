G. Landsbergis – J. Borrellio organizuojamoje konferencijoje „Quo Vadis, Europe?“

Pirmadienį užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis išvyksta darbo vizito į Ispaniją. Čia, Santandere, jis rugpjūčio 21–22 dienomis dalyvaus konferencijoje „Quo Vadis, Europe?“ Pirmadienį užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis išvyksta darbo vizito į Ispaniją. Čia, Santandere, jis rugpjūčio 21–22 dienomis dalyvaus konferencijoje „Quo Vadis, Europe?“

Pranešama, kad kartu su Ukrainos ir Austrijos užsienio reikalų ministrais Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus pagrindinėje konferencijos sesijoje „Europos Sąjunga karo ir taikos Ukrainoje akivaizdoje“ („The European Union in the face of war and peace in Ukraine“), kurioje aptars tolesnę ES politiką remiant Ukrainą.

Jau keletą metų Europos Komisijos ir ES Išorinių veiksmų tarnybos rengiamoje konferencijoje dalyvaujantys ES ministrai, politikai, akademikai bei ekspertai aptaria aktualiausius ES užsienio ir saugumo politikos klausimus. Šiemet rengiamoje konferencijoje didžiausias dėmesys bus skirtas ES paramai Ukrainai, ES plėtros perspektyvoms, santykiams su Kinija, ES energetikos politikai.