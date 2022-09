G. Nausėda: nesuprantu, kodėl Kaliningrado tranzito klausimą reikia vėl kelti

Prezidentas Gitanas Nausėda tvirtina, kad Europos Komisija, skirtingai nuo kai kurių, mėginančių aiškinti kitaip, turi diskreciją ir teisę aiškinti sankcijų įgyvendinimo mechanizmą, tame tarpe ir dėl Kaliningrado tranzito. Pasak jo, iš pradžių Kaliningrado tranzito istorijoje nebuvo pilno paaiškinimo, kai sankcijos dar realiai nebuvo įsigaliojusios, tačiau kai atėjo įsigaliojimo momentas, paaiškinimas buvo pateiktas. Prezidentas Gitanas Nausėda tvirtina, kad Europos Komisija, skirtingai nuo kai kurių, mėginančių aiškinti kitaip, turi diskreciją ir teisę aiškinti sankcijų įgyvendinimo mechanizmą, tame tarpe ir dėl Kaliningrado tranzito. Pasak jo, iš pradžių Kaliningrado tranzito istorijoje nebuvo pilno paaiškinimo, kai sankcijos dar realiai nebuvo įsigaliojusios, tačiau kai atėjo įsigaliojimo momentas, paaiškinimas buvo pateiktas.

„Tikrai mes pasakėme savo nuomonę Europos Komisijai – kaip matome dalykus. Į mūsų nuomonę buvo atsižvelgta, sprendimas priimtas. Tiesą sakant, nebelabai suprantu, kodėl šį klausimą reikia kelti vėl ir vėl“, – trečiadienį interviu Delfi televizijai teigė G. Nausėda.

„Bendrame sankcijų mechanizme pagal savo svarbą ir svorį šitas klausimas yra kažkelintos eilės ir jis visiškai neturi jokios įtakos vienokiai ar kitokiai situacijai su Putino režimu“, – pridūrė jis.

Anot šalies vadovo, šiandien matoma, kad Putino režimas, net ir degindamas dujas tuščiai į orą bei šildydamas Rusijos padangę, vis tiek pakankamai daug uždirba iš dujų todėl, kad dujų kaina yra išaugusi 10 kartų.

„Tai pagal savo svarbą tikrai yra dalykas, kuris turi kelti mums visiems didelį galvos skausmą. Ką daryti su šiuo režimu – nes mūsų sankcijos, kad ir kokios griežtos jos bebūtų, turi tik dalinį poveikį šiam režimui“, – sakė prezidentas.

ELTA primena, kad birželio 17 d. įsigaliojus ES sankcijoms, Lietuva apribojo plieno bei juodųjų metalų tranzitą į Kaliningradą. Kaip tvirtina atsakingos institucijos, šis Lietuvos valdžios institucijų draudimas sankcionuotas prekes gabenti į Kaliningradą yra grįstas ES sankcijomis, numatytomis dar pavasarį. Tuo metu Rusija tranzito į Kaliningradą sustabdymą laikė neteisėtu ir beprecedenčiu bei pagrasino atsaku, turėsiančiu poveikį visiems Lietuvos gyventojams.

Tačiau liepos 10 d., nepaisant Rusijos grasinimų, įsigaliojo ES sankcijų pakete numatytas draudimas neleisti iš Rusijos per ES teritoriją gabenti cementą, alkoholį ir įvairias prabangos prekes. Šiuo sprendimu, cementas ir alkoholis taip pat tranzitu per ES teritoriją negalės pasiekti Kaliningrado srities. Kaip aiškino už sprendimą atsakingi valdančiųjų politikai, draudimas buvo grįstas ES sankcijomis, numatytomis dar pavasarį.

Rusija į tokius įvestus apribojimus sureagavo reikšdama pasipiktinimą ir net grasinimus Lietuvai. Savo ruožtu EK ir kai kurios ES valstybės išsakė nuomonę, kad tranzitui per Lietuvą europinės sankcijos neturėtų būti taikomos. Diplomatiniuose koridoriuose kalbėta, kad toks sprendimas padės deeskaluoti ir taip įtemptą situaciją regione.

Tačiau Lietuvos Vyriausybė ir toliau laikėsi pozicijos, kad skelbti naujų EK gairių nereikia, nes jos tik dar labiau paskatins Rusijos agresyvų elgesį. Be to, valdantieji tikino, kad dar pavasarį buvo gavę EK išaiškinimą, jog draudimas įvežti sankcionuotas prekes apima ir jų tranzitą per Lietuvą.

Vis tik EK liepos viduryje paskelbė gaires, pagal kurias leido Rusijai geležinkeliais per ES teritoriją gabenti sankcionuotas prekes į Kaliningradą, tačiau tranzitas bus galimas tik tokiu atveju, jei šios prekės nebus naudojamos kariniams tikslams.

EK nurodė, kad Rusiją ir Kaliningradą skirianti Lietuva galės blokuoti tik dvejopo naudojimo prekių tranzitą, tačiau dabar Rusija per jos teritoriją galės gabenti kitas sankcionuotas prekes, įskaitant metalą. Nepaisant to, tranzitas automobilių keliais lieka draudžiamas.