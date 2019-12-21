Гинтарас Висоцкас. Как в Литве был оскорблен посол Турции









Чем дальше, тем больше я убеждвюсь в том, что Турция имеет моральное право игнорировать дела безопасности Литвы.

Откровенно говоря, я не понимаю, почему официальная Анкара всё еще не отзывает из Вильнюса своего посла, потому что Литва, как бы мы ни оценивали имеющуюся в открытом доступе информацию – внимательно, тенденциозно или поверхностно, является враждебно настроенным по отношению к Турции государством.

Литва по уши влюблена в Армению, любовь к Армении она демонстрирует при каждом подвернувшимся случае, демонстративно не замечая ожиданий с турецкой стороны. В лучшем случае она только делает вид, что не игнорирует.

Почему было отозвано разрешение проводить конференцию?

Один из последних примеров антитурецкой политики зафиксирован 13-го декабря. Вот что произошло в тот день. Турецкое посольство прислало приглашение на встречу с ученым, исследователем, историком Тургутом Керемом Тунцелем. В приглашении утверждалось, что г-н Тургут Керем Тунцель прочитает доклад о трагическом как для турок, так и для армян 1915-м годе – изложит аргументы официальной Турции. Организаторы указали, что дискуссия будет проходить в Литовской академии наук.

Известие о том, что турки изложат свою точку зрения на историю столетней давности не в каком-нибудь конференц-зале частной гостиницы, а именно в одном из залов Литовской академии наук, удивления не вызвало. Такая договоренность между объединяющей литовских ученых организацией и посольством Турции было понятно. Понятно хотя бы потому, что несколько дней назад, т.е. 9 декабря 2019 года, в нашей Академии наук оппонент Турции посольство Армении и Товарищество литовских армян провели встречу с профессором университета Кларка Танером Акчамом, который рассматривает трагедию 1915 года кардинально противоположным образом, нежели официальная Турция. Логика проста: если мы позволяем говорить Еревану, почему мы не должны давать возможность выступить Анкаре?

Меня интересует турецко-армянское противостояние уже более десяти лет. Еще в 2009 году я встречался с тогдашним послом Турции Огузом Озге. В том же году я сделал несколько видеоинтервью, объясняющих, почему Турция не признает трагедию 1915 года как геноцид армянского народа. После этого посол О. Озге был переведен в другое государство, а новые турецкие дипломаты хранили молчание. Поэтому я думаю, что эта публичная лекция турецкого посольства, критикующая аргументы армян, вероятно, первая в Литвe за последние десять лет! По крайней мере, автор этих строк не помнит, чтобы турецкие дипломаты организовали хотя бы еще одну подобную акцию за последнее десятилетие. Стало быть, не приходится обвинять турок в назойливости. Если и можно их в чем-то упрекнуть, так разве что в чрезмерной сдержанности, скромности, вежливости. В отличие от Армении Турция не беспокоила Литву своими политически ангажированными мероприятиями.

Но накануне 13-го декабря по электронной почте было получено уведомление о том, что место проведения конференции, запланированной посольством Турции, меняется. Оказывается, г-н Т. К.Тунцель будет читать лекцию всё же не в Академии наук Литвы, а в отеле „Imperial Hotel“.

Я отправился в отель, расположенный в старом городе Вильнюса. Лекция – очень ценная. По моим представлениям, Литва не только может, но и обязана выслушать исчерпывающие данные своего партнера в альянсе НАТО, представленные в „Imperial Hotel“13-го декабря.

Посол Турции оскорбился

Но о замечаниях турецкой стороны slaptai.lt расскажет в другой раз. Сейчас – о реакции посла Турции Гёкхана Турана. Собравшимся он объяснил, почему приглашенный ими ученый вынужден вести дискуссию не в Академии наук, а лишь в отеле, хотя и роскошном. Оказывается, Академии наук понадобился тот зал для другого, более важного, мероприятия, которое она, дескать, давным-давно запланировала, но просто забыла о нем. Может быть, это и так. Однако при взгляде на лицо турецкого посла можно было предположить, что он испытывает. Правда, его объяснение недоразумения было сдержанным, по делу, без лишних эмоций, эпитетов.

И все же, глядя на г-на Турана, я мысленно представлял, что он скажет президенту Турции после такого вызова со стороны Академии наук Литвы, когда президент, скажем, будет обсуждать вопрос, обязана ли Турция одобрить балтийские и польские оборонные планы. Я думаю, что ответ очевиден: «Если для литовцев Турция не очень привлекательна, а Армения очень мила, пусть о безопасности Литвы Армения и позаботится».

Cловом, вопрос о том, почему литовская АН не пустила к себе посольство Турции, является важным. Чтобы услышать ответ руководителей организации, объединяющей литовских ученых, я отправил письмо. Кстати, я задал вопросы не только руководителю АН академику Юрасу Банису, но и старшему специалисту по связям с общественностью АН Роландасу Масколюнасу.

Письмо руководителю Академии наук

Вот мое письмо: «Почему руководимое Вами учреждение отозвало разрешение посольству Турции провести встречу 13 декабря этого года с ученым Тургутом Керемом Тунцелем в помещении Академии наук?

По моим сведениям, такое разрешение сначала было выдано, а затем неожиданно отозвано. Какая конференция, дискуссия или вечеринка была проведена вместо турецкого мероприятия? Согласны ли Вы с тем, что, не пустив турок в АН, вы могли оскорбить партнера Литвы по альянсу НАТО, Турцию, с которой, кстати, Литва в настоящее время испытывает политические трения?

Кстати, всего несколько дней назад, т. е. 9 декабря этого года, руководимое Вами учреждение разрешило провести в одном из своих залов так называемую проармянскую дискуссию. Знаете ли Вы, что Армения, в отличие от Турции, не является членом НАТО, т. е. не является военным союзником Литвы, а скорее противником, потому что на ее территории десятилетиями дислоцируется российская военная база?

Хотели бы Вы знать, как поведение вашего учреждения 13 декабря оценивал резидирующий в Литве посол Турции Гёкхан Туран в конференц-зале отеля „Imperial Hotel“?»

Прошло несколько дней, но ответа не последовало.

Не следует забывать еще об одном обстоятельстве: после армянского мероприятия, организованного 9 декабря в зале АН, общественный вещатель ЛРТ показал видеорепортаж длительностью в несколько минут, в котором подробно изложил аргументы армян. О турецкой позиции, озвученной спустя несколько дней в отеле „Imperial Hotel“, не было показано ни одного кадра.

Странная реакция президента Литвы Гитанаса Науседы

Кроме всего прочего, просмотрев вышеупомянутый репортаж ЛРТ, я был удивлен и позицией президента Гитанаса Науседы, который сказал, что не может представить себе, как государство может принадлежать альянсу НАТО и в то же время не признавать своей вины за массовые убийства. Пойми, государства, входящие в альянс НАТО, обязательно должны признать свои военные ошибки!

Позвольте мне оспорить это заявление президента Г. Науседы. Очень многие страны НАТО не признают свои военные операции ошибкой. Почему всё внимание сосредоточено исключительно на Турции? Почему, господин президент, Вы не упрекаете Францию, которая до сих пор не осудила должным образом зверства французских десантников в Алжире с 1954 по 1962 годы? Почему бы Вам, выкатив глаза, не наброситься на президента Франции Эммануила Макрона за то, что он до сих пор искренне не извинился перед алжирскими арабами за восьмилетнюю жестокую войну?

Кстати, как отреагировали бы французские дипломаты, резидирующие в Литве, если бы в залах Литовской академии наук мы бы бросились проводить лекции, семинары и выставки, организованные алжирцами, в которых разоблачалось бы самоуправство французов в Алжире? Думаю, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в тот же день получил бы писмо с протестами со стороны французов на «высшем уровне». Я не отвергаю и гораздо более резких заявлений за закрытыми дверями: «Если Алжир так важен для вас, пусть он и защищает Литву от возможной российской агрессии …»

Если уж президенту Литвы Г. Науседе бросилось в глаза упрямство Турции, давайте еще раз вспомним британскую агрессию 1982 года против Аргентины, которая пыталась вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова. Как бы повел себя официальный Лондон, если бы мы собрались в самом маленьком зале Академии наук хотя бы на один скромный семинар для обсуждения убитых аргентинцев? Мне кажется, что у главы литовской дипломатии Л. Линкявичюса были бы серьезные неприятности – официальный Лондон нашел бы способы тайно донести до Литвы «самую строгую ноту протеста».

А ведь при более внимательном рассмотрении варварского поведения британцев в 1982 году (всем давным-давно понятно, что острова, отдаленные от британских берегов на тысячи морских миль, не могут быть британскими), мы бы обнаружили убитых британскими бомбами аргентинцев литовского происхождения. Ведь в Аргентине большая община литовских эмигрантов. Существует высокая вероятность того, что хотя бы несколько литовцев или полулитовцев окажется в числе убитых аргентинских воинов. Почему это не могло послужить отличным поводом для того, чтобы уязвить британцев? Но ведь Литва дорожит дружбой со своим партнером по НАТО – Великобританией. И правильно делает, что дорожит. Так почему мы не дорожим дружбой с партнером по НАТО Турцией?

Kак ведет себя стратегический партнер Литвы Польша?

Если уж президенту Литвы Г. Науседе очень не нравится поведение Турции, пусть он более внимательно, чем до сих пор, ознакомится с политикой стратегического партнера Литвы – Польши. Польша не просто наш сосед. Это также наш партнер в НАТО и Европейском союзе. Как я уже говорил, это не какой-нибудь, а стратегический партнер. Но она все еще не признает оккупацию Юго-Восточной Литвы как особенно жестокую антилитовскую акцию. Не только не признает, но и не собирается извиняться перед нами. Она до сих пор поклоняется желиговским и пилсудским, которые оторвали от Литвы самый важный и самый драгоценный для нас город – столицу Литвы!

Любой, кто хотя бы немного интересуется историей Литвы, прекрасно понимает, что аннексия Вильнюсского региона, продолжавшаяся несколько десятилетий, является очень жестоким, подлым, циничным преступлением. Литовцев не только насильственно полонизировали, но и убивали, заключали в тюрьмы, пытали. Почему бы не назвать эту полонизацию геноцидом? Откройте энциклопедию страданий литовцев того времени – книгу Миколаса Биржишки «Вильнюсская Голгофа». Свидетели тех дней подробно описали, как «гуманно» вели себя поляки на литовских землях. Почему мы не организуем семинары в залах Академии наук, где участники педантично анализировали бы факты, зафиксированныев «Вильнюсской Голгофе»? Мы не хотим дразнить официальную Варшаву – в этом весь секрет.

Так что я никак не пойму, почему Литва, не желая ссориться ни с Польшей, ни с Британией, ни с Францией, постоянно нарывается на конфликт с Турцией? Неужели Литва нарочно ищет предлог для ссоры с Турцией? Неужели Литва в рамках НАТО и Европейского союза играет роль секретного агента Армении, в которой находится российская военная база и чей премьер-министр Никол Пашинян встречался с президентом России Владимиром Путиным как минимум девять раз за последние несколько лет

Антитурецкие акции

Если официальная Анкара не утвердит оборонительные планы стран Балтии, мы, безусловно, не будем иметь права обвинять турок. Из-за ухудшения отношений с Турцией виновата также и Литва. Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис летит в Ереван вместо того, чтобы повернуть самолет в Турцию. Вместо того, чтобы встретиться с женами турецких политиков для обсуждения серьезных мирных инициатив, жена Г. Науседы Диана Науседене предпочитает обниматься с женой премьер-министра Армении Н. Пашиняна. Руководство Академии наук Литвы пускает к себе только благожелательно к Армении настроенных историков, исследователей, а турецких представителей гонит прочь.В первые месяцы своего президентства президент Литвы Г. Науседа совершает много визитов в зарубежные страны, но Турция для него не является приоритетом. Общественный вещатель ЛРТ показывает только дружественные армянам репортажи и игнорирует турок. В наших городах строятся памятники, отвечающие только армянским интересам, а не турецким (я имею в виду армянские кресты – хачкары, построенные в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй). Литва не отправляет своих историков работать в турецкие архивы. Литва в полупустом зале парламента поспешно принимает резолюцию, дружественную Армении, не удосужившись прислушаться к аргументам Анкары, хотя Латвия и Эстония выбрали гораздо более дипломатичные, осторожные формулировки при принятии подобных резолюций о трагических событиях 1915-го года в тогдашней Османской империи. Историка Эгидиюса Александравичюса, возглавлявшего 9 декабря в Академии наук мероприятие, поддерживающее армян, не было на мероприятии в поддержку турок в „Imperial Hotel“. Заместитель министра иностранных дел Литвы Дарюс Чекуолис не спешит извиняться перед послом Турции за недоразумение в Академии наук – для него важнее встретиться 18 декабря с послом Армении …

Итак, укажите хотя бы одну причину, почему Турцию сегодня должны беспокоить литовские беды?

21. 12. 2019.12; 04:55

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