Гинтарас Висоцкас. Пусть МИД Литвы объяснит, что, как и почему

Эта публикация представляет собой семь размышлений на международные темы. Я не претендую на абсолютную истину. Cоглаcен, что у меня нет всей информации, которой пользуются, скажем, президенты, парламентарии, министры и послы. И все же некоторых моментов я никак не могу понять: если мы действительно ищем правды, справедливости, если изображаем из себя демократов до мозга костей, тогде давайте поступать правильно везде и всегда, а не только тогда, когда по тем или иным причинам «так надо»…

Странный обмен

В конце прошлого года США обменялись пленными с Россией. Вроде бы гуманный шаг с обеих сторон. Но не совершил ли президент США грубую ошибку? Ведь это явно неравноценный обмен. Виктора Бута, обвиненного в незаконной торговле оружием и приговоренного к нескольким десяткам лет тюрьмы, обменяли на американскую баскетболистку, арестованную в России за хранение наркотиков. Как ни крути, господина Байдена Кремль перехитрил. В. Бут – настолько омерзительный персонаж, что его следовало, на мой взгляд, менять только на захваченных в России высокопоставленных сотрудников секретных служб. Но американский президент обменял В. Бута на чернокожую спортсменку нетрадиционной ориентации, злоупотребляющую наркотиками, и тем самым продемонстрировал, что не ищет правды и справедливости, а банально охотится за голосами будущих избирателей. Теперь его демократы могут рассчитывать на симпатии представителей ЛГБТ, афроамериканцев и баскетбольных фанатов.

Вот так господин Байден, похоже, предал принципы демократии, порядочности и справедливости. Американцам должно быть стыдно за этот обмен.

Споры вокруг немецкой бригады

Помните споры, которые вспыхнули по поводу условий, на которых немецкие солдаты будут размещены в Литве? Если Германия демократическая, цивилизованная страна, то официальный Берлин не имел ни малейшего права возмущаться реакцией литовцев, которые засомневались, будет бригада дежурить на нашей земле постоянно или придет только тогда, когда Литве будет грозить смертельная опасность. Согласитесь, это очень важный вопрос. Ведь если в Литве будет дислоцироваться только командование бригады, только господа генералы, то, случись беда, немецкие солдаты могут не успеть доехать до полигонов в Рукле и Пабраде. Возможен даже такой трюк: в дни напряженности бундестаг специально затянет переброску немецких солдат в Литву (а зачем им класть головы за страны Балтии?).

А вот еще одна головоломка, не менее важная. Если бригада будет даже постоянно дислоцирована в Литве, то есть ли гарантии, что в случае назревания серьезного военного конфликта с Россией Берлин не поддастся панике и не выведет свои танки и танкистов из Литвы? Ведь такое предательство вполне возможно.

На мой взгляд, если Германия и Литва являются партнерами не только по НАТО, но и по Евросоюзу, ни Берлину, ни Вильнюсу не следует избегать даже самых бурных дискуссий. Давайте скрупулезно во всем разберемся. Вот посол Германии в Литве Маттиас Зонн, согласно сообщению ELTA, назвал оскорбительными разговоры о том, что Германия отказывается от своих обязательств по бригаде, и отметил, что «выражение недовольства не приведет к отправке дополнительных солдат в Литву». Я расцениваю эти слова немецкого посла грубой попыткой заткнуть литовцам рот. Дескать, Литва не имеет права сомневаться, возмущаться, рассуждать. Ее единственное право – радоваться тому, что дает Берлин и как дает. А если официальный Вильнюс будет фыркать и сомневаться, Берлин нам вообще ничего не даст? Настоящие партнеры так себя не ведут, господин Зонн!

Кстати, посол Германии не оригинален. В 1990-е Берлин уже пытался заставить нас молчать: дескать, выскочки-литовцы, вздумавшие провозгласить независимость, вредят Михаилу Горбачеву, который реформирует советскую империю и благословляет объединение Западной и Восточной Германии. Тогда канцлер Германии открыто выступил против нас: во имя падения Берлинской стены литовцы должны отступиться от Акта 11 марта. Как-то так.

Польский цинизм

В публичном информационном пространстве прошло сообщение о том, что Польша возмущена тем, с каким почтением украинцы относятся к Степану Бандере.

Вот официальное сообщение ELTA:

«Пост в Твиттер-аккаунте Верховной Рады Украины, посвященный 114-летию со дня рождения Степана Бандеры, был удален после разговора премьер-министров Украины и Польши. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает агентство PAP… «Это знак, что украинцы услышали наш голос. Хочу со всей ясностью заявить, что для Польского государства неприемлемо прославление С. Бандеры, идеолога украинских националистов, убивших десятки тысяч поляков на Волыни», – заявил дипломат… Он добавил также, что украинцы должны понять: то, что сейчас делает польское правительство и поляки, имеет гораздо большее значение для независимой, суверенной Украины… Ранее агентство PAP сообщало, что 1 января Верховная Рада разместила в «Твиттере» фотографию главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, на которой он стоит под портретом С. Бандеры, а также несколько цитат из книг С. Бандеры. 2 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обсудит со своим коллегой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, вопрос «героизации» С. Бандеры на официальных сайтах украинских властных институтов… Фигурой С. Бандеры и раньше были омрачены польско-литовские отношения.«

Какие мысли возникают после прочтения этого сообщения? Первое, что приходит на ум: а если Украина решит и дальше поклоняться своему военно-политическому деятелю, прекратит ли Польша оказывать военную, финансовую и моральную помощь Киеву?

Давать подобные указания – особо неуважительный шаг со стороны Польши. Во-первых, Польша ни словом не обмолвилась о собственных грехах – о том, как она когда-то оккупировала украинские земли. Если официальная Варшава хочет оставаться правдивой, порядочной и честной, она должна публично извиниться за то, что тогда сделала с украинцами. История такая: сначала поляки напали на украинцев, а не наоборот, и только потом украинцы ответили полякам на их крайне жестокий и отвратительный поступок.

Во-вторых, Польша цинично использует нынешнюю ситуацию на Украине, заставляя Киев смотреть на историю глазами Польши. Точнее, вмешивается во внутренние дела Украины, хотя сама возмущается, когда ЕС вмешивается в ее внутренние дела, например, дает указания, какими должны быть польские суды.

В-третьих, если Польша смеет указывать Украине, каких героев ей любить, то Литва, руководствуясь тем же зеркальным принципом, тоже может обратиться к Польше с требованием перестать поклоняться пилсудским и желиговским, которые когда-то терзали Вильнюсский край (Юго-Восточную Литву). Но Польша не только не перестает любить Пилсудского и Желиговского, но и Литву заставляет любить этих персонажей. На разных конференциях, в исторических исследованиях, книгах и телепередачах нам, литовцам, пытаются внушить, что мы не слишком глубоко вникли в гениальный замысел Пилсудского и Желиговского, что в конце концов надо перестать смотреть на нашу историю сквозь литовские очки, потому что единственно правильная точка зрения – польская.

А еще, конечно, надо упомянуть о сложной геополитической ситуации. Очевидно, что Литва, страна с населением менее трех миллионов, остро нуждается в военной поддержке Польши (с населением около 30 миллионов). Поэтому Польша подлым образом использует свою мягкую силу, деликатно заставляя литовцев забыть о Вильнюсской Голгофе. Что уж говорить о «подвигах» Армии Крайвой в Юго-Восточной Литве…

Кстати, некоторые польские партии требуют, чтобы Германия возместила Польше ущерб, причиненный ей во время Второй мировой войны. Я за то, чтобы мы, страны НАТО и ЕС, не боялись спорить друг с другом по самым сложным вопросам. Но я с трудом могу себе представить, чтобы Литва требовала от поляков компенсации ущерба, причиненного ей за те двадцать лет, что наша столица и соседние районы находились под оккупацией Варшавы.

Но если Польше можно хватать за фалды Германию и Украину, то почему Литва не может предъявить претензии хотя бы на бумаге? Ответ будет удручающим: ни в НАТО, ни в ЕС нет равенства, там царят двойные стандарты, там их члены злоупотребляют своим размером, влиянием и силой. Брюссель и Страсбург не развязывают войн, но любят заставлять замолчать своих меньших и более слабых братьев, таких как страны Балтии.

О чем говорит китайско-литовский договор 1991 года?

Литва тоже не образец справедливости и порядочности. В 1991 г., чтобы добиться признания Пекина, официальный Вильнюс подписал с Китаем специальные законы. В тот раз Китай признал независимость Литвы от Советского Союза, а Литва обязалась уважать Китай. Важно отметить одну деталь: Литва пообещала Китаю, что если она захочет сотрудничать с Тайванем, то сначала получит благословение от Пекина. Точнее говоря, Литва будет дружить с Тайванем только через Пекин.

Свое обязательство Литва совсем недавно нарушила. Нарушила в одностороннем порядке.

Согласен – ничто не вечно. Если назрела необходимость скорректировать свои отношения с Китаем, Литве нужно было сначала официально сообщить об этом китайцам, подробно объяснить свои мотивы и только потом менять положения договора. Но сегодня Литва делает вид, что не нарушила обещаний, данных Китаю в 1991 году.

Непонятные поблажки Армении, избравшей агрессивную политику

Еще одно литовское недоразумение – из-за Армении. Все международные организации в разных формах в самых влиятельных мировых дискуссиях утверждают, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Литва официально придерживается той же позиции: Карабах – это Азербайджан. Однако неофициальное поведение Литвы не поддается ни пониманию, ни оправданию. Министерству иностранных дел Литвы я бы хотел адресовать несколько вопросов. За последние тридцать лет мы хоть раз упрекнули Ереван в том, что армянские сепаратисты при поддержке российских вооруженных сил захватили Карабах и семь соседних районов в 1992–1994 годах? Хоть раз возмутились тем, что Ереван не выводит свои вооруженные силы из Карабаха? Проявили сочувствие к почти 800 тыс. азербайджанцев, которые стали беженцами из-за давления агрессивных армянских военизированных формирований? Подняли шум, когда в Карабахе были уничтожены исторические, культурные и религиозные памятники азербайджанцев? Зафиксировали случаи варварского уничтожения лесов и разворовывания полезных ископаемых в Карабахе?

На протяжении без малого двадцати лет международные организации, членом которых является Литва, до хрипоты кричали, что спор вокруг Карабаха нужно урегулировать мирным путем. Но западные лидеры ни разу не сказали, что делать, если агрессор, захвативший чужие территории, не отступит по доброй воле. Западные лидеры, в том числе Литва, последние два десятилетия не говорят правды: если агрессор добровольно не уйдет с незаконно захваченных земель, жертва имеет право защищать свою территорию (ведь сегодня никто не обвиняет Украину в том, что она всеми силами мужественно сопротивляется кремлевским бандитам). Запад вел себя так, будто ему на руку замораживание карабахского конфликта. В противном случае к Армении пришлось бы применять как минимум экономические и политические санкции.

Таким образом, больше всего упреков со стороны Запада доставалось… Азербайджану. То в нем слишком мало демократии, то слишком много коррупции, то он предъявляет слишком большие требования, то якобы обстрелял позиции армянских солдат. А Армении даже пальчиком не пригрозили, как будто Армения – самая справедливая, самая красивая, самая порядочная страна во Вселенной.

Даже когда в 2020-е годы Армения обстреляла три не имеющих никакого отношения к Карабаху азербайджанских города Барду, Гянджу и Тертер, была гробовая тишина. Сколько было шума, когда в конце 2022 года на территории Польши упала ракета и убила двух фермеров, а когда в 2020-е годы в Азербайджане были убиты и ранены сотни мирных жителей и разрушены десятки жилых домов, азербайджанцам не выразили никакого сочувствия, а армянским военным даже пальцем не погрозили. Когда Азербайджан устал ждать помощи от Запада в распутывании карабахского узла и прибегнул к военным мерам, западные лидеры поспешили обвинить азербайджанцев и заявить им, что таким способом «конфликты не распутывают». Получается, что все страны мира имеют право защищать свою территориальную целостность силой, а Азербайджан, расположенный на Южном Кавказе, – нет.

Даже когда Азербайджан официально представил многочисленные свидетельства того, как Армения тайно сотрудничает с Ираном (в экономической и военной областях), Запад, включая Литву, сделал вид, что не слышит. И впрямь, лидеры НАТО и ЕС осуждают тех, кто сейчас дружит с Тегераном, ведь Иран не только жестоко подавляет протесты на своей территории, но и поставляет России беспилотники для войны с Украиной, но по непонятным причинам не распространяют обвинений в заигрывании с иранским режимом ни на президента Армении, ни на ее премьер-министра, ни на армянский парламент. У Армении какой-то особый иммунитет, исключительный статус.

Последние события, связанные с Лачином, вновь демонстрируют странные тенденции: Карабах – территория Азербайджана, но так называемые российские миротворцы и армянские сепаратисты не пускают азербайджанцев на свои земли хотя бы посмотреть, что творится на золотых и молибденовых приисках (самый конец 2022 года). На мой взгляд, Запад, как и Литва, должен возмутиться только по одной причине – почему представители Азербайджана до сих пор не могут ходить по своей земле во всем Карабахе. Но МИД Литвы заявляет, что литовские дипломаты и политики «обеспокоены блокадой Лачинского коридора в Карабахе», возможной «гуманитарной катастрофой в Карабахе» и якобы «разрушением всего мирного процесса на Южном Кавказе». По мнению МИД Литвы, опять виноваты… азербайджанцы. Карабах – азербайджанский, но азербайджанцам запрещено добираться до всех точек Карабаха: если они попытаются сделать хоть шаг, вызывающий раздражение у армянских сепаратистов, они тут же станут агрессорами.

Президенту Франции не нужна правда

Особенно отвратительно ведет себя президент Франции Эммануэль Макрон. Он даже не скрывает, что идет на поводу у Армении, которая не хочет возвращать Азербайджану его землю – Карабах. Глава Франции всеми возможными способами поддерживает Армению, которая ведет себя неправильно на международной арене, и как может вредит Азербайджану. Я имею в виду заявления французских политиков о необходимости наказать Азербайджан, их рассуждения о том, что в Армению следует поставить французское оружие, дискуссии о том, нужно ли о «страданиях армян» информировать международные организации.

Почему замалчивают пикеты у Белого дома?

Одна из последних странностей: в литовском информационном пространстве очень мало информации о пикетах, которые проходят в Вашингтоне у Белого дома. С 1 января этого года собравшиеся у Белого дома обвиняют президента США Джо Байдена в том, что он не дает украинцам достаточно оружия, чтобы они могли быстро разгромить армию Путина. Пикетчики интересуются также, почему господин Байден не поставляет оружие Украине, используя возможности Закона о ленд-лизе (много и быстро, без бюрократических согласований). Этот закон был подписан президентом 9 мая 2022 года, но с его помощью в Украину не попал ни один снаряд.

У меня вопрос: как МИД Литвы оценивает этих пикетчиков?

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P. S. Словом, в международном пространстве, на мой взгляд, много несправедливости, лицемерия, двойных стандартов. Кстати, некоторые явления я просто не в силах понять, даже вооружившись здравым смыслом.

2023.01.13; 09:00