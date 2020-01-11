Гинтарас Висоцкaс. Подлинные и мнимые грехи любителей истории









Грешные наши историки. Если уж кто-то начинает утверждать, что человек с образованием геолога не в состоянии написать глубокие, имеющие непреходящую доказательную ценность статьи или книги на болезненные темы литовской истории (я имею в виду опубликованную на портале slaptai.lt серию из 15 статей под названием «С кувалдой – по истории и по Литве», в которых их автор, сотрудник Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы Далюс Станцикас защищает светлую память Йонаса Норейки), остается только признать, что некоторые интеллектуалы от большой учености впадают в крайность. Если уж считается, что комментарии журналиста Видмантаса Валюшайтиса о Казисе Шкирпе (см. видеоинтервью «Почему очерняют полковника Казиса Шкирпу?» на портале slaptai.lt) не представляют ценности, поскольку у автора нет диплома профессионального историка, то некоторые наши светила, пользующиеся авторитетом только потому, что они занимают стратегические посты в стратегических университетах и институтах, явно заговариваются.

Бесценное исследование

Разделять всех пишущих на исторические темы на профессионалов, чье мнение является единственно правильным и обязательным для всех, и на любителей, чьи открытия – всего лишь, сказки и легенды, не заслуживающие серьезного отношения, – в корне неверно. Нужно оценивать не дипломы, не занимаемые должности, а конкретный труд. Примеров, когда мужчины и женщины, не имеющие дипломов историков, занимаются намного более ценными исследованиями, чем профессионалы, сидящие на казенных хлебах в Институте истории Литвы, предостаточно.

Возьмем, к примеру, сочинение писателя, переводчика, теоретика литературы Альгимантаса Бучиса «Литовские короли и Литовское королевство де факто и де юре в Средневековой Европе» (Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė de facto ir de jure Viduramžių Europoje). Бесценный труд! Не каждый, кто подвизается на ниве исторической науки, способен на такой профессиональный, скрупулезный и глубокий анализ. Вот только сам писатель А. Бучис, представляя свое последнее сочинение в клубе Союза писателей, обмолвился, что так называемые литовские профессиональные историки боятся его новых книг, как черт ладана. Чем объяснить такое их поведение? Может, им стыдно признаться в том, что они ошиблись, подбирая титулы литовским правителям? Может, одолевает зависть, что не они все это открыли и изучили (вспомним, каким нападкам подвергся профессор Людас Мажилис, когда обнаружил в немецких архивах чрезвычайно важный для нас документ)? А, может, их цель – очернять, игнорировать, глумиться над всеми, кто ищет истину, а не только темные страницы в истории Литвы?

Если в советские годы ты послушно изучал в Вильнюсском университете историю, если сейчас с утра до вечера корпишь в одном из кабинетов Института истории Литвы, значит ли это, что ты имеешь право называться профессиональным историком? Сообщество литовских историков и интересующихся историей я бы разделил совершенно по-другому: на тех, кто к прошлому своего народа относится объективно, и тех, кто разбирает ее по крупицамс точки зрения враждебно настроенного чужака.

Примеров того, как нам пытались и пытаются навязать тенденциозную польскую, еврейскую, русскую, немецкую точку зрения, предостаточно. И частенько это делается с помощью официальных государственных институтов. Только вот те, кто пытается внедрить чужой взгляд, не подумали о том, что настоящая литовская интеллигенция отвергнет очевидно враждебные версии, вроде высказываний историка-профессионала Альфредаса Бумблаускаса в передаче «Тайны бытия» (Būtovės slėpiniai). Не только отвергнут, но и станут самостоятельно и, что немаловажно, профессионально, углубляться в историю Литвы. Будут не только досконально изучать, но и найдут издательства и печатные СМИ, которые эти исследования опубликуют (один из прекрасных примеров – книги сигнатария акта 11 Марта, ученого, экономиста (не историка-профессионала) доктора Владаса Тярляцкаса, такие как «Вызовы фальсификации и очернения литовской истории» и «Сопротивление распинанию Литвы в 1944–1953. Мифы и реальность» (Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai, Priešinimasis Lietuvos nukryžiavimui 1944–1953. Mitai ir tikrovė).

Армянская версия

Кстати, сопротивляясь тенденциозным польским, еврейским, немецким или русским трактовкам литовской истории, мы не должны забывать и об участившихся в последнее время попытках навязать нам армянский взгляд на историю Османской империи и Кавказа. Если бы меня заставили проанализировать, кто за тридцать лет независимости в Литве, образно говоря, совершил эффектный прорыв в навязывании нам своих истин, я мог бы смело сказать, что это, как ни странно, Армения. При этом я прежде всего имею в виду резолюцию «О признании геноцида армянского народа», поспешно принятую в Сейме Литвы 15 декабря 2005 г. Это был канун Рождества и Нового года, Литва была охвачена предпраздничным волнением и международная политика никого не интересовала.

Как отметила коллега Ирма Ажуоле в своей публикации «Всезнающие праведники рискуют стать орудием в чужих руках» (Slaptai.lt), на том заседании присутствовало всего лишь около трети депутатов Сейма: 55 из 141. Дебаты на эту тему продолжались всего десять минут. Так что литовский парламент действительно второпях принял важное, официальное, повлекшее за собой международные последствия заявление: «Сейм Литовской Республики по случаю 90-летия геноцида армянского народа осуждает осуществленный турками Османской империи в 1915 г. геноцид армянского народа и призывает Турецкую Республику признать этот исторический факт».

Предлагаю вам обратить внимание на довольно странные обстоятельства: в публичном пространстве Литвы тогда не было никого, кто бы высказал хоть малейшее сомнение в правильности такого решения. Никому не пришло в голову, что, прежде чем делать такой шаг, не мешало бы отправить в турецкие архивы хотя бы одного сотрудника Института истории Литвы, чтобы он пусть формально, но изучил документы оппонентов Армении. Никто не воскликнул тогда риторически: «А почему мы не выслушали другую сторону?» Ведь трагический для армян 1915 год, в отличие от Второй мировой войны, – для нас, литовцев, совершенно незнакомая тема! Если о партизанах, сопротивлении, июньском восстании мы много знали, даже специально не изучая эту тему, то, позвольте спросить, что мы тогда понимали о событиях 1915 года в тогдашней Османской империи? И что понимаем сегодня, через 15 лет после принятия резолюции?

Странно это еще и потому, что 15 лет назад юристы не подумали о том, можно ли изобретенный в конце Второй мировой войны термин «геноцид» применять в отношении трагедий, которые случились раньше – примерно в годы Первой мировой войны. Ведь в стране, где уважают законы, закон, ухудшающий положение обвиняемого, не имеет обратной силы.

Журналистка И. Ажуоле в своей публикации о «всезнающих праведниках» высказала свои соображения и о других обстоятельствах, не делающих чести Литве: пока нас не приняли в НАТО, то есть пока нам нужен был голос Турции, наши руководители, находясь с визитом в Армении или выбирая, какую делегацию принять – армянскую или турецкую, вели себя осмотрительно, осторожно – не бросались сломя голову признавать геноцидом армянскую трагедию. Но как только мы завоевали право называться членом НАТО, перестали бояться турецких упреков. Можно ли назвать солидной такую позицию? И не напоминает ли она политическую проституцию?

Если это пропаганда, то литовская

К сожалению, армянский взгляд на тогдашние события в Османской империи и сегодняшние беспорядки на Кавказе остается в силе до сих пор. Еще совсем недавно, в 2019 году, в Университете им. Миколаса Ремериса студентам показали документальный фильм Александраса Брокаса «Бесконечный коридор». Это лента о трагических событиях лета 1992 года, произошедших в азербайджанском городе Ходжалы. Герои фильма рассказывают, как вооруженные армянские сепаратисты при поддержке российской армии сровняли с землей этот азербайджанский город.

По окончании фильма я подошел к одному знакомому преподавателю, который занимает в Университете им. М. Ремериса важный пост, и спросил, что он думает о фильме. И он ответил, что это азербайджанская пропаганда, и что, будь его воля, он не разрешил бы показывать в университете такой фильм или хотя бы потребовал, чтобы вместе с азербайджанцами за одним столом сидела армянская делегация, которая имела бы право выложить свои комментарии.

Поскольку разговор с преподавателем носил частный характер, имя доцента я сознательно не называю. Но, честно говоря, был удивлен. Назвать этот фильм азербайджанской пропагандой у меня не поворачивается язык. Главный герой документальной ленты — литовец, своими глазами видевший, что в 1992 году творилось в Ходжалы и соседних районах. Это Ричардас Лапайтис. А режиссер фильма — человек, свободно владеющий литовским языком. Так что если «Бесконечный коридор» – пропаганда, то в первую очередь это литовская пропаганда.

Кроме того, упрек в том, что тогда не была представлена армянская точка зрения, не принимается еще по одной причине. Преподаватель университета участвовал в состоявшейся в Академии наук Литвы и организованной оппонирующим Турции посольством Армении и Обществом литовских армян встрече с профессором Университета Кларка Танером Акчамом, который придерживается отличной от официальной Анкары точки зрения на трагедию 1915 года. На этом мероприятии не было ни одного азербайджанца и ни одного турка. Но знакомого преподавателя, похоже, ничуть не смутило то, что организаторы дискуссии не предоставили возможность представителям Азербайджана и Турции изложить свое мнение. Налицо двойные стандарты! Если уж азербайджанцы без благословения армян не вправе даже слова вымолвить, почему тогда армяне должны пользоваться привилегиями?

Турецкие аргументы

Неизгладимое впечатление произвел визит 13 декабря 2019 года в Литву ученого из Анкары, старшего аналитика Центра евроазиатских исследований, доктора наук Тургута Керема Тунджеля. В вильнюсской гостинице „Imperial Hotel“ (в Академию наук Литвы его не пустили. – Прим. автора) он прочитал доклад под названием «Сопротивление дезинформации в защиту науки и свободы языка».

Это очень ценный доклад. Это турецкая версия трагедии 1915 г. в Османской империи. Гость из Турции представил большое количество подлежащих анализу фактов, которые литовское общество, на мой взгляд, просто обязано знать.

Гость из Турции, например, сокрушался, что большинство споров вокруг событий 1915 года далеки от научных. В ходе этих дискуссий никто не пытается найти истину, раскрывая подробности и восстанавливая причинно-следственные связи. Участники этих дискуссий думают только о том, чтобы навязать остальным уже готовые смоделированные аксиомы.

Т. К. Тунджель, социолог по образованию, подчеркнул, что сейчас у нас много изданий ненаучного содержания, составленных из повторных публикаций. Даже в 2014 году кто-то умудрился издать книгу о «геноциде армян», в которой, по словам ученого, утверждается, что стамбульских армян, схваченные 24 апреля 1915 года, переправили на судах в военные тюрьмы неподалеку от Анкары, и даже не объясняется, «что это невозможно, поскольку Анкара находится в сотнях километров от ближайшего моря».

Т. К. Тунджель привел поистине шокирующий пример. «В 2000 году была организована рабочая группа историков по изучению армянской и турецкой истории (WATS, Workshop on Armenian and Turkish Scholarship). Уже состоялось 10 семинаров в США, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Турции (подчеркиваю, Турции!!! – Прим. Т. К. Тунджеля) и Германии. И хотя это должно было быть армяно-турецкое мероприятие, на последний семинар, несмотря на просьбу ученых-диссидентов, не пустили тех, кто отрицает тезис о геноциде».

Читая свой доклад, гость из Турции показал книгу, на обложке которой изображена несчастная девочка. Т. К. Тунджель: «Это обложка выпущенной в США книги о «христианской девочке, пережившей страшную резню». В книге рассказывается «искренняя история Авроры Мардиганян, которая выжила, когда четыре миллиона погибли». Четыре миллиона из 1,2-1,4 миллионов армян, которые тогда населяли Османскую империю… И это искренняя история пострадавшей христианской девочки!!!»

Чтобы придать армянской трагедии особый колорит, привлекается даже Гитлер: будто бы холокост был задуман по образцу геноцида армян 1915 года. Те, кто распространяет эту версию, часто приписывают Гитлеру следующее высказывание: «Я создал отряды смерти… которым приказал беспощадно и безо всякого сожаления посылать на смерть мужчин, женщин и детей польской национальности. Только так мы получим место для жизни, в котором мы так нуждаемся. В конце концов кто сегодня говорит об уничтожении армян?»

Тогда Т. К. Тунджель обратился к присутствующим со словами: «Наверное, многие из вас слышали эту цитату. Эти слова Гитлер якобы говорил в своей речи, обращенной к солдатам накануне вторжения в Польшу. У сторонников тезиса о геноциде есть привычка пользоваться этой цитатой как доказательством существования геноцида армян и проводить параллель между холокостом и геноцидом армян. Но ведь утверждения о том, что Гитлер произнес слова о «забытом уничтожении армян», были досконально изучены во время Нюрнбергского процесса, и судьи, как уверяет Т. К. Тунджель, постановили, что достоверность этого утверждения не может быть доказана. Эти слова, приписываемые Гитлеру, судьи отвергли как доказательство. Т. К. Тунджель риторически вопрошает: «Нужно ли вспоминать эту фиктивную речь Гитлера? А ведь ее все еще бессовестным образом цитируют…»

Турецкие архивы ведь открыты

Впрочем, одна тема вызвала особый интерес: на самом ли деле турецкие архивы закрыты для исследователей. Как утверждает Т. К. Тунджель, авторы недавно вышедшей в свет книги «Тридцатилетний геноцид» уверяют, что военные архивы в Турции будто бы закрыты для ученых. Между тем один любознательный коллега Т. К. Тунджеля поинтересовался, обращались ли авторы книги когда-нибудь за допуском в турецкие военные архивы. Оказалось, что ни один из них никогда в жизни не обращался в архивы. Это значит, что они просто вводили людей в заблуждение. Те ученые, которые на самом деле занимаются исследованиями, утверждают, что почти все архивы в Турции открыты для исследователей, а с 2000 г. пользоваться ими стало особенно просто.

В связи с этим возникает вопрос: если директор Института истории Литвы А. Никжентайтис с особым подозрением относится даже к вроде бы очевидным вещам (я имею в виду найденные сотрудником Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы Д. Станцикасом документы, подтверждающие добропорядочность Йонаса Норейки), не хотели бы историки-профессионалы, сотрудники возглавляемого им института изучить, какими документами руководствовался Сейм Литвы, принимая печально известную резолюцию о трагических событиях 1915 г. в Османской империи?

Может, все-таки Институту истории Литвы стоит, пусть и с опозданием, покопаться в турецких архивах, поискать подлинные ответы на вопрос, что же случилось в 1915 г. в далекой Османской империи. Ведь Институт истории Литвы, когда Сейм Литвы принял пресловутую резолюцию об «армянском геноциде», молчал. По крайней мере мне в публичном пространстве не встречались комментарии руководства Института истории Литвы. Почему оно молчало? Потому что это не его тема, не его дело?

2020.01.08; 08:00

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