Гинтарас Висоцкас. Турецкая головоломка









На саммите лидеров НАТО Турция обещала утвердить план обороны, предназначенный для государств Балтии и Польши.

Преждевременный оптимизм

Президент Литвы Гитанас Науседа приветствовал этот шаг Анкары. Агентство ELTA распространило текст, освещающий «два ключевых достижения встречи», отмеченные президентом Г. Науседой. Вот какие слова президента цитирует это агентство: «С одной стороны, мы можем порадоваться, что у нас наконец есть планы обороны, которые Турция разрешила нам одобрить. С другой стороны, у нас есть декларация, в которой впервые довольно четко обозначена угроза со стороны России, и я думаю, что за столом переговоров создалось впечатление, что многие страны осознают, насколько неспокоен современный мир, и что одним из факторов является агрессивное поведение России по отношению к своим соседям».

Агентство ELTA также сообщило, что «все – президенты Литвы, Латвии, Польши и премьер-министр Эстонии – поблагодарили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его солидарное поведение и решение».

Правда, не прошло и несколько дней как агентство ELTA сообщило другую информацию, опровергающую оптимизм Г. Науседы и других прибалтийских лидеров. Турция соглашается одобрить план обороны стран Балтии и Польши, но только после того, как НАТО единогласно подтвердит, что «Народные силы самообороны сирийских курдов ставят под угрозу национальную безопасность Турции».

Вот цитируемое агентством ELTA замечание министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу: «Высказывания о том, что Турция пошла на уступки на саммите НАТО (по оборонному плану для стран Балтии и Польши), неверны. Балтийский план ни в коем случае не может быть провозглашен до тех пор, пока не будет провозглашен наш план».

Tурецкая принципиальность

Так что турецкая головоломка — не решена. Никто точно не знает, как будут развиваться события, если хотя бы один член НАТО не согласится назвать «Народные силы самообороны сирийских курдов» угрозой?

Я надеюсь, что эти разногласия исчезнут в ближайшем будущем. Как прежде удавалось, так и теперь удастся найти компромиссы, приемлемые для всех сторон конфликта.

Тем не менее уже сейчас необходимо подумать о том, чего хочет Турция и оправданы ли ее требования. Давным давно следовало углубиться в дела этого мусульманского государства. Но мы этого не делали. Стало быть, пришло время опомниться: вместо того чтобы горячо анализировать только ошибки Турции, давайте задумаемся над тем, какие глупости мы вытворяем, общаясь с Турцией.

Если смотреть объективно, без предубеждения, ведь Турция не требует ничего противозаконного. Если турки должны позаботиться о безопасности стран Балтии и Польши, почему литовцы, латыши, эстонцы и поляки могут махнуть рукой на проблемы безопасности этого мусульманского государства? Если Вашингтон, Брюссель или Париж могут упрекать турок, то почему Анкара не имеет права рассказать о своих обидах?

К сожалению, в литовской прессе полно политических обозревателей, которые с жаром критикуют это мусульманское государство. Некоторые «умники» зашли так далеко, что даже начали требовать изгнания турок из Североатлантического альянса. Просто за то, что те не спешат утверждать планы обороны Балтии. Или за то, что турки якобы попрали «западные ценности», общаясь с греками и армянами. Подумать только, эти турки смеют игнорировать интересы Литвы и не признают события 1915 года «геноцидом армян»! Мол, в следующий раз разгневанные турки не подпишут планов обороны Балтии, поэтому давайте избавимся от них сейчас, пока не поздно …

Прежде всего следует вспомнить, что Турция – давний член НАТО, а мы, литовцы, только новички. Солидно ли новичкам, не успевшим толком и ноги обогреть, выгонять cтарожила только из-за того, что тот на некоторые жизненные ситуации смотрит по-другому, специфически? Мир – пестрая птица. Едва ли возможно всем со всеми договориться абсолютно по всем темам?

За что можно было бы выгнать из НАТО французов, немцев и британцев?

Если мы будем руководствоваться крайне строгими правилами, нам пришлось бы повыгонять из НАТО всех. Не осталось бы никого. Французы получили бы пинок под зад за то, что они пытались продать России два военных корабля «Мистраль», за то, что не выполняют своего обещания выделить два процента на оборону или за то, что они до недавнего времени убивали алжирских арабов, боровшихся за свою независимость, и даже не извинились перед ними за зверства 1954-1962 годов.

Британцев можно было бы выгнать за то, что они не раскаялись из-за войны, начатой в 1982 году, с Аргентиной за Фолклендские (Мальвинские) острова. Лондон от этих островов отделяет слишком много тысяч морских миль, чтобы британцы со спокойной совестью могли бы называть их своей территорией. Происхождение этих островов явно не британское. Но в 1982 году официальный Лондон действовал беспощадно. Из-за британского упрямства погибли тысячи аргентинцев, отстаивавших свои законные интересы.

Разве такое поведение британцев не заслуживает самой жесткой критики (мы помним, что Турция захватила часть острова Кипра, а то, что британцы начали незаконную войну с Аргентиной за Фолклендские острова – умалчиваем?). Таких примеров в альянсе НАТО – множество.

Немцев также следовало бы изгнать из НАТО за скупердяйство — они неохотно дают два процента на оборону. Особенно из-за поддержки газопровода Nord Stream 2, нарушающего интересы стран Балтии. Но почему-то те «интеллектуалы», которые призывают к исключению Турции из НАТО, о британских, немецких, французских грехах – ни мур-мур.

Литовские ошибки

Если руководствоваться крайне строгими правилами, даже Литву следовало бы выпроводить из НАТО. Не только потому, что мы так долго не могли наскрести из бюджета каких-то двух процентов на нужды обороны (хотя мы взяли на себя обязательство, когда вступали в альянс). Турки могут считать нас подозрительными членами НАТО, потому что Литва слишком заигрывает с Арменией, которая не только с ног до головы вооружена российским оружием , но и пустила к себе российскую военную базу. Неужели турки не имеют морального права спросить официальный Вильнюс, почему мы так упорно тащим в Европу их противника — российскую военную базу на долгие десятилетия пустившую к себе Армению?

Я подозреваю, что официальная Анкара искренне нас не понимает и тогда, когда мы их заставляем извиняться за события 1915 года. Турки могут обоснованно пожимать плечами: а почему литовцы не требуют, чтобы Армения осудила террористические организации, которые еще совсем недавно в европейских столицах (а также в США, Канаде и Австралии) убивали турецких дипломатов?

Другой веский аргумент турок: почему мы поступаем принципиально, когда речь идет о праве Молдовы, Грузии (Сакарвтело) и Украины на возвращение территорий, потерянных в результате российской оккупации, но забываем, что Армения вместе с российскими войсками оккупировала чрезвычайно дорогой для Азербайджана регион Нагорного Карабаха? А ведь азербайджанцы – это турецкие братья: оскорбишь азербайджанца – обидишь турка; унизишь турка – обиженным почувствует себя азербайджанец.

Стало быть, вместо того чтобы бросать упреки Турции, Литва, если мы мудры, должна, как заметил политический обозреватель портала delfi.lt Валентинас Мите, начать более серьезно углубляться в турецкие дела, чем это делала до сих пор. Интересоваться турецкими вопросами мы обязаны не для того, чтобы заискивать перед ними. Нам просто нужно узнать их глубже. Альянс НАТО основан на принципе взаимной поддержки: если ты мне поможешь, то и я поспешу к тебе на помощь.

На мой взгляд, настало время исправить ошибку 2005 года, когда, не звыслушав другую сторону (не поработав в турецких архивах), мы приняли знаменитую резолюцию «О признании геноцида армянского народа». Перед тем как голосовать по этому заявлению, мы должны были откомандировать нескольких историков в архивы Анкары и Стамбула, чтобы хотя бы поверхностно ознакомиться с тем, что написано в турецких архивах о трагическом 1915 годе. Это следовало сделать в любом случае – просто для того, чтобы сформировать собственное мнение, а не полагаться на навязываемое мнение международных комиссий, которые также иногда бывают предвзятыми и ангажированными. Турция могла обидеться просто потому, что Литва приняла резолюцию, благоприятную для армян, не поинтересовавшись турецкими архивами. Разве мы бы не обиделись на месте турок?

Однако изучение турецких архивов – это еще не все. После встреч в Лондоне, на мой взгляд, необходимо как можно скорее показать не словами, а конкретными делами, что мы озабочены не только актуалиями Армении. В Лондоне президент Турции мог смело упрекать президента Литвы в том, что его жена, первая леди Литвы Диана Науседене, торжественно принимает в Вильнюсе неведомо какой план мира привезшую жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но не видит необходимости встречаться с супругами турецких дипломатов.

На месте президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана я хотел бы спросить г-на Гитанаса Науседу: если подпись Турции так важна для Литвы, почему вы не отправились в Анкару с одним из своих первых визитов? Почему, если Литве жизненно необходима поддержка Турции, спикер Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис сломя голову спешит с официальным визитом в Армению, а не к нам, туркам? Почему Литва критически относится к сепаратистам, раздирающим на куски Молдову, Грузию и Украину, в то время как армянских сепаратистов, стремящихся утвердиться в отторгнутом от Азербайджана Нагорном Карабахе, в Литве принимают почти как друзей?

Словом, не мы, литовцы, должны быть оскорблены поведением Турции. Это они имеют право обижаться. Если Литва не изменит своего отношения, рано или поздно Турция серьезно рассердится. Поэтому сегодня, пока еще не поздно, мы должны сделать хотя бы один символический шаг и уделить внимание турецким проблемам. Я имею в виду памятник турецким дипломатам, погибшим в столицах Европы из-за террористов. Нет необходимости в грандиозном, ошеломляющем памятнике. Будет достаточно хотя бы схожего по своим габаритам с армянскими крестами – хачкарами, установленными в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй.

Почтить турецких дипломатов, погибших от рук террористов, было бы не только красивым, осмысленным, но и цивилизованным, европейским жестом. Такой памятник представляет исключительно западную ценность, поскольку всего за 25 лет в странах Западной Европы было совершено 235 антитурецких террористических актов, 70 убийств, 41 покушение и нанесены 524 ранения. 105 человек были взяты в заложники, 12 из них убиты. Среди погибших и раненых не только турки, но и англичане, немцы, бельгийцы, датчане, которые не совершали никаких преступлений против турок или армян …

Как убивали турецких дипломатов

Тем, кто не знает этого факта, напоминаю лишь самые радикальные теракты армянских террористических организаций, которые они совершили в Европе, США, Канаде и Австралии.

1973 год. США, Калифорния. В городе Санта-Барбара армянский террорист совершает покушение на жизнь двух турецких дипломатов. Нападение было совершено в тот момент, когда турки прибыли на банкет. Террорист был пойман и приговорен к пожизненному заключению, но по состоянию здоровья вскоре был выпущен на свободу.

22 октября 1975 года. Австрия. Террорист армянской национальности врывается в миссию резидирующего в Вене турецкого дипломата и убивает его.

1976 год. Германия. Армянские террористы совершают кровавые нападения на резидирующих в Эссене, Кельне и Франкфурте турецких дипломатов.

17 апреля 1980 года. Италия. Рим. Совершено покушение на резидирующего в Ватикане посла Турции Весди Тюрела. Посол был тяжело ранен. Ответственность за это нападение взяли на себя армянские террористические организации.

17 декабря 1980 года. Австралия. Сидней. Армянский террорист убивает двух турецких дипломатов – генерального консула Шарыка Аршека и военного атташе Энгина Севера.

1981 год. 15-го сентября в Копенгагене, столице Дании, взрывается бомба, подложенная у здания турецкой транспортной компании «THY». Ответственность за инцидент, в результате которого два датчанина получили ранения, взяли на себя армянские террористические организации.

3 октября 1981 года. Швейцария. Мощное взрывное устройство разрушает здание женевского суда, в котором должны были рассматриваться преступления армянской террористической организации АСАЛА.

25 октября 1981 г. Италия. В Риме армянский террорист совершил покушение на жизнь второго секретаря посольства Турции. Турецкому дипломату удалось противостоять нападавшему, поэтому у него была ранена только рука. Ответственность за это нападение взяли на себя армянские смертники, почтившие своих единомышленников, напавших на турецкое посольство во Франции 24 сентября и убитых во время перестрелки с полицией.

22 марта 1982 г. США. В Бостоне взорван офис турецкого консула Орхана Гюндюза. Консул был тяжело ранен. После этого взрыва администрация Белого дома в США официально заявила о необходимости предпринять все возможные скоординированные действия против армянских террористических организаций, которые убивают турецких дипломатов по всему миру.

10 мая 1982 г. Швейцария. В двух женевских банках происходят мощные взрывы. Это почерк армянских террористических организаций.

1 июня 1982 года в Роттердаме (Нидерланды) четыре армянских террориста из автоматического оружия обстреляли автомобиль генерального консула Турции в Амстердаме. Ответственность за нападение взяла на себя армянская террористическая организация «Армянская красная армия».

9 сентября 1982 г. Болгария. В городе Бургасе, у своего дома, был убит турецкий дипломат Бора Суелкан. Террорист сбежал, но, убегая, он оставил записку, в которой объяснил, почему он предпринял такие действия против турка. По словам злоумышленника, это была акция мести.

1983 г., 2 февраля. В аэропортах столицы Бельгии Брюсселя раздаются два взрыва. Во время террористических актов пострадали самолеты турецких авиалиний. Ответственность за инциденты взяли на себя армянские террористические организации.

1983 г., 9 марта. В столице Югославии Белграде, прямо в центре города, два армянских террориста ведут огонь по людям. Погибает не только турецкий дипломат в Белграде Галиб Белкар, но и двое случайных прохожих. Ответственность за это нападение взяла на себя армянская террористическая организация ДжСаг.

1983 г. 31 марта турецкая газета, издаваемая в городе Франкфурте Федеративной Республики Германии, получает телефонные угрозы. Звонивший мужчина требует, чтобы газета перестала «интересоваться армянскими делами». В противном случае журналисты дождутся мол «кровавого возмездия».

1983 год. 15 июня. Великобритания. Лондонские спецслужбы успешно обезвреживают взрывчатку, подложенную армянской террористической организацией АСАЛА.

1983 год. 27 июня в Лиссабоне, столице Португалии, армянские террористы пытаются штурмовать турецкое посольство. После неудачной попытки занять посольство, они врываются в квартиру заместителя дипломатической миссии и захватывают в заложники жену дипломата и двоих детей. Армянин-самоубийца вскоре взрывает гранату, которую он держит в руках. Представители турецкой миссии ранены, а португальский полицейский, охранявший посольство, мертв.

После этого инцидента тогдашний президент США Рональд Рейган заявляет, что террористические акты армян против турецких дипломатов являются жестокими, необоснованными и не имеющими никакого оправдания. Строгое требование президента США к спецслужбам принять все возможные меры безопасности было официально распространено Белым домом в Вашингтоне. Дело в том, что за несколько дней до инцидента армянские террористы организовали аналогичные нападения на турецких дипломатов, резидирующих в Брюсселе и Париже. Эти инциденты унесли жизни восьми турецких дипломатов.

1984 г., 29 марта. США, Калифорния. Турецкое консульство в Лос-Анджелесе получает письмо с угрозами. Армянская террористическая организация АСАЛА угрожает кровавыми выпадами не только против турок, но и против американцев, если в Олимпийских играх будет разрешено участвовать турецким спортсменам.

20 июня 1984 г. Австрия. В Вене взорвалась бомба, которая была подложена под автомобиль турецкого дипломата Эрдогана Озена. Турецкий дипломат, который курировал социальные вопросы, погиб на месте.

1984 г., 25 июня. Информационное агентство в Париже получает письмо с угрозами. Подписавшая письмо армянская террористическоая организация ASALA сообщает, что она будет убивать всех, кто поддержит идею участия турецких спортсменов в Олимпийских играх.

1984 г., 19 декабря. Австрия. В Вене в дипломатическом автомобиле застрелен турецкий дипломат Энвер Эргюн. Ответственность за это нападение берет на себя армянская террористическая организация «Дашнакцитюн».

1985 г., 12 марта. Канада. Оттава. Трое вооруженных армянских террористов обстреляли посольство Турции. Во время перестрелки был убит офицер спецслужб Канады. Ворвавшиеся в посольство террористы взяли в заложники нескольких сотрудников посольства. Самому послу Джошкуну Кирсу удается выпрыгнуть из окна второго этажа и таким образом избежать смерти.

1985 г., лето. Канада. Город Торонто. Армянские террористы из военизированной организации «Секретная армия за освобождение Родины» угрожают жителям Торонто принять самые радикальные меры, если Канада не прислушается к требованиям армян основать Великую Армению (создание Великой Армении возможно только путем лишения Азербайджана и Турции обширных территорий).

1985 г., 12 декабря. В парижском супермаркете взрываются два мощных взрывных устройства, ранен 41 человек. Ответственность за нанесение ранений берет на себя АСАЛА.

9 сентября 1986 г. Париж. Бомба взрывается в здании «Paris City Hall». Один человек погиб, 18 французов получили ранения. Ответственность за этот кровавый инцидент берет на себя террористическая организация КСАМЭПП, которая требует от Франции освободить заключенного террориста В. Гарабедяна. 10-15 сентября в Париже раздаются еще два аналогичных взрыва, ответственность за которые берут на себя армянские террористические организации.

16 сентября 1986 г. В парижском районе Монпарнас раздается мощный взрыв, унесший жизни пяти французов. Еще 52 человека получают ранения. Лица, взорвавшие устройство, требуют, чтобы французские власти выпустили из тюрьмы обвиняемого в терроризме армянина В. Гарабедяна и еще двух его подельников, принадлежащих к террористической организации АСАЛА.

Декабрь 1986 г. Боевики армянской террористической организации «Армянская революционная армия» атакуют офис «Air Canada» в Париже. Это нападение было вызвано тюремным заключением в Канаде трех армян, обвиненных в терроризме и принадлжности к террористическим организациям. Однако французским спецслужбам удалось нейтрализовать инцидент, не пролив ничьей крови. Официальный Париж подозревает, что с 1986 года армянская террористическая организация АСАЛА базируется во Франции и Германии, а средства получает от сирийских террористов.

23 декабря 1986 г. Австралия. Мельбурн. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетает в воздух у турецкого консульства. Один человек лишается жизни. В ходе расследования выясняется, что это нападение было организовано «Греко-болгаро-армянским фронтом».

19 января 1987 г., Австралия. Шестеро граждан этой страны погибают от взорвавшейся бомбы, установленной в помещении почты. Ответственность берет на себя «Греко-болгаро-армянский фронт». Год спустя армянская писательница Сильва Капутикян требует, чтобы Австралия предоставила армянам возможность жить на ее земле.

Если бы мы в Вильнюсе установили памятник этим жертвам, мы бы показали Турции, что она нам небезразлична. Тем самым это была бы благодарность за турецкую сдержанность. Ведь после этих атак турки не объявили вендетту. В противном случае Европа утопала бы в море крови. Туркам хватило сдержанности и дальновидности не начинать войны с АСАЛА в столицах Европы.

Уже за это одно – искреннее спасибо.

15. 12. 2019; 06:47

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