Graikija drastiškai griežtins baudas padegėjams

Atėnai, rugpjūčio 1 d. (dpa-ELTA). Graikija smarkiai didins baudas padegėjams. Jos ateityje gali siekti 30 000 eurų ir daugiau, per valstybinę televiziją ERT sakė civilinės apsaugos ministras Vassilisas Kikiliasas. Šiuo metu Graikijoje kasdien kyla dešimtys gaisrų, kurie dėl didžiulės sausros neretai greitai plinta. Daugumą gaisrų įplieskia žmonės, praėjusią savaitę pabrėžė ministras pirmininkas Kyriakosas Mitsotakisas.

Pagrindinis planuojamo bausmių sugriežtinimo tikslas yra prevencija, rašo laikraštis „To Proto Thema“. Iki šiol įstatymas numatė baudas nuo 300 iki 5 000 eurų. Tačiau jau netrukus sunkiais atvejais baudos dydis gali siekti 30 000 eurų, o už pakartotinį nusikaltimą suma dvigubės. Be to, padegėjams gali tekti apmokėti ugniagesių darbo išlaidas. Daug gaisrų kyla per aplaidumą, pavyzdžiui, kai žmonės pučiant stipriam vėjui degina sodo atliekas, kepa mėsą ant grotelių ar atlieka suvirinimo ir šlifavimo darbus – dėl to kyla kibirkštys, įplieskiančios liepsnas.



Už tyčia sukeliamus gaisrus gresia ir kalėjimas. Tačiau padegėjus pirmiausiai reikia nutverti, o tai dažniausiai yra labai sunku. Liepą, anot pranešimo, sulaikytas 21 asmuo. Tą patį mėnesį Graikijoje suskaičiuota 1 470 miškų ir krūmynų gaisrųi. Rodo saloje buvo evakuota apie 19 000 turistų. Per gaisrus kituose šalies regionuose žuvo iš viso penki žmonės, tarp jų – du gesinimo lėktuvo, kuris sudužo gesindamas liepsnas, pilotai.

Kas dėl gaisrų Graikijoje prarado darbo vietą, iki spalio imtinai sulauks 534 eurų paramos per mėnesį. Pasak Darbo ministerijos, per atitinkamą platformą jau galima teikti prašymus. Parama bus teikiama tol, kol nukentėjusi įmonė dėl liepsnų padarytos žalos negalės veikti. Tikslus tokių įmonių ir jų darbuotojų skaičius dar nežinomas.

Praėjusiomis savaitėmis Graikijoje, pirmaisiais vertinimais, liepsnos sunaikino per 43 000 hektarų miškų, krūmynų ir žemės ūkio plotų. Daug paplūdimio barų ir tavernų apgadinta pirmiausiai Rodo salos pietryčiuose. Nuo tada čia daug žmonių yra bedarbiai.