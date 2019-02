Izraelis pradėjo naujos tvoros Gazos pasienyje statybą

Print

Izraelis pradėjo naujos tvoros Gazos Ruožo pasienyje statybą. „Tvora užkirs kelią teroristams iš Gazos Ruožo įsiveržti į Izraelį“, – sekmadienį pareiškė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, pranešė jo biuras.

Pasak Gynybos ministerijos, tvora iškils ten, kur jau baigta statyti požeminė siena ties Gazos Ruožu. Antžeminė dalis bus šešių metrų aukščio tvora, kuri drieksis 65 km palei sieną su palestiniečių teritorija. Tvora bus pagaminta iš cinkuoto plieno, jos svoris – 20 000 tonų.

B. Netanyahu kassavaitinio posėdžio pradžioje įspėjo dėl naujų neramumų Gazos pasienyje. „Jei Gazos Ruože nebus ramu, mes net rinkimų periodu priiminėsime sprendimus ir nedelsime veikti“, – sakė jis. Izraelyje balandžio 9 dieną vyks naujo parlamento rinkimai.

Nuo praėjusių metų kovo Gazos pasienyje ne kartą kilo smurtiniai protestai, per kuriuos esama tvora ne kartą buvo apgadinta. Per susirėmimus su Izraelio kariais, Sveikatos ministerijos Gazoje duomenimis, žuvo daugiau kaip 250 palestiniečių ir tūkstančiai buvo sužeisti. Demonstrantai, be kita ko, reikalauja nutraukti daugiau kaip dešimtmetį trunkančią palestiniečių teritorijos prie Viduržemio jūros blokadą.

Izraelis ir Egiptas blokadą argumentuoja saugumo interesais. Gazos Ruožą kontroliuojantį judėjimą „Hamas“ tiek ES, tiek Izraelis ir JAV laiko teroristine organizacija. Gazos Ruože 2 mln. žmonių gyvena sudėtingomis sąlygomis. Jiems, be kita ko, trūksta geriamojo vandens ir elektros.

