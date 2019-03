JAV kritikuoja Rusijos veiksmus Venesueloje

Kokių veiksmų JAV galėtų imtis konkrečiai, M. Pompeo nepasakė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra užsiminęs apie karinę intervenciją – kaip apie vieną galimybių.Venesuelos valdančiosios Socialistų partijos vicepirmininkas Diosdadas Cabellas patvirtino, kad šalyje nusileido du lėktuvai iš Rusijos. Rusija yra viena svarbiausių N. Maduro rėmėjų.Venesueloje tuo tarpu antrą kartą per mažiau nei tris savaites didelėje šalies dalyje, įskaitant daugelį sostinės Karakaso kvartalų, dingo elektra. Dėl to čia nekursavo metro traukiniai. Anot žiniasklaidos, sutrikimų būta ir tarptautiniame oro uoste.Kovoje pradžioje šalis beveik savaitę gyveno be elektros energijos. Prezidentas Nicolas Maduras dėl to apkaltino JAV bei opozicijos kibernetines atakas. N. Maduro priešininkai tuo tarpu kaltina vyriausybę nepakankamai investuojant į šalies infrastruktūrą.(ELTA)