JAV suduotas smūgis vienai galingiausių nusikalstamų gaujų

Per reidą Bostono regione JAV policija sudavė smūgį vienai galingiausių šalies nusikalstamų gaujų – sulaikyta per 60 „Latin Kings“ grupuotės narių, pranešė prokuratūra. Akcijoje dalyvavo daugiau kaip 500 policininkų.

JAV Masačiusetso valstijos prokuroro Andrewo Lellingo duomenimis, 62 gaujos nariai, be kita ko, kaltinami priklausymu nusikalstamai organizacijai, pasikėsinimais, narkotikų prekyba ir ginklų laikymu. Gaujos vadeivai Michaeliui Cecchetelliui, dar žinomam kaip „Karalius Merlinas“, gresia 20 metų kalėjimo. Gangsterių gauja, be to, įtariama užsakiusi daugiau kaip 10 nužudymų.

„Latin Kings“ susikūrė Čikagoje septintajame dešimtmetyje – esą kad padėtų ispanakalbiams gyventojams išbristi iš skurdo.

Visose JAV „Latin Kings“ turi tūkstančius narių. Vien tik Masačiusetse, prokuroro duomenimis, priskaičiuojama 11 „vietinių junginių“.

2019.12.07

