Karaliaus Karolio III karūnavimo ceremoniją per BBC stebėjo 14 mln. žmonių

Londonas, gegužės 7 d. (AFP-ELTA). Karaliaus Karolio III karūnavimo ceremoniją per BBC televiziją stebėjo daugiau kaip 14 mln. žmonių, sekmadienį pranešė transliuotojas.

Kaip teigiama, pagrindinį „BBC One“ kanalą daugiausiai buvo įsijungę 13,4 mln. žiūrovų, tačiau vidutinis šį kanalą pasirinkusių žmonių skaičius siekė 11,9 mln. Tuo metu karūnavimo iškilmes per kanalą „BBC Two“ vidutiniškai stebėjo 1,4 mln. žmonių.

Šeštadienį įvykusi iškilminga karaliaus Karolio III ir jo sutuoktinės karalienės Camillos karūnavimo ceremonija buvo pirmoji tokia Jungtinėje Karalystėje (JK) per 70 metų ir tik antroji parodyta per televiziją.

Nepaisant to, naujausi skaičiai liudija, kad ji pritraukė mažiau stebėtojų, palyginti su kitais svarbiais karališkais įvykiais. Praėjusiais metais vykusias Karolio III motinos karalienės Elžbietos II valstybines laidotuves per televizijos ekranus JK stebėjo vidutiniškai 26,2 mln. žiūrovų. Tuo metu Karolio III sūnaus princo Williamo vestuves 2011 m. per BBC stebėjo daugiau kaip 24 mln. žiūrovų, o princesės Dianos laidotuves 1997-aisiais JK įsijungė daugiau kaip 32 mln. žmonių.

1953 m. įvykusi karalienės Elžbietos II karūnavimo ceremonija laikoma proveržiu transliavimo srityje, nes ji buvo pirmoji, kurią buvo galima stebėti per televiziją. Anot Bakingemo rūmų, ceremoniją savo televizoriuose stebėjo 27 mln. žmonių, o dar 11 mln. klausėsi per radiją. Anuomet BBC buvo vienintelis transliuotojas.

Nors Karolio III karūnavimą transliavo daugiau kanalų, įskaitant „ITV“ ir „Sky News“, jų žiūrimumo duomenys kol kas nepasiekiami.