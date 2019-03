Kęstutis Pūkas išteisintas dėl seksualinio priekabiavimo

Vilniaus apygardos teismas penktadienį išteisino dėl seksualinio priekabiavimo kaltintą buvusį Seimo narį Kęstutį Pūką.



,,K. Pūkas buvo kaltinamas tuo, kad, siekdamas seksualinio bendravimo ir pasitenkinimo vulgariais ir panašiais veiksmais, pasiūlymais ir užuominomis, priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomų keturių moterų. Nepaisant to, kad kaltinamasis nepripažino atlikęs jam inkriminuojamus veiksmus, teismas padarė išvadą, jog neabejotinai įrodyta, kad K. Pūkas visų nekentėjusiųjų atžvilgiu yra išsakęs vulgarius žodžius, nepriimtinas seksualinio pobūdžio ir nukentėjusiąsias įžeidžiančias, menkinančias užuominas, kalbėjęs nukentėjusioms nepriimtinomis intymaus pobūdžio, su darbu niekaip nesusijusiomis, temomis“, – teigiama Vilniaus apygardos teismo pranešime spaudai.



Nukentėjusiųjų parodymai leido teismui spręsti, kad K. Pūkas siekė susirasti tokią darbuotoją, kuri už Seimo nario atlyginimą rūpintųsi ir privačiu kaltinamojo gyvenimu, pirktų jam reikalingus daiktus, maistą, tvarkytų jo būstą. Neatmestina, kad ateityje jų santykiai būtų galėję peraugti į konkretaus seksualinio bendravimo siekį, tačiau tai yra tik prielaida. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi baudžiamojo įstatymo nuostatomis, nepripažino, kad K. Pūkas savo veiksmais būtų siekęs seksualinio bendravimo su nukentėjusiomis.



Teismui nekilo abejonių, kad kaltinamasis K. Pūkas jam kaltinamajame akte nurodytais veiksmais pažemino nukentėjusiųjų garbę ir orumą, tačiau nukentėjusiųjų seksualinio apsisprendimo laisvė nebuvo pažeista.



Teismas padarė išvadą, kad kaltinamojo K. Pūko veiksmuose nėra nustatyti būtini nusikalstamos veikos požymiai – seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo siekimas ir nukentėjusiųjų kitoks priklausomumas. Teismas sprendė, kad, nesant bent vienam nusikaltimo sudėties elementui, nėra ir nusikaltimo sudėties, todėl K. Pūkas pagal jam pareikštus kaltinimus dėl seksualinio priekabiavimo išteisintinas.



Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.03.04; 04:00