Kinija įsiuto: atmeta JAV kaltinimus dėl ekonominio šnipinėjimo

Print

Kinija atmeta JAV ir kitų šalių kaltinimus dėl ekonominio šnipinėjimo. Tokie kaltinimai yra šmeižikiški, penktadienį Pekine pareiškė Užsienio reikalų ministerija.

JAV institucijų kaltinimai visiškai „paimti iš oro“, tai „tyčinis šmeižimas“, – sakoma pareiškime. Tokie veiksmai „labai temdo“ abipusius santykius, cituojama Užsienio reikalų ministerijos atstovė Hua Chunying. Kinija pareiškė oficialų protestą. Vašingtonas esą privalo „nedelsiant ištaisyti savo netinkamą elgesį“.

JAV, anot Pekino, be to, turėtų atšaukti savo kaltinimus dviem programišiams iš Kinijos. Kinija esą imsis visų būtinų žingsnių, kad apgintų savo interesus. Be to, pasak atstovės, jau seniai vieša paslaptis yra tai, kad JAV vyriausybinės institucijos šnipinėja užsienio vyriausybes, įmones ir privačius asmenis.

Šis ginčas gali dar labiau aptemdyti dėl prekybos konflikto ir taip įtemptus santykius tarp JAV ir Kinijos.

JAV ketvirtadienį pateikė kaltinimus dviem spėjamiems kinų programišiams, kurie įtariami bendradarbiavimu su Kinijos tarnybomis. Jų tikslas buvo pavogti intelektinę nuosavybę bei slaptus verslo bei technologijų duomenis. Be kita ko, esą taikytasi į JAV karinį laivyną bei kosmoso agentūra NASA. Programišiai turėjo ryšių su Kinijos valstybės saugumo ministerija.

Britų vyriausybė taip pat kaltina Kiniją dėl pasaulinės kibernetinių atakų kampanijos prieš ekonominius taikinius Europoje, Azijoje ir JAV. Esą pavogta šimtai gigabaitų jautrios medžiagos, nukentėjo mažiausiai 12 valstybių.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.12.21; 10:10