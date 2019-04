Kremlius svarsto galimybę be trukdžių dalinti RF pilietybę visos Ukrainos gyventojams

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, jog Maskva svarsto galimybę supaprastinti RF pilietybės suteikimo tvarką ne tik nepripažintų Donecko ir Luhansko liaudies respublikų gyventojams, bet ir visiems ukrainiečiams, praneša „Interfax“.



„Mes apskritai galvojame apie mūsų pilietybės suteikimą Ukrainos piliečiams supaprastinta tvarka“, – sakė jis per spaudos konferenciją Pekine.



Be to, V. Putinas pavadino „šiurpėmis“ tvirtinimus, kad Rusijos pasų išdavimas Rytų Ukrainos gyventojams brangiai atsieis RF biudžetui.



Anot jo, sprendimas dėl pilietybės nebuvo spontaniškas ir skubotas.



Rusijos prezidentas V. Putinas trečiadienį pasirašė įsaką, kuris suteikia galimybę Ukrainos separatistinėse rytinėse teritorijose gyvenantiems žmonėms gauti Rusijos pilietybę pagal supaprastintą procedūrą. Vadinamosiose liaudies respublikose gyvenantys žmonės turės teisę gauti Rusijos pasą per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo.



Šiuo žingsniu neva „siekiama apsaugoti asmens ir piliečio teises ir laisves“.



Ukraina laiko šį įsaką kišimusi į šalies vidaus reikalus ir dėl to jau kreipėsi į JT Saugumo Tarybą.



Tokį žingsnį Maskva žengė po to, kai naujuoju Ukrainos prezidentu buvo išrinktas komikas ir politikos naujokas Volodymyras Zelenskis. Vokietija, Prancūzija ir ES užsienio politikos įgaliotinė Federica Mogherini griežtai sukritikavo Maskvos sprendimą.