Latvijoje sulaikyti keturi asmenys, įtariami bendradarbiavę su Rusijos FST

Ryga, rugpjūčio 25 d. (dpa-ELTA). Latvijoje saugumo institucijos sulaikė keturis asmenis, įtariamus bendradarbiavus su Rusijos federaline saugumo tarnyba (FST). Šie Latvijos piliečiai FST pavedimu vykdė veiklą, nukreiptą prieš Latvijos ir jos gyventojų saugumą, penktadienį Rygoje pranešė šalies saugumo policija. Pateiktais duomenimis, rugpjūčio 1 d. prieš įtariamuosius pradėtas baudžiamasis procesas. Trys jų lieka sulaikyti.

Per kratas 14 vietų visoje šalyje konfiskuota daug duomenų laikmenų ir dokumentų. Be to, rasta, kaip manoma, strateginės reikšmės įrangos, kuri, anot institucijų, buvo naudojama neteisėtai operatyvinei veiklai. Dėl vykdomo tyrimo daugiau detalių neskelbiama.