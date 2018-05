Lenkijoje sulaikyta Rusijos pilietė, įtariama priešiška veikla

Print

Lenkijos Vidaus saugumo agentūros (VSA) pareigūnai sulaikė Rusijos pilietę, įtariamą priešiška veikla. Kaip pareiškė žurnalistams ministro-specialiųjų tarnybų koordinatoriaus atstovas spaudai Stanislawas Žarynas, moteris bus išsiųsta iš Lenkijos, praneša „Wiadomosci“.

Rusijos pilietė Jekaterina C. buvo Lenkijos teritorijoje nuo 2013 metų. Be to, dar keturiems užsieniečiams, kurių pilietybė nenurodoma, bus uždrausta penkerius metus įvažiuoti į šalį. Pasak S. Žaryno, jie dažnai lankydavosi Lenkijoje.

Visi penki kaltinami „prorusiškų sluoksnių Lenkijoje konsolidavimu“. Jie taip pat dalyvavo hibridiniuose veiksmuose, kurstydami Lenkijos ir Ukrainos priešiškumą, be kita ko, istorijos klausimais.

Anot S. Žaryno, pastarosiomis savaitėmis VSA ėmėsi veiksmų, leidusių neutralizuoti dviejų struktūrų, dalyvaujančių Rusijos hibridiniame ir informaciniame kare prieš Lenkiją, aktyvumą.

Kaip pažymėjo S. Žarynas, VSA surinkta informacija rodo, jog Rusija „ne tik skatina Lenkijos piliečius imtis tam tikrų Rusijai naudingų veiksmų prieš Lenkiją, bet ir finansuoja jų veiklą šioje srityje“.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.05.18; 10:55