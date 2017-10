Leonas Jurša. Azerbaidžanas imasi plėtoti turizmą

Print

Paplitusi tezė, kad turizmo šaka yra viena iš perspektyviausių, dinamiškiausių ir pelningiausių pasaulio ekonomikos šakų, Azerbaidžane įgyja esminę reikšmę.

Pastaraisiais metais Azerbaidžane tam sektoriui buvo skirta daug dėmesio, o būtent valstybė užsibrėžė tikslą turizmo sektorių paversti potencialiu tėvyninės ekonomikos lokomotyvu. Pasaulinė turizmo organizacija (UNWTO) konstatuoja: „Vis daugiau pasaulio šalių paverčia turizmą esminiu socialinio-ekonominio progreso veiksniu eksportinių pajamų, darbo vietų bei įmonių kūrimo, infrastruktūros plėtros sąskaita“.

Azerbaidžane yra visos galimybės plėtoti turizmą. Azerbaidžanas – tai ryški ir spalvinga šalis, kurioje į visumą susipina Europos ir Azijos kultūra. Šalyje daugybė įžymybių: senų miestų ir mečečių, puošnių dvarų ir monumentalių tvirtovių, o Kaspijos jūros pakrantės garsėja savo gražiais paplūdimiais ir puikiomis gydyklomis.

Turizmas Azerbaidžane valstybiniu lygmeniu pripažintas viena iš prioritetinių ekonomikos šakų, nes yra vienas iš svarbiausių svertų valstybės ekonominių, politinių ir socialinių interesų raiškos sferoje.

Pastaraisiais metais turizmo sritis tapo esminiu regioninės plėtros veiksniu, nes yra jos katalizatorius. Turizmo industrijai teikiamų paslaugų apimties augimo dinamika padeda greičiau, negu kitose šakose, didinti darbo vietų skaičių.

Šiuo metu pastebima, kad pagausėjo į šalį atvykstančių turistų srautas. Šalies prezidentas Ilhamas Alijevas neatsitiktinai turizmo sferą apibūdino kaip prioritetinę. „Klausimai, susiję su turizmu, tampa ypač svarbūs šalims, kurios kažkiek sumažino savo valiutines įplaukas. Tai šalys, turinčios naftos ir dujų išteklių. Turizmas – tai svarbus punktas, sakyčiau, turizmo plėtros, turistinių maršrutų klausimai labai svarbūs“, – kalbėjo jis NVS viršūnių susitikime Sočyje.

Kad pritrauktų dar daugiau turistų, Azerbaidžanas organizuoja įvairiausius renginius. Azerbaidžano prezidento Ilhamo Alijevo 2016 metų rugsėjo 1-osios Įsakas „Dėl papildomų priemonių turizmui plėtoti Azerbaidžane“ atveria naują etapą sektoriaus raidai ateityje. Viena iš priemonių, įgyvendinamų pagal tą įsaką, yra prekybos festivalių (shopping festival) organizavimas sostinėje Baku.

Šiemet Baku rengiamas Antrasis prekybos festivalis, kuris vyks spalio 15 – lapkričio 15 dienos. Per festivalį pirkėjai daugiau kaip 500 parduotuvių Baku per specialias kampanijas ir su nuolaidomis galės įsigyti drabužių, elektronikos, buitinės technikos, baldų, parfumerijos bei kosmetikos, taip pat ir kitokių pasaulinio garso ženklo prekių.

Be to, festivalyje pirmą kartą dalyvauja vaistinės ir supermarketai. Prekėms bus taikoma „Tax Free“ sistema. Tai reforma, Azerbaidžane įvesta antrą kartą, kai „Tax Free“ sistema taikoma vietiniams piliečiams, ir ji neturi analogo pasaulyje. Be to, festivalio metu numatyta surengti interaktyvias žaidynes, madų demonstraciją bei kitokias pramogų atrakcijas.

Antrajame Baku shopping festivalyje daugybė naujovių. Apie tai papasakojo Azerbaidžano kultūros ir turizmo ministras Abulfasas Garajevas. Pasak jo, pagal antrojo Shopping-festivalio (Prekybos festivalio) programą pirmą kartą bus pristatyti specialūs turistiniai paketai. „Antrasis Baku Shopping-festivalis (Prekybos festivalis) pristatys turizmo agentūroms specialius turizmo paketus, kuriuos sudarys lėktuvo bilietas, tranzitinis bilietas, draudimas, apgyvendinimas viešbutyje, taip pat apsipirkimo turų į parduotuves organizavimas“, – sakė ministras. Pasak jo, trigubai padaugėjo ir festivalio partnerių, teikiančių nuolaidas bei įvairias dovanas pirkėjams.

Ministras pažymėjo, kad specialius nuolaidų paketus turistams pagal „vieningą programą“ taikys ir aviacijos kompanija „Azerbaidžano avialinijos“ (AzAL), ir 15 viešbučių. „Antrojo festivalio orientacija – gausinti turistų srautą į Azerbaidžaną. Šią vasarą užsienio turistų srautas į šalį pagausėjo 25 procentais, palyginus su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu. Rugsėjo mėnesį jis ūgtelėjo tik 7 procentais, ir tai susiję su atostogų meto pabaiga bei naujų mokslo metų pradžia. Tikimės spalio-lapkričio mėnesiais sudaryti palankias sąlygas turistų srautui į Azerbaidžaną pagausėti. Tam parengtos specialios turizmo programos“, – sakė jis. „Tokių priemonių imtasi, kad likviduotume sezoninį turizmą Azerbaidžane. Jeigu pirmojo prekybos festivalio pajamos viršijo 5,6 mln. manatų, tai, ėmęsi naujų priemonių, iš antrojo mes tikimės dar didesnio pelno“, – sakė A. Garajevas.

Festivalis, orientuotas į paramą verslui ir turizmo plėtrai šalyje, sukėlė didelį regiono šalių susidomėjimą. Antai, tikimasi turistų srauto į šalį iš Rusijos, Ukrainos, Kazachstano, JAE, Saudo Arabijos Kataro, Omano, Bachreino, Irano, Turkijos, Gruzijos ir kitų šalių. Turistams, norintiems apsilankyti Festivalyje, renginio organizatoriai siūlo specialų turistinį paketą. Tai pirma tokia iniciatyva vietinėje turizmo rinkoje. Į paketą įeina apgyvendinimas 5-ių, 4-ių ir 3-jų žvaigždučių viešbučiuose, bilietai iš nacionalinio aviacinio vežėjo Azal, transferas, o taip pat apsipirkimo turai per Festivalio prekyvietes. Paketai bus pardavinėjami su nuolaidomis.

Pasaulinė praktika rodo, kad turizmas gali tikėtis audringos plėtros tik ten, kur į tą sferą įsitraukia masės (įsitraukia ne tik turistai, bet ir verslininkai, pasirengę investuoti į tą šaką). Tiesą sakant, masiškumas gali būti sėkmės laidas ne tik ekonomikoje, bet ir politikoje bei kultūroje.

Ir Azerbaidžane mes regime valstybės vadovybės politinį ryžtą plėtoti turizmo sektorių. Dabar turizmas Azerbaidžane kyla aukštyn. Azerbaidžaną aplankiusių turistų 2017 metų pirmajame pusmetyje padaugėjo 24 proc., palyginus su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu – iki 1.199.667 žmonių.

Dešimtys tūkstančių turistų apsilankė Baku per pirmąjį Shopping-festivalį (Prekybos festivalį), o tai sudarė 32 procentus atvykėlių (palyginkime: per pirmuosius 8-nius 2016-ųjų metų mėnesius vidutinis kiekvieno mėnesio prieaugis siekė 21%). Festivalyje dalyvaujančios parduotuvės pardavė 14-20 procentų daugiau prekių (palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu).

Per Tax Free sistemą prekių nupirkta už 18,2 mln. AZN.

2017.10.17; 03:00