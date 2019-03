Lietuvą su Italija sieja bendri europiniai iššūkiai

Lietuvos ir Italijos prezidentai vienodai vertina iššūkius, su kuriais pastaruoju metu susiduria Europa, ir sutaria dėl jos ateities. Tik būdama vieninga Europa gali išlikti stipri, atremti saugumo grėsmes ir nuosekliai didinti savo piliečių gerovę. Artėjantys Europos Parlamento rinkimai ir besitęsiantis „Brexitas“ – išbandymas visai Europos Sąjungai, patvirtinantis dar glaudesnio jos narių bendradarbiavimo būtinumą.Anot Prezidentės spaudos tarnybos, naujų galimybių Lietuvai ir Italijai atveria kasmet stiprėjantys ekonominiai ryšiai. Pernai rudenį Vilniuje įvyko pirmasis Italijos verslo forumas, kuriame buvo numatytos tolesnio ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo gairės. Prioritetinės sritys – automobiliai ir karinės technologijos. Taip pat kasmet auga dvišalė prekyba. Šiuo metu Italija yra aštunta Lietuvos prekybos partnerė.Prie ekonomikos stiprinimo prisideda vis intensyviau plėtojamas turizmas. Praėjusiais metais Italijos turistai, atvykstantys į mūsų šalį, pirmą kartą pateko į daugiausia Lietuvą lankančių keliautojų dešimtuką.Didelį mūsų visuomenės domėjimąsi Italija atskleidė praėjusiais metais Vilniuje surengtos išskirtinės istorijos relikvijų ir dailės kūrinių parodos. Lietuvai itin reikšmingas mūsų šalies pristatymas Romoje įvyko pernai gegužę kultūros forume, kurį atidarė prezidentė.Abipusį supratimą taip pat liudija ketvirtadienį duris atvėrusi naujoji Lietuvos ambasada, kurios įkurtuvėse dalyvavo daug Italijos atstovų, reikšmingai prisidėjusių prie mūsų valstybės diplomatinės atstovybės klausimo sprendimo.Tiek Lietuva, tiek Italija siekia užtikrinti savo žmonėms saugų ir taikų gyvenimą. Prezidentės nuomone, ilgametis mūsų šalių karinis bendradarbiavimas ne tik prisideda prie Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių saugumo, bet ir stiprina pačią NATO, kurios 70-ies metų jubiliejų netrukus minės visi sąjungininkai.Italijos naikintuvai jau du kartus vykdė oro policijos misiją Šiauliuose, naikintuvų rotacijos planuojamos ir ateityje. Italijos kariai ne kartą yra dalyvavę pratybose Lietuvoje, be to, šiuo metu yra dislokavę kuopą karių Latvijoje esančiose NATO priešakinėse pajėgose.Lietuva ir Italija sutaria, kad itin svarbi NATO parengtis atsakyti į visas Aljansui kylančias grėsmes. Neapolyje įkurtame NATO centre kovoti su grėsmėmis iš Pietų dirba Lietuvos karininkas. Lietuva taip pat yra pasiuntusi savo karių į misijas bei operacijas Afrikoje, Irake ir Afganistane. Lietuvos kariai tarnauja ir ES operacijoje „Sophia“, skirtoje kovoti su nelegalia migracija Viduržemio jūroje.Šis prezidentės susitikimas su Italijos vadovu – jau trečiasis per pastaruosius metus. Italijos prezidentas su valstybiniu vizitu Lietuvoje lankėsi praėjusių metų liepos 5-6 dienomis ir pasveikino Lietuvos žmones su valstybės atkūrimo šimtmečiu.D. Grybauskaitė taip pat susitiko su Italijos Senato pirmininke Maria Elisabetta Alberti Casellati, pirmąja politike moterimi, tapusia šios institucijos vadove. Tai patyrusi teisininkė ir politikė, į Senatą renkama jau trečią dešimtmetį, dirbusi ir vykdomojoje valdžioje.(ELTA)