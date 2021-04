Los Andžele išdalinti prestižiniai „Oskarų“ apdovanojimai

Los Andžele naktį iš sekmadienio į pirmadienį įvyko 93-oji „Oskarų“ įteikimo ceremonija – išdalinti prestižiniai apdovanojimai už nuopelnus kine, informuoja BBC. Los Andžele naktį iš sekmadienio į pirmadienį įvyko 93-oji „Oskarų“ įteikimo ceremonija – išdalinti prestižiniai apdovanojimai už nuopelnus kine, informuoja BBC.

Geriausio filmo kategorijoje statulėlę iškovojo drama apie šiuolaikinius klajoklius „Klajoklių žemė“ (Nomadland), o juostą režisavusi Chloe Zhao pripažinta geriausia metų režisiere.

Geriausio metų filmo kategorijoje, be „Klajoklių žemės“, varžėsi dar septynios juostos: „Tėvas“ (The Father), „Judas ir juodasis Mesijas“ (Judas and the Black Messiah), „Minari“, „Perspektyvi mergina“ (Promising Young Woman), „Metalo garsas“ (Sound of Metal), „The Trial of the Chicago 7“ ir „Mankas“.

Tai yra pirmas kartas, kuomet geriausia metų režisiere pripažinta rasinei mažumai priklausanti moteris. Pekine gimusi Chloe Zhao taip pat yra antra režisierė moteris Holivudo istorijoje, pelniusi šį apdovanojimą.

Geriausio aktoriaus apdovanojimas atiteko amerikiečių aktoriui ir prodiuseriui Anthony Hopkinsui, suvaidinusiam pagrindinį vaidmenį dramoje „Tėvas“. 83-ejų A. Hopkinsas tapo vyriausiu aktoriumi, sulaukusiu šio apdovanojimo. Dėl statulėlės A. Hopkinsas varžėsi su tokiais aktoriais, kaip velionis Chadwickas Bosemanas, Riz Ahmedas, Gary Oldmanas ir Stevenas Yeunas.

Geriausios metų aktorės vardą pelnė Frances McDormand, kuri dramoje „Klajoklių žemė“ atliko pagrindinį vaidmenį. Šioje kategorijoje taip pat rungėsi aktorės Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby ir Carey Mulligan.

Antro plano aktorių kategorijose geriausiai pasirodžiusiais pripažinti aktorius Danielis Kaluuya už pasirodymą juostoje „Judas ir juodasis Mesijas“ ir aktorė Yuh-Jung Youn už vaidmenį filme „Santuokos istorija“. Yuh-Jung Youn taip pat tapo pirmąja korėjiete, pelniusia „Oskarą“ už vaidybą.

93-ojoje „Oskarų“ teikimo ceremonijoje geriausiu dokumentiniu filmu pripažintas filmas „My Octopus Teacher“, o geriausia animacine juosta – „Siela“ (Soul).

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.04.27; 07:00

