Mieste netoli Švedijos sostinės nušautas žmogus

Stokholmas, sausio 21 d. (dpa-ELTA). Mieste greta Švedijos sostinės Stokholmo penktadienį nušautas žmogus, manoma, kad žmogžudystė susijusi su gaujų karais, informuoja dpa.

Penktadienio naktį Stokholmo apylinkėse buvo šaudoma kelis kartus, o sostinėje pranešta apie sprogimą. Policija įtariamųjų kol kas nenustatė.

Šalies premjeras Ulfas Kristerssonas visuomeniniam transliuotojui SVT sakė, kad gaujų nusikalstamumas auga, o nusikaltėliai itin linkę smurtauti ir kelia grėsmę kitų žmonių saugumui ir laisvei siekdami keršto arba statuso.

Policijos pareigūnai nušautą vyrą penktadienio naktį rado Solnoje, mieste į šiaurės vakarus nuo Stokholmo. Taip pat šaudyta Fruengene ir Tumboje, į pietvakarius nuo sostinės, o apie sprogimą pranešta Stokholmo pietuose.



Policija mano, kad išpuoliai susiję nes iki šiol niekada nebuvo penkių tokių rimtų nusikaltimų per 10 valandų.

Be to, penktadienio naktį per automobilio gaudynes Stokholme nukentėjo du paaugliai. Policijos pareigūnai jų automobilyje rado ginklų. Trys žmonės buvo sulaikyti.

Švedija su augančiu gaujų nusikalstamumu susiduria jau keletą metų. Vien 2022 m. šalyje užregistruoti 388 incidentai susiję su šaunamaisiais ginklais, o jų metu žuvo 61 žmogus. Vis dažniau nepilnamečiai tampa šių nusikaltimų aukomis ir vykdytojais.