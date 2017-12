NATO naikintuvai 5 kartus lydėjo Rusijos orlaivius

Print

Praėjusią savaitę, gruodžio 4-10 dienomis, NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai penkis kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos karinių orlaivių.

Gruodžio 4-ąją Baltijos šalių oro erdvę saugantys NATO naikintuvai lydėjo orlaivį „IL-20“, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, pagal iš anksto pateiktą skrydžio planą, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė.

Gruodžio 5-ąją NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo orlaivį „IL-20“, kuris skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė. Tuo pačiu metu NATO naikintuvai atpažino ir palydėjo orlaivį „IL-76“, kuris skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano ir radijo ryšio su regioniniu skrydžio valdymo centru nepalaikė. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį.

Tą pačią gruodžio 5-ąją NATO naikintuvai lydėjo orlaivį „T-134“ ir jį lydėjusius du „Su-27“, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. „T-134“ skrido su skrydžio planu, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė. Abu orlaiviai „Su-27“ skrido be skrydžio plano, be atsakiklio, radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.

Gruodžio 7-ąją NATO naikintuvai lydėjo orlaivį „IL-20“, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Orlaivis skrido su skrydžio planu, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su skrydžių valdymo centru palaikė.

Gruodžio 8-ąją NATO naikintuvai lydėjo „T-134“, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Jis skrido pagal iš anksto pateiktą skrydžio planą, su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį palaikė. Taip pat buvo palydėti du orlaiviai „Su-27“, skridę be skrydžio plano, be radijo ryšio ir be įjungto radiolokacinio atsakiklio.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.12.12; 00:01