NATO naikintuvai 8 kartus kilo lydėti virš Baltijos jūros skridusių orlaivių

Praėjusią savaitę, rugsėjo 23-29 dienomis, NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai aštuonis kartus kilo atpažinti ir lydėti virš Baltijos jūros skridusius orlaivius, praneša Krašto apsaugos ministerija.

Rugsėjo 23-iąją Baltijos šalių oro erdvę saugantys NATO naikintuvai atpažino du SU-27B ir AN-72, skridusius tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Orlaivis An-72 skrido su iš anksto pateiktu skrydžio planu, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

Orlaiviai SU-27B skrido be skrydžio plano, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Tuo pačiu pakilimu NATO naikintuvai tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros atpažino orlaivius SU-34 ir AN-26, skridusius iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. An-26 skrido be skrydžio plano, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su RSVC palaikė. SU-34 skrido be skrydžio plano, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. SU-34 pažeidė Estijos sieną.

Rugsėjo 24-ąją NATO naikintuvai atpažino orlaivį SU-27, skridusį iš Kaliningrado srities. SU-27 skrido be skrydžio plano, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Tą pačią dieną NATO naikintuvai atpažino orlaivį TU-214. Orlaivis skrido su skrydžio planu, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Kitą dieną, rugsėjo 25-ąją, NATO oro policijos naikintuvai atpažino į Lietuvos oro erdvę įskridusį civilinį orlaivį BOEING 737, skridusį iš Krokuvos į Helsinkį. Orlaivis skrido su skrydžio planu, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšio su RSVC nepalaikė dėl įrangos techninio gedimo.

NATO naikintuvai civilinį lėktuvą nustojo lydėti ir atsitraukė, kai sutrikęs civilinio orlaivio radijo ryšys buvo atstatytas ir orlaivis tęsė savo maršrutą.

Šiuo atveju NATO naikintuvai buvo pakelti, nes pagal galiojančias procedūras, tai atvejais, jei orlaivis, kirtęs ar esantis Baltijos šalių oro erdvėje nesusisiekia radijo ryšiu su Skrydžių valdymo centru, oro policijos misiją vykdantis kontingentas privalo pakelti naikintuvus, kad identifikuotų, palydėtų orlaivį ir užtikrintų skrydžių saugą kitiems rajone esantiems orlaiviams.

Taip pat rugsėjo 25-ąją NATO naikintuvai tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros atpažino Rusijos orlaivį IL-76, skridusį iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Taip pat buvo perimti ir atpažinti du orlaiviai SU-27, kurie lydėjo IL-76 iš Kaliningrado srities ir du SU-27, skridę pasitikti IL-76 iš Rusijos žemyninės dalies. IL-76 skrido su skrydžio planu, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Visi su SU-27 skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugsėjo 25-ąją NATO naikintuvai taip pat atpažino Rusijos orlaivį IL-18, skridusį iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. IL-18 skrido su skrydžio planu, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Taip pat NATO naikintuvai perėmė orlaivį Tu-134, skridusį į Kaliningrado sritį. Tu-134 skrido su skrydžio planu, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Rugsėjo 26-ąją NATO naikintuvai atpažino orlaivį IL-20, skridusį iš žemyninės dalies į Kaliningradą. IL-20 skrido su skrydžio planu, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Rugsėjo 27-ąją NATO naikintuvai atpažino orlaivius IL-20 ir du SU-27. Orlaiviai skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

2019.10.01; 07:00

