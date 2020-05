Niujorko valstija švelnins karantino priemones, išskyrus Niujorko miestą

Kai kuriose Niujorko valstijos teritorijose antroje savaitės pusėje bus švelninamos karantino priemonės, tačiau Niujorko mieste karantinas galios mažiausiai iki birželio, pirmadienį pranešė valdžios atstovai.

Niujorko valstija yra koronaviruso labiausiai paveikta teritorija JAV. COVID-19 liga šioje valstijoje nusinešė maždaug 22 tūkst. gyvybių. Valstijos gubernatoriui Andrew Cuomo kovo 22 d. paskelbus karantiną, nebūtiniausių prekių parduotuvės ir kiti verslai turėjo nutraukti savo veiklą.

Penktadienį baigiasi karantino galiojimo terminas, o A. Cuomo tvirtina, kad kriterijus atnaujinti statybą, gamybą ir mažmeninę prekybą kol kas atitinka trys regionai. Šiuose regionuose mažėja mirčių skaičius, ligoninėse yra užtektinai vietų, specialistai yra pajėgūs atlikti pakankamai tyrimų dėl COVID-19.

„Šiandien pradedame naują etapą, – žurnalistams sakė A. Cuomo. – Tai naujas jaudinantis etapas, mes visi norime sugrįžti į darbus.“

Tačiau Niujorko mieste, kuris laikomas epidemijos JAV židiniu, judėjimas ir įmonių veikla šį mėnesį dar nebus atnaujinami, žurnalistams sakė miesto meras Billas de Blasio.

Jis tvirtino, kad mirčių ir užsikrėtimo atvejų kreivės „neabejotinai rodo teigiamą tendenciją“, tačiau Niujorko miesto gyventojai į darbus galės sugrįžti tik tada, kai situacija smarkiai pagerės“.

„Turime išlaikyti griežtesnį karantiną, kol kas, kaip numatoma, bent jau iki birželio“, – teigė B. de Blasio.

Niujorko valstijoje bendras per parą užregistruojamų mirčių skaičius mažėja. A. Cuomo teigė, kad per pastarąją parą nuo COVID-19 joje mirė 161 žmogus ir tai yra nepalyginamai mažiau nei balandžio pradžioje, kai per parą buvo užfiksuojama iki 800 mirčių.

A. Cuomo taip pat paskelbė, kad nuo penktadienio visoje valstijoje bus atnaujintos didelės grėsmės nekeliančios aktyvaus poilsio veiklos, tokios kaip teniso žaidimas ir lauke įrengtas kinas.

Gubernatorius ir meras siekia įmonių veiklą atnaujinti palengva, kad būtų išvengta antrosios koronaviruso bangos. „Privalome ir toliau elgtis protingai“, – sakė A. Cuomo.

Informacijos šaltinis – ELTA

2020.05.12; 02:00

