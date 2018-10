Nuo šių metų pradžios pasaulyje žurnalistų nužudyta daugiau negu per visus 2017 metus

Print

Per devynis šių metų mėnesius pasaulyje dėl profesinės veiklos buvo nužudyti 56 žurnalistai. Tai ketvirtadienį pranešė tarptautinė organizacija „Reporteriai be sienų“ (Reporters Sans Frontieres).

Tad šis rodiklis jau dabar yra didesnis nei visų 2017 metų, kai buvo nužudyti 55 žiniasklaidos darbuotojai.

Organizacijos pranešime pažymima, jog daugiau kaip pusė žurnalistų šiais metais žuvo karinių konfliktų zonose. Daugiausia žurnalistų buvo nužudyta Afganistane (13 žmonių), Jemene (5), Jungtinėse Valstijose (6) ir Meksikoje (6).

Pasak „Reporterių be sienų“ generalinio sekretoriaus Christophe`o Deloire`o, statistika rodo, kad būtina imtis priemonių žurnalistams ginti. Be kita ko, jis paragino įsteigti JT generalinio sekretoriaus specialiojo atstovo, kuris rūpintųsi šia problema, postą. Pasak Ch. Deloire`o, šiai iniciatyvai pritaria vis daugiau vyriausybių ir per 100 žiniasklaidos priemonių bei žurnalistų organizacijų.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.10.12; 09:00